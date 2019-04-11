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利害關係人 對企業倒閉的自保之道

2019-04-11 14:37會計研究月刊

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【文．楊舜麟】

知名部落客貴婦奈奈在2004年間於無名小站經營「貴婦奈奈的福態日記」部落格，逐漸獲得廣大人氣，堪稱臺灣第一代網紅，截至去（2018）年號稱擁有30 萬臉書粉絲數。但該年年底貴婦奈奈與其丈夫合開的杏立博全醫美診所，驚傳惡性倒閉捲款近新臺幣10億元後，潛逃海外，現已遭臺北地檢署以涉嫌詐欺、吸金等罪名發布通緝。此案真的是「眼看他起朱樓，眼看他宴賓客，眼看他樓塌」的最佳例證，亦可見創業經營的凶險，以及網路人氣維繫之不易。

企業倒閉時有所聞， 近年來發生的案例如亞洲醫美診所、積木塗鴉親子連鎖餐廳Artr、邱素貞瑜伽天地、韋德伍斯健身有限公司UGym、連鎖補習班學承電腦（含同一體系的威爾斯美語、微爾科技），均波及甚多投資人、消費者、旗下員工的財產或生計，備受損失。因此，投資人、消費者、旗下員工與其事後求償無門，不如事先掌握企業異常或瀕臨倒閉的預兆，以避免誤踩地雷或可及時逃離危險。

七大異常 企業倒閉前兆

《會計研究月刊》2000 年即曾刊出由白允宜撰文彙整企業發生七大面向異常徵兆之37個潛在因素，以供讀者在投資、消費、應徵前可透過網路肉搜或其他管道掌握相關訊息，依各該徵兆或指標檢視企業體質，而作為自身行動的參考依據。

而在筆者處理對企業求償或企業破產的案件中，瀕臨倒閉或歇業的企業，最常有以下幾種狀況發生：

第一，由他人（通常是妻小）掛名擔任負責人，也沒有實際參與企業任何業務，而握有決策權力或實際經營者，通常也不會掛名與其權力相符合的頭銜。

第二，由於資金出現短缺，只好拆東牆補西牆，企業會開始以各種理由推遲員工薪資、廠房租金、投資收益、廠商貨款的給付時間。企業內部的各項傳票憑證、帳簿，也會出現與商業會計法令不符的異常科目記載或不實附件， 例如假交易合約，或無進貨事實取得不實發票。

第三，將公司的資產、業務或員工轉移至另一家成立多時但平常沒有實際營運的公司，如果沒有合理事由或事業計畫，通常都是為了脫產。

第四，向親友或往來廠商借用支票，公司清償債務的方式也不再是以自有資金為之，而代以客票付款，或要求展延票期。

第五，董監事或股東頻頻出現異動，公司的股東會或董事會也經常沒有實際召開，而以書面蒙混過關完成相關的變更登記。甚至，無法以股東往來或銀行融資取得增資款時，但為了營造資本額雄厚的假象，而向他人借款辦理增資，於驗資後立即將款項提領一空，而無合理的清償項目與事由。

企業倒閉後 利害關係人的自保之道

當企業陷入財務危機或停業倒閉消息經揭露後，負責人或經營者通常已神隱無蹤或潛逃海外，導致利害關係人連把人找出來負責面對的機會都沒有，更別說讓損害獲得實足的賠償。以下，分別針對員工、消費者、投資人（含股東）等利害關係人的自保之道說明如下，希有機會盡可能降低損失或迫使負責人出面處理。

員工可申請工資墊償

依勞動基準法第28 條規定的積欠工資墊償基金制度，雇主每月應按勞工投保薪資總額萬分之2.5 提繳積欠工資墊償基金，當雇主發生歇業、清算或宣告破產時，勞工因此而被積欠之工資、退休金、資遣費，得向勞保局申請墊償。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.4月號】

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會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

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