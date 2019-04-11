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新創企業 必修學分

2019-04-11 14:37會計研究月刊

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【文．黃曉雯】

描述電腦程式設計鬼才馬克．祖克柏（Mark Elliot Zuckerberg） 在大學宿舍創立Facebook的傳奇電影《社群網戰》（The Social Network），敘述其創業歷程，當時沒人料到這個小型交友網站知名度會一路從哈佛校園延燒到全球，短短數年時間，Facebook全球會員數已近六億，成為全球最大社群網站，徹底改寫網路通訊的世界記錄。

當年被視為宅男的祖克柏雖搖身一變成為全球最年輕的億萬富翁，但他成功的背後，卻交織著和創業夥伴權力爭奪與鬥爭，而Facebook在個資應用、隱私權爭議和龐大商機，更讓他四處樹敵、掀起諸多風暴。這也給了新創企業警示，許多創業初始沒有想到的事情，可能在事業成長茁壯之際一一浮現。

何謂新創企業？

根據全球創業觀察（Global Entrepreneurship Monitor；GEM）定義，新創企業指的是成立時間42個月以內的企業，其透過整合資源創立一個新的具有法人資格的實體，提供產品或服務，以獲利和成長為目標，並創造價值；而新創企業成功關鍵，包括技術創新、差異性、商業模式創新、有效購併及創新集群化等。

創業活動既迷人、又充滿挑戰

美國巴布森學院和英國倫敦商學院共同發布之全球創業觀察：2017 / 18年全球報告（GEM：2017 / 18 Global Report）， 針對各國創業者早期創業階段概況進行比較，調查研究結果供全球制定國家創業政策參考，臺灣在早期階段創業活動（TEA）為8.6%，為自2011年納入評比以來最佳表現。而世界經濟論壇（WEF）公布之「2018年全球競爭力報告」中特別點名：德國、美國、瑞士、臺灣，是四大超級創新國（super innovators），創新評分高於其他國家，顯示我國創新動能獲國際認可。

行政院國家發展委員會統計，2016年國內以平台經營作為主要商業模式的新創事業大放異彩，共有超過10組團隊取得投資，領域遍及直播、社群、旅遊、餐飲、電商及教育，募資總金額逾新臺幣（以下同）10億元，代表傳統線性商業模式正被顛覆，也給許多築夢年輕人一個新的舞台；經濟部中小企業處根據商業司商工登記及財資中心稅籍登記資料計算，2009至2014年我國新創企業第一年至第五年平均存活率，分別為：89%、78%、69%、62%及57%，顯示新創企業的永續經營對業主來說，是直接且現實的挑戰，新創企業須就股權、法規、租稅優惠、財務管理、籌融資到募資與資本市場，有所了解。

學分1：股權架構

創業維艱 選擇組織型態為要

惠譽會計師事務所會計師鄭惠方指出，新創企業隨著發展的不同階段，面臨的課題也會有所不同，草創時期，力求生存並專注於推廣核心產品、維持競爭力，此時公司關心的是組織形式、留才激勵及資金籌措；當資金引入，邁入下一階段，會開始關心股權規劃、資金配置、法令遵循及經營投資人關係；當企業到達一定規模，所關心的議題則轉向走入公開資本市場、公司治理，甚至是永續經營、傳承等議題。

選擇正確的組織型態，並妥善地規畫事業投資架構及股權結構，是邁向事業成功的第一步。依公司法規定，公司種類可分成無限公司、有限公司、兩合公司及股份有限公司，而有限公司及股份有限公司占所有公司類型的99.99%。

2015年公司法前次修訂，在股份有限公司型態中，新增閉鎖性股份有限公司（下稱閉鎖性公司），主要是讓新創企業在股權安排與經營自主更具彈性，除依原股份有限公司規定得以現金、技術或其他財產出資外，增訂可以勞務出資；此外，股份轉讓必須以章程予以限制，股東會選任董事監察人方式，亦得以章程另定之。依照經濟部商業司網站上公布資料，我國閉鎖性公司登記家數，截至3月底約1,600餘家。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.4月號】

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會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

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