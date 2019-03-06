與最高行政法院論盈虧互抵之計算

【文．林世銘】

企業若有投資收益，盈虧互抵時卻須依財政部66年所發布的函釋，先將投資收益加回，才能做為日後的盈虧互抵減項，而最高行政法院亦持相同看法，嚴重影響納稅義務人權益。本文解析該函釋及判決的不妥之處，並提出修正建議。

公司轉投資之股利收益依據所得稅法第42條不計入所得課稅，但在計算所得稅法第39 條之盈虧互抵時，最高行政法院的判決都支持財政部民國（以下同）66 年3 月9 日台財稅第31580 號函釋（以下稱為66年函釋），認定以往年度之虧損應先加回虧損年度之轉投資股利收益，以較少之虧損金額來做為後來有盈餘年度的課稅所得之減項，致使上訴之營利事業負擔相對較高的稅負，影響之稅額甚鉅。

盈虧互抵基本架構

公平合理 所得相同則稅負相同

所得稅法第39 條於52 年1 月29 日修正公布後，開始有企業盈虧互抵之規定。我國所得稅盈虧互抵之立法，有兩個背景原因：①遵循外國之立法例，對所得變動性較大之企業，按其經營活動期間之淨課稅所得，予以公平合理課稅；②推動當時之藍色申報制度。

假設甲、乙兩家公司經營期間都只有兩年，並皆符合使用藍色申報制度，或經會計師查核簽證等所得稅法第39 條規定之適用要件。甲公司獲利穩定，每年皆申報有課稅所得額（假設第一年為20 萬元、第二年為30 萬元）；但乙公司在成立之初，必須投入較大之成本及費用，故其第一年發生虧損20 萬元，但第二年則營業淨利為70 萬元。若兩年一起計算，則甲、乙兩家公司的營業淨利總額皆為50 萬元。根據所得稅法第39 條盈虧互抵之規定，年度間課稅所得變動較大的乙公司可以將第一年之虧損20 萬元，列為申報第二年所得稅時之盈虧互抵扣除額，使其兩年的課稅所得總額與甲公司相同，都是50萬元，總稅負也和甲公司一樣，達成所得稅法第39 條之立法目的，亦符合公平合理課稅之精神。

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現在進一步假設甲、乙兩家公司都有營業外之股票投資，再分為：①這兩家公司都在除權除息之前賣出股票，且每年皆各有免稅之證券交易所得9 萬元；②這兩家公司都未賣出股票，而每年皆各有股利所得9 萬元等兩種情況，來說明目前財政部有關盈虧互抵之解釋函所造成的不合理課稅現象。

例一：甲、乙均有股票投資，且每年均賣出股票獲得9萬元證券交易所得

上段第①種情形，財政部74年7月6日台財稅第18503 號函是一則正確合理的解釋函，該函規定「停徵證券交易所得稅之證券交易損益不列入盈虧互抵範圍」。根據這個解釋函，證券交易所得9 萬元與盈虧互抵無關，乙公司仍可將第一年的虧損20 萬元列報為第二年的盈虧互抵扣除額，因此兩年合計的課稅所得仍為50 萬元，與甲公司相同。由本例可以發現，如果甲、乙兩家公司銷售應稅貨物或勞務的整體獲利相同，只是在不同年度營業獲利的波動情形有異，而且免稅的證券交易所得之獲利相同，則這兩家公司仍應負擔相同金額之所得稅，因此例一的課稅方式合乎第39 條盈虧互抵的立法精神。

例二：甲、乙均有股票投資，且每年獲得股利所得9萬元

自87年實施兩稅合一以後，營利事業的所得係向最終的個人股東課徵所得稅，因此公司投資於另一家公司股票所獲配的股利，依據所得稅法第42 條，不計入所得額課稅。因此，對每年都有銷售貨物或勞務而有營業獲利的甲公司而言，營業外的股利所得並不影響其課稅所得，甲公司兩年合計的課稅所得還是50萬元。但是對乙公司而言呢？表二與甲乙兩公司都沒有進行股票投資的不同之處，僅在於表二甲、乙兩家公司係彼此完全相同的各增加了每年9 萬元的股利所得，所以根據稅法第39 條「（避免）使變動性大之所得，負荷過重（所得稅）」的立法精神，乙公司兩年合計的課稅所得仍然應為50 萬元，與甲公司相同，方屬合理、公平。這樣的課稅結果，也才會與例一獲得免稅證券交易所得之課稅情形相同。