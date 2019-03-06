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不同關係人安排之保險給付實質課稅

2019-03-06 15:06會計研究月刊

【文．黃國師】

不同保險關係人安排下，引入實質課稅原則，將衍生各項稅務問題。從保險生存給付、死亡給付、保險關係人變更、提前解約及傷害險、健康險等，檢視保險稅務流程，有助釐清所得稅及遺贈稅之課稅問題。

前（396、398）期文章中， 說明了二種不同基本前提假設下，各項保險稅務問題，其一，是各種保險給付均符合所得稅法免稅條件，且如是死亡給付時，也符合遺贈稅法免列入遺產規定之前提下，各項保險關係人不同安排所衍生的稅務問題；其二，是要保人為被保險人（或稱被保人），生存給付受益人是要保人，而死亡給付有指定受益人之前提下，各項保險給付所得稅與遺贈稅實質課稅的問題。本文將以圖說方式，說明在不同保險關係人安排下，引入實質課稅原則所衍生的各項稅務問題。

生存給付，檢視保險關係人安排

保險生存給付的稅務檢視流程。生存給付只有民國（ 以下同）99 年1 月1 日（含）以後之投資型保單，需於所得發生年度對要保人課徵所得稅。因此檢視保單是否為99 年1 月1 日（含）以後之投資型保單是第一步。如不是99 年1 月1 日（ 含） 以後之投資型保單，生存給付得免課所得稅，回到保險關係人安排所衍生的稅務問題之檢視流程。要保人與被保人相同，且要保人與受益人相同，生存給付即免課所得稅。如要保人與被保人相同，惟要保人與受益人不同，要保人會被課徵贈與稅；且因95 年1 月1 日起實施最低稅負制，故95 年1 月1 日（含）後生效的保單，受益人尚須課徵最低稅負（且無新臺幣（以下同）33,300 仟元之免稅優惠）。

承上， 當生存給付免課所得稅時，且要保人與被保人不同時，需留意如要保人早於被保人死亡時，其保單價值需列入要保人遺產課稅。至完成遺產稅課徵，要保人由繼承人繼承後，是落入與被保人相同或不同的情況，則仍在檢視流程範圍內。對於生存給付而言，主要是看要保人與受益人是否相同，其課稅方式與前段說明一致。

而如保單是99 年1 月1日（含）以後需課徵所得稅之投資型保單，由於在所得發生年度，已課徵要保人之所得稅，故於領取生存給付時， 不需再課徵所得稅。但若受益人與要保人不同，要保人需被課徵贈與稅。

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死亡給付，檢視傳統型或混合型保險

保險死亡給付的稅務檢視流程。只有傳統型壽險的死亡給付符合遺贈稅法，免列入遺產課徵，故檢視保單是否為傳統型壽險，或是混合型保險中屬於傳統型壽險的部分，則是第一步。

屬傳統型壽險的死亡給付，既符合遺贈稅法免列入遺產課徵之規定，當要保人與被保人相同，且指定受益人時，如是94 年12 月31 日（含）以前的保單，死亡給付免課所得稅。如是95 年1 月1 日（含）以後的保單，受益人需被課徵最低稅負，但有33,300 仟元的免稅優惠。

承上，當死亡給付免列入遺產時，如要保人與被保人不同，但與受益人相同時，則免課所得稅。但若要保人與被保人不同，且要保人又非受益人時，如是94 年12 月31 日（含）以前的保單，要保人會被課徵贈與稅，受益人則免稅；如是95 年1 月1 日（含）以後的保單，要保人會被課徵贈與稅，受益人需被課徵最低稅負，但有33,300 仟元的免稅優惠。

如非屬傳統型壽險，或混合型保險中非屬傳統型壽險部分，如要保人與被保人相同，其死亡給付會被課徵遺產稅，課稅基礎不外為死亡保險給付或保單價值。

承上，如要保人與被保人不同，但要保人為受益人時，筆者認為應免課所得稅。原因在儲蓄型保險方面，因年金給付只能給被保人（保險法規定），故在此情況下只有儲蓄型壽險免稅。儲蓄型保險的死亡給付，沒有課徵所得稅之前例與解釋，而死亡給付也不是被保人的遺產，是要保人取回存在保險機構之款項，所以免稅。而如保單是投資型保險，要保人在投資所得發生年度已被課徵所得稅，領取死亡給付時自然免再課徵所得稅，且基於該款項非被保人遺產，也不用課徵遺產稅。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.3月號】

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會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

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