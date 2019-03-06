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營業人面臨使用電子發票 之挑戰與解決方案

2019-03-06 15:05會計研究月刊

【文．黃素貞】

根據財政部統計，統一發票每年印製量高達115 億張， 交易金額達新臺幣33 兆元，消耗大量紙張，在面臨全球氣候變遷、節能減碳等重大議題下，且因應電子商務蓬勃發展，推動電子發票成為勢在必行的政策。財政部推動無紙化政策，採分階段式的推動導入電子發票，於民國（以下同）89 年11 月29 日發布「網際網路傳輸統一發票試辦作業要點」，揭開電子發票序幕，並於93 年擬具「電子發票推動計畫」，完成電子發票整合服務平台之規劃、建置及推動。另，為提升電子發票使用率，於99 年由各大超商率先施行開立電子發票試辦作業，之後陸續擴大至百貨超市等實體銷售通路；自106 年1 月1 日起停止核准營業人以電子計算機開立統一發票，對於已使用電子計算機開立統一發票的營業人，考量該營業人已具備一定程度資訊能力，於去（107）年1 月19 日通過統一發票使用辦法修正案，讓電子計算機開立統一發票於明（109）年1 月1日正式落日，全面停止使用。

未導入電子發票原因分析

財政部積極推動電子發票迄今已逾10 餘年， 但目前仍有許多營業人尚未導入電子發票，其主要原因如下：

一、會計及稅務作業流程未有完整及全程e化的法制和作業環境：

因稅務平台尚未整合，稽徵機關查核營利事業所得稅仍須紙本作業，無法從稅務申報平台勾稽審核電子發票，使得營業人仍需影印發票紙本文件，降低營業人使用電子發票之意願。

二、上、下游營業人未配合開立、接收電子發票：

營業人雖有意願導入電子發票，惟交易對象不願配合，增加電子發票執行的困難，同時造成營業人需面臨雙軌作業，亦即，紙本發票及電子發票並行，讓整個會計及稅務作業變得更複雜。

三、各加值服務中心電子發票檔案格式不同：

現行各加值服務中心電子發票格式略有不同，賣方營業人需分別進入強勢買方所屬加值服務中心平台資訊系統， 才得以接收電子發票，營業人若已自建Turnkey 傳輸電子發票資訊至整合服務平台，但部分交易仍須配合強勢買方所屬加值服務中心平台資訊系統處理電子發票相關作業，增加營業人處理發票相關作業的時間及成本。

四、中小型營業人多不具備良好的資訊應用環境：

普遍缺乏電子發票相關應用軟體支援，電子發票導入效益有限。

五、政府機關如何接收營業人所開立之電子發票，仍無法可循：

目前公務機關仍須列印電子發票證明聯核銷經費，對於達成電子發票節能減碳之效果有限。

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營業人導入電子發票之挑戰

明年1 月1 日起營業人全面停止使用電子計算機開立統一發票，現階段評估所使用電子計算機開立發票系統是否符合「電子發票實施作業要點」（下稱作業要點）之相關規範，及能否與財政部電子發票整合服務平台介接，是刻不容緩的首要任務。營業人在導入電子發票將面臨評估統一發票系統、檢視及修訂內控內稽作業、調整營業稅申報作業與人員訓練等四大構面的挑戰。

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【完整內容請見《會計研究月刊》2019.3月號】

會計研究月刊

會計研究月刊是本縱橫財經領域的豐碩財會知識庫，每月敏銳搜羅財務、會計、金融、稅務、管理等多角訊息，由淺入深整合產、官、學界三方觀點進行剖析，公正客觀的角度解讀趨勢走向；【會研月刊電子報】給您宏觀的視野，補給您的軟硬實力！

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