解釋令之三種適用日解析

【文．徐俊賢、莊蕎安】

解釋令的發布將何時適用，有三種情形。本文以財政部今（108）年1月所發布的解釋令為例，分別說明此三種不同情形的適用日期與方式。

解釋令的發布，是就法令規定未周全之處的解釋，因此解釋令的適用日期，可以歸納為三種情形，第一種情形是未曾發布過相關釋令，因此當解釋令發布後，無論是否為確定案件，依大法官會議第287號解釋文，可追溯至該母法條文的施行日起適用，惟須受到稅捐稽徵法第28條的限制－納稅義務人自行適用法令錯誤所溢繳的稅款，須自繳納之日起五年內申請退還，因此必須於繳納稅款之日起五年內申請退稅。

第二種情形則是相對於舊令，新發布的解釋令對納稅義務人較有利，因此依照稅捐稽徵法第1條之1第1項的規定，可適用未確定案件，至於已繳納稅款的已確定案件，則無法適用新令。第三種情形為新發布之解釋令對納稅義務人較不利，則適用日為解釋令發布之日。

所謂已確定案件，包含稅捐稽徵法第34條第3項之各種情形，實務通常也以收到核定稅額通知書為準，不過綜合所得稅案件卻未必是以送達核定通知書為確定案件，採公告的方式亦有通知書送達的效力。以106年度綜所稅申報為例，臺北國稅局日前即發布新聞稿，106綜所稅申報案件、100年度至105年度綜所稅補申報及通報案件已於今（108）年1月10日公告核定通知書，自公告日起發生送達的效力。

在財政部於今年1 月發布的解釋令中，恰巧有三則解釋令分別為三種情形的其中之一，說明如後。

汽機車報廢或出口貨物稅減徵 「前6個月內」之起訖計算

僅只一令 溯及母法施行日起適用

貨物稅第12 條之5 規定，新車若於舊車報廢或出口前、後6個月購買，可減徵貨物稅5萬元，然而「前6個月」的期間應如何計算？財政部日前發布解釋令，由於「前6個月」是期間的逆算，可准用行政程序法第48條第2項至第4項順算之規定－以報廢日或出口日的「前一日」為起算日逆算6個月後，以第六個月相當日的次日為末日，如果末日是周末或國定假日，則以該日的前一上班日為末日。

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換句話說，要判斷減徵貨物稅優惠的適用期間，首先要確定起算日，再確定末日，再判斷末日是否須延後，依行政程序法的規定的逆算。舉例來說，於106年1月23日報廢汽車，依行政程序法第48條第2項規定－始日不計算在內，因此「前6 個月」的起算日是106年1月22日；末日則依行政程序法同條第3項規定－起算日相當日之前一日為期間的末日，因此末日為105年7月23日； 因7 月23 日為周六，依行政程序法同條第4項規定－以該日之次日為期間之末日，因此末日反方向延後為7月22 日。

由於此解釋令規定中並沒有廢除舊令，因此為表一的第一種情形－解釋令適用日溯及母法施行日，並且須未逾稅捐稽徵法第28條第1項規定－納稅義務人自行溢繳稅款，自繳納之日起五年可申請退還。上述例子若於105年7月22日後購買，即使已屬確定案件，因仍在繳納之日五年內，可申請退稅。

相反地，上述例子若是先報廢舊車，後6個月內購買新車，適用貨物稅減徵的期間，起算日為106年1月24日，期間末日為106年7月23日為周日，因此末日延後為7月24日。其實，計算起始日有個較為簡便的判斷方法，財政部也為此曾有函釋說明，也就是條文若有「起」字，就是從當日起算。

以眷屬身分投保健保 非同一申報戶亦可扣除

新令較有利 未確定案件可適用

日前財政部發布解釋令，民眾若是以眷屬身分投保健保，申報所得稅時由其子女申報為扶養人時，即使保險要保人未在同一申報戶，子女作為納稅義務人也可以列舉其健保費作為扣除額，並且沒有限額，今年報稅即可適用。

以往財政部96年解釋令規定，健保被保險人與要保人須在同一個申報戶內，該筆健保費才能列舉扣除。財政部這次發布解釋令指出，由於健保是強制性之社會保險，屬於個人基本生活支出，依納稅者權益保護法第4條基本生活費不得課稅之規定，因此廢除該96年解釋令。而新令規定，以眷屬身分投保，無論與被保險人（要保人）是否在同一申報戶，均可由納稅義務人申報扣除。

舉例來說，甲的健保是以其配偶乙（即被保險人）的眷屬身分投保，乙辦理綜所稅結算申報時並未將甲列報為配偶，而是由兒子丙列報為受扶養親屬，丙申報綜所稅時，可將甲的健保費列舉扣除，即使甲、乙不在同一申報戶。不過，丙不能列舉扣除甲的健保費，因為甲、丙不在同一申報戶。

值得留意的是，新令放寬的範圍僅限健保費，其他商業保險費的列舉並未放寬。另外，同一申報戶的受扶養親屬的健保費列舉扣除，也僅限直系親屬的受扶養親屬才可列報。對納稅義務人來說，由於新令較舊令更為有利，因此未確定案件均可爭取退稅，也就是106年度綜所稅申報案件且採列舉扣除者，可檢視是否可退稅，至於以標準扣除額申報的納稅義務人，則本令較無實益。

學校產學合作取得收入 應納營業稅

新令較不利 自發布日起適用

以往學校接受營利事業委託進行產學研究，可免徵營業稅，惟財政部日前發布新解釋令規定，必須課徵營業稅，並廢除相關舊令。目前僅學校接受政府機關委託之產學合作，才可免徵營業稅。

營業稅法第8條第1項第5目規定，學校提供教育勞務，可免徵營業稅。至於學校接受委託產學合作是否要課徵營業稅，財政部於75年7月29日的解釋函規定學校接受工商企業委託，代辦各項研究或試驗收取對價，可視為提供教育勞務，免徵營業稅；99年11月23日解釋令規定，學校接受政府委託研究計畫，亦可免徵營業稅。

然而，財政部在今年1月8日發布新令，要求學校接受營利事業委託之產學合作，並須課徵營業稅，並廢除75年7月29日函的規定，保留99年11月23日令之規定，各種產學合作之應否課徵營業稅。由於新令較不利於舊令，因此適用日自解釋令公布日起適用。

值得注意的是，雖然解釋令改變了營業稅的課徵與否，惟亦牽動所得稅的報繳。就進行產學合作的營利事業來說，原則上須對被委託學校進行扣繳所得稅或列單申報。

至於學校收取產學合作的對價，交予營利事業憑證時， 應如何給予？ 學校可填報407 申報繳款書，經過繳納稅款並經公庫蓋章之後，將第四聯、第五聯給予營利事業作為記帳憑證及進項稅額扣抵憑證，而營利事業在收到進項稅額扣抵憑證後亦可扣抵營業稅。

【完整內容請見《 會計研究月刊 》2019.3月號】