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美中貿易間諜戰下 臺灣企業的因應之道

2019-02-01 10:36會計研究月刊

【文．楊舜麟】

中國與美國從貿易戰、關稅戰，再打到經濟間諜戰，日前已有中國與臺灣公司及人民遭到美方起訴，違反美國經濟間諜法。受到中美經濟間諜戰火的波及，臺灣企業如何自保？

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2018年最受全球矚目的議題，莫過於美國與中國間的貿易爭端，隨著爭端急遽升溫，美國開闢了經濟間諜的戰場，開戰檄文正如美國聯邦調查局（FBI） 局長Christopher A. Wray 表示：「中國政府打定主意要獲得美國技術，而且他們願意利用各種手段達到目的－通過外國投資、企業併購及網路入侵，來獲取現任或前任公司僱員的服務，得到內部情報。」

美國司法部即於去（2018）年11 月初推出中國行動方案，對中國政府與企業的經濟間諜行為展開全面反擊，首波法律行動是指控並起訴中國福建的晉華積體電路公司、臺灣的聯華電子公司，以及三名臺灣人從事經濟間諜活動，違反美國的「經濟間諜法」。

由於一般人對間諜一辭的理解通常侷限於軍事戰爭領域，不會與國家安全或經濟貿易聯想在一起，更難以區辨一般營業秘密保護法令的差別。再者，經濟間諜法是美國的國內法，為何可以管轄到他國企業與人民？臺灣企業與人員遭美中經濟間諜戰火的波及，應如何自保？本文即從美國經濟間諜法簡介，並說明臺灣企業的因應之道。

經濟間諜法保護範圍廣泛

美國「經濟間諜法」保護的對象為營業秘密， 並將其定義（ 第1839 條） 為：「所有形式與類型之財務、商業、科學、技術、經濟，或工程方面的資訊，包括式樣、計劃、編輯、程式設備、配方、設計、標準、方式、技術、程序、製程、程式，或符號，不論其為有形或無形，或係以何種方式儲存、編輯，或以有體的、電子的、圖像的或照像方 式記載，或以書寫方式，且符合下列各種情形者：(A) 該等資訊之所有人已採取合理措施以確保其秘密性；以及（B）該等資訊由於非屬一般大眾所知悉，且公眾經由適當之利用方式仍無法確認，從而衍生出事實上或潛在的獨立的經濟價值。」

由此廣泛的定義可知，該法的保護範圍幾乎已囊括任何種類或形式的資訊在內。其次，美國經濟間諜法對營業秘密的三個要件與我國營業秘密法第2 條規定大致相同，亦即須符合：秘密性、經濟價值性、合理的保護措施。不過，關於秘密性的標準，美國經濟間諜法是採非屬「一般大眾」所知悉，我國營業秘密法則是要求「非一般涉及該類資訊之人」所知悉，因此，業界之人知悉該等資訊，但非為一般大眾所知悉，亦符合美國經濟間諜法對於秘密性的要件。

侵害類型與行為 外國政府介入或一般商業競爭

經濟間諜法所規範的犯罪型態有兩大類，其一是為外國政府或機構刺探美國企業界營業秘密的經濟間諜罪，另一類則是沒有外國政府介入，純屬一般企業界利益競爭所發生的竊取營業秘密罪。除處罰既遂犯、單獨犯外，兩種類型的犯罪也都有處罰未遂犯、共謀犯。

經濟間諜罪（第1831條）

本罪是指任何人意圖或明知其犯行將有利於任何外國政府、外國機構或外國代理人，而故意為下列行為：

1. 竊取、或未經授權而占有、取得、攜走、或隱匿、或以詐欺、詐術、或騙術獲得營業秘密者；

2. 未經授權而重製、複製、筆記、描繪、攝影、下載、上載、刪改、毀損、影印、重製、傳輸、傳送、交送、郵寄、傳播或轉送營業秘密者；

3. 明知係被竊取或未經授權而被占有、取得或轉換之營業秘密，而收受、買受、或持有者；

其中，主觀要件的意圖圖利外國政府、機構或代理人，並不以圖利對象實際上已經獲得利益為必要，且圖利的內容並不限於經濟利益，也包括經濟層面以外的「名譽上、策略上或戰略上」利益。

此外，外國機構或外國代理人的範圍，經濟間諜法亦有明確定義。「外國機構」指任何由外國政府所實質擁有、控制、支持、指揮、管理，或掌控的任何代表處、局、部、主管機關、機構、協會，或任何法律的、營利的，或商業組織、企業、公司，或法人。「外國代理人」則指外國政府之任何官員、員工、代理人、職員、代表，或代理人。

竊取營業秘密罪（第1832條）

本罪的構成要件為，任何人意圖將與州際或外國商務之產品相關或在該產品中之營業秘密，轉化為該營業秘密所有人以外之任何人之經濟利益，且意圖或明知其犯行將損傷營業秘密所有人，而故意為下列行為之一：

1. 竊取、或未經授權而占有、取得、攜走、或隱匿、或以詐欺、詐術、或騙術獲得該等資訊者；

2. 未經授權而重製、複製、筆記、描繪、攝影、下載、上載、刪改、毀損、影印、重製、傳輸、傳送、交送、郵寄、傳播或轉送該等資訊者；

3. 明知係被竊取或未經授權而被占有、取得或轉換之資訊，而收受、買受、或持有者；

由於經濟間諜法的立法目的，主要在打擊涉有外國因素介入的營業秘密侵害行為，本罪比較無涉於國家或經濟安全，所以與前述經濟間諜罪不同的是，其犯罪意圖限定於將營業秘密轉化為該營業秘密所有人以外之任何人的「經濟利益」，而不包括「名譽上、策略上或戰略上」的利益。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.2月號】

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會計研究月刊

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