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奇美實業：智能先驅RPA報到 讓企業更幸福

2019-02-01 10:36會計研究月刊

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【文．黃曉雯】

來到位於臺南市仁德的奇美實業總公司，首先映入眼簾的，是花園裡擺放的復刻藝術雕像，溫暖深刻的作品，和奇美分享幸福的營運宗旨相互輝映；進到大廳，奇美面板展示著今日氣溫、濕度、天氣概況，並播放著各產線製程進行的環保回收過程，和每一位到訪人士分享企業在各生產線、永續經營上付諸努力的成果。

企業耳順之年 思考創新成關鍵

奇美身為石化產業龍頭，在業界有著「北台塑、南奇美」的稱號，除了本業以奇美實業為首，從塑化材料跨足光電、消費性電子、食品；非營利機構也從奇美醫院到奇美博物館。「有錢、也有文化」、「企業的存在是為了追求幸福」，是創辦人許文龍經營奇美的宗旨。

奇美從1960年走到現在，即將邁向六十年，3,200名員工的組織運作，非常繁瑣且龐雜，跨部門間的流程也相當多，如何兼顧組織發展和流程優化，維持企業在國際間競爭優勢，對管理者來說更是一大挑戰。

日常維運有許多行政流程，仰賴人工在電腦與資訊系統間重複作業，行政人員在忙碌的繕打作業和生活中求取衡平，而這樣繁瑣、一成不變的事務中，隨著時代演進，近年崛起的自動化工具－流程機器人（Robotic Process Automation；RPA），將重複性高、邏輯一致的作業程序自動化，協助人力從枯燥的作業中獲得釋放，成了奇美行政流程創新的起點。

行政作業自動化 RPA 成組織顯學

奇美實業行政總處副總經理陳世賢談及和RPA議題接觸的契機，是在外部進修研討的機會，最初，是看好人工智能（AI）在未來五～十年的發展，渴望了解AI在製造業的應用場域，而自己身為行政事務單位管理階層，也開始思考各類繁瑣的行政流程，除了企業內部持續推行的e化、無紙化，是不是還能進階應用自動化，減輕同仁們的行政負擔。

有了改善行政流程、導入RPA的想法，幾次和部門同仁、簽證事務所進行討論，加上奇美在2014～2016年就已陸續完成大部分的行政e化作業，有著扎實基礎為後盾，從2017年第三季開始，為RPA導入做準備。

前導RPA 上線 讓成員踏實有感

為了讓各部門了解RPA內涵，第一階段由後勤行政部門為前導，由財會、人資、法務、資訊、進出口等五個部門，選定標準化高、具邏輯性的行政作業進行提案，再從這些提案中，先選定兩個較完整清楚的，致力於2017年底讓兩組RPA程式正式上線運作。陳世賢表示，當時上線的RPA並沒有達到盡善盡美程度，堅持年底開始運作的目的，為的是讓同仁從日常行政流程結合系統實作，更清楚RPA的態樣，用屬於奇美的自動化流程，讓組織成員從後勤行政 拓展到生產製造第一階段順利上線，成員清楚看見RPA運行在工作中所節省的時間和帶來的效益，從行政單位到生產單位，都開始檢視工作流程能夠自動化的項目，去（2018） 年，RPA在奇美內部成為顯學。第二階段除了原先的五個後勤更踏實有感，使接下來的推展更順利。

從後勤行政 拓展到生產製造

第一階段順利上線，成員清楚看見RPA運行在工作中所節省的時間和帶來的效益，從行政單位到生產單位，都開始檢視工作流程能夠自動化的項目，去（2018） 年，RPA在奇美內部成為顯學。第二階段除了原先的五個後勤行政部門，陸續又擴充到生產製造端的作業流程，包含：物流、環保、採購、智財等，對奇美來說，RPA應用於各部門串接與整合產生的效益，更能有極大化的價值。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.2月號】

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會計研究月刊

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