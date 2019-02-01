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櫻桃支付誰之過 談新創與法規的界線

2019-02-01 10:36會計研究月刊

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【文． 陳佑寰】

金融科技是近年來火熱的話題，亦為政府施政的重心，然而曾經獲得臺灣之光美名的P2P匯款業者－櫻桃支付，其平台模式疑似踩到了法律紅線，遭到檢調偵辦，凸顯了國內對創新與法遵的矛盾。

產業創新是經濟進步的動力，政府也鼓勵創新及新創事業的發展。金融科技是近年來火熱的話題，亦為政府施政的重心，此從金管會提出金融科技發展策略白皮書、產官研共同投入成立的金融科技創新基地，以及立法通過金融科技發展與創新實驗條例等措施可見一斑。金融科技的創新發展，不僅包括金融業科技化，也包括科技業走向金融。但是當新創業者之創新進入原本受到高度管制的產業如金融業，卻可能會遇到適法性的挑戰。以P2P模式進行國際匯款的「櫻桃支付」（CherryPay）為例，它曾被譽為臺灣之光，卻因涉及地下匯兌、洗錢的疑慮遭檢調偵辦而暫停營運，創辦人則慨歎：「過去為我鼓掌，現在沒人幫我」，凸顯新創與法遵的矛盾。

櫻桃支付凸顯創新與法遵的矛盾

國際匯款一般是透過銀行，客戶需要承擔匯差與手續費的成本，反過來說，這也是銀行的收益，就某一外幣交易賺取較高賣出匯率與較低買入匯率之匯差，還收取手續費。透過櫻桃支付進行的國際匯兌則是採用中間匯率（買入匯率與賣出匯率相加除以2）來換算，且收取比銀行更低的手續費，故具有能吸引客戶使用的低價優勢。

櫻桃支付處理國際匯款是採用P2P模式，也就是由平台來媒合不同外幣的供需雙方，讓雙邊進行國內匯款卻可造成國際匯款的效果。以臺灣的某A匯款給中國的某甲為例，其運作方式為：臺灣的某A支付特定額度的新臺幣給臺灣的某B，另由中國的某乙支付等值的人民幣給中國的某甲。就結果來看，臺灣的某A以新臺幣支付，中國的某甲收到等值的人民幣，匯款任務即完成，雙方其實不太在乎金流如何進行，只要對方有收到款項即可。至於其中代收代付的中間人某B與某乙，可能本來有反向的匯款需求（如中國的某乙另要匯款給臺灣的某B）而媒合送作堆，或是再另為結算即可。

櫻桃支付採用P2P模式進行國際匯兌，其實就是採用平台模式。它的特色是去掉傳統作為中間人的銀行角色，可說是去中間化。但櫻桃支付的平台本身也是居於媒介地位，則是另一種再中間化。過往的產業發展是以線性模式為主流，也就是由上游到下游從生產、組裝、加值、批發、分銷、零售如管道（pipeline）般的線性流程。新興的平台模式則是以平台（platform）為核心，架起供給與需求雙邊甚至多邊的市場。當產業從線性模式走向平台模式，會對新興交易模式帶來機會，也會對既有生態系統產生衝擊。例如Uber 平台讓私家車可以更便利地接客載運，對計程車產業造成衝擊。而櫻桃支付如果可以順利發展，勢將對於銀行長期以來掌控的國際匯兌業務產生巨大的威脅。

銀行業受到政府高度管制也要配合洗錢防制，但就特定業務則受有進入障礙之保障。就國內外匯兌業務而言，銀行法第29 條即規定非銀行不得辦理，違者處三年以上十年以下有期徒刑，得併科新臺幣1 千萬元以上，2 億元以下罰金；其因犯罪獲取之財物或財產上利益達1 億元以上者，處七年以上有期徒刑，得併科2 千5 百萬元以上，5 億元以下罰金。這樣重度的刑事處罰規定，對於有意進行匯兌創新或地下匯兌的業者形成一道緊箍咒，也替銀行撐起一把保護傘，免於遭遇過度競爭。但如此就金融服務供給面的限制，對於有匯款需求的民眾與企業而言，其實是增加成本。業者看到金融需求面的痛點與供給面的盲點，而提出類如櫻桃支付的解決方案，固然是一種創新，卻也可能踩到司法紅線，凸顯了創新與法遵的矛盾。

【完整內容請見《會計研究月刊》2019.2月號】

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