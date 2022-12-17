哈佛畢業生筆記法！五科高分秘訣不藏私

曾文哲針對不同科目，混搭使用各種筆記法。整體而言，他認為文科或是必須記得較詳細、需要整理許多文字補充資料、多類比較的課程，適合階層筆記法；理科著重核心概念、重點列點記錄，建議採用子彈筆記法。課外補充多的社會科，或是課前無法得知老師講課內容時，康乃爾筆記法最優，考前複習則最推薦心智圖。他也建議可善用數位筆記工具，例如筆記共享App Clearnote，可以雲端觀看別人分享的筆記；OneNote可建置聲音、圖片及PPT檔案，適合物理、化學實驗紀錄。

國文科 階層筆記法 層次分明一目瞭然

國文老師除了講解字音、字形、字義等基本內容，也常常會提供分析文旨、比較文體等補充資料，透過階層筆記法就能善用不同顏色、階層，讓筆記層次分明、一目瞭然，即使內容十分豐富卻不會雜亂，過了一段時間之後再看筆記，也能夠快速掌握重點。

學生可以自行定義每種顏色代表的意義，也能夠自創階層，分別展示大主題、中主題、小主題等由大到小的階層。例如老師比較蘇軾與歐陽修，學生可以分別用橘色與綠色標示不同作者，並且在第一層寫下年代、文風、生平，第二層列出作品，第三層描述對後世的影響。

英文科 系統格式化記錄 課堂記、課後念

英文老師課堂上必定會補充單字的詞性變化，衍生不同的字義與應用，也會講解不同時態（過去式、現在式、完成式）變化，以及補充同義字、反義字，或是片語差別比較等資訊，都很適合利用階層筆記法記錄。例如針對一個新單字，第一層寫下詞性變化，第二層記錄同義字、反義字，第三層抄寫例句。建議使用固定的顏色標示，例如同義字都用紅色，例句都用橘色，就能更有系統、格式化地記錄重點筆記。除了課堂記錄，課後更要邊看邊念邊寫，重複數次加強記憶與 學習成效 。

國文科與英文科都適用階層筆記法。（製表／TOEIC Program）

數學科 子彈筆記法 簡潔快速列出重點

數學科文字少、符號與記號多，學習首重關鍵概念的掌握，「子彈筆記法」最速配。例如，當老師講解一元二次方程式的公式或例題時，學生不需要把所有內容都抄寫在筆記本中，只要藉由列點的方式，或是善用符號，簡潔快速列出重點、核心概念，或是把解題的關鍵步驟、較難理解的部分記下來即可。除了每堂數學課的筆記外，也可以衍生自己專屬的口訣與心得、畫輔助線等對於解題的個人化理解。更要養成每周、每月固定整理筆記的習慣，及時處理之前不理解的概念、不會解的例題，持續打破學習盲點。

數學科文字少、符號與記號多，適合用子彈筆記法簡要列出重點。（製表／TOEIC Program）

自然科 善用心智圖 考前統整複習

在自然科方面，物理課堂上常有較多的計算，適合子彈筆記法，除了列出重點，也建議多用畫圖或符號；生物與化學則類似文科，適合階層筆記法。除了每天上課勤記筆記，回家後也可以善用心智圖整理課堂上的重點或複雜觀念，更是段考前複習的最佳工具，幫助統整學習。

例如想要複習化學科，可以拿出一張白紙，先列出主題「氣體定律」，再設定主幹「波以耳定律」、「查理定律」等，接著從每一個主幹延伸分支細節，並且在主幹與分支之間用箭頭等符號建立關聯。心智圖可以幫助自己了解還有哪些地方沒有複習到、還未了解透徹，在考前補強。

自然科考前複習最適合用心智圖統整複雜觀念。（製表／TOEIC Program）

社會科 康乃爾筆記法 完整記錄課程補充

社會科如歷史、地理，如果預先知道老師上課的主題，就適合使用階層筆記法。但有時候不會預先知道老師要補充的課外內容，則建議使用康乃爾筆記完整記錄，把筆記本的頁面分成筆記欄、總結欄與問題欄三大部分。

以歷史課的法國大革命為例，筆記欄就是抄寫課程補充內容，包括發生時間、事件經過、對歐洲局勢的影響等；回家後要從雜亂的筆記中自行歸納整理重點，寫在總結欄，對於上課內容不理解的部分，則要記在問題欄，隔天趕快請教老師或同學，達到最高的學習效率。

About曾文哲



現職：臺大醫院雲林分院主治醫師

學歷：臺灣大學醫學系、哈佛大學生物統計學碩士

經歷：臺大醫院復健部住院醫師

英文程度：TOEFL iBT 104分、GRE 328分

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