為什麼要學英文？爸媽必看3重點 及早儲備孩子英文力

【文／黃筱珮】

英語學習是國民教育的重要一環，為了有效提升全國人民英語能力，行政院更於2018年推行「雙語國家政策發展藍圖」，並以2030年為目標，打造台灣成為雙語國家。

但究竟為什麼要學英文？孩子未來沒有出國計畫也需要培養英語能力？以下整理出三項學英文的重要理由。

學英文重點一：學習資源多

網路科技日新月異，現今網路上極大部分的資訊都是英文內容，因此若能看懂英文，將比別人更有機會獲得新資訊與吸收新知識，接收第一手消息。

今年剛升上清華大學一年級的許云澤，高中時就自學程式設計，架設《高中生資訊網》匯集高中生實用資訊，他在自學架設網站、解決程式bug問題中發現，在網路上用英文查詢能獲得最多訊息，以目前網站使用的郵件發送系統mailchimp為例，因為軟體並無中文版，遇到無法處理的系統問題時，他得寫英文信與開發者溝通。「會一種語言開啟了一個世界，會第二種語言就開啟了另一個世界」。

此外，若要跟不同國家的網友利用Facebook、Twitter等社群平台互動交流、談論相同興趣，在使用不同語言文字的環境裡，英語也自然成為主要溝通語言。

學英文重點二：升學必備工具

即便父母目前沒有送孩子出國讀書的打算，未來小朋友升上高中、大學想申請交換、甚至留學，也必備優秀的英語能力。甚至在台灣讀大學，英語早已是不可或缺的能力，英語能力的好壞也會影響升學結果。

成功大學副教務長蔡群立就表示，因應雙語政策，教育部鼓勵大學中、英雙語授課，大學端也在推行全英語授課的課程。為此，成大希望學生能達歐洲共同語言參考架構（CEFR）B2以上語文能力，若高中生在申請大學時就有良好的英語基礎，上了大學就可無縫修習EMI課程，因此教授也格外看重高中生是否有足夠的全方位英語能力。

其實不只成大，全國大專校院都在推動全英語課程，特別是頂大更是相當重視。學生只要具備國際競爭力，未來就業市場不必局限在台灣，可以走入國際市場。

學英文重點三：影響未來就業起薪

104資訊科技公司副總經理暨人資長鍾文雄指出，根據調查，愈來愈多企業提高對求職者的語言需求，因為英語好的員工不僅能成為未來疫情趨緩之後外派的好選擇，語言能力在與國際公司接洽、合作時，更是扮演著極為重要的角色。

尤其許多銀行、金融產業對英語要求尤其高，更需要證照佐證英語能力，「英語能力真的會影響起薪。」鍾文雄補充。根據他的觀察，不少相同的工作中，有要求英語能力的職務相較未要求的，薪資差距範圍從2,000到8,000元不等。

該如何從小培養孩子英語？

在國際化的時代，孩子的英文能力對未來的生涯發展影響甚大，但究竟該如何從小訓練孩子的英文能力？打造讓孩子自然學習英文的環境？

曾在英語文教機構擔任行政組長的蘇靜芳，因為職務內容的關係，需要常與外師接觸。大學讀資管系、自認英語不好的她坦言，「剛開始，很害怕外國老師靠過來。」每當外師有事請她協助，都像「鴨子聽雷」一樣聽不懂。因為明白英語力的重要，同時不希望等到孩子長大時才像自己一樣為英語煩惱，她決心讓兒子偉誠從小接觸英語情境，藉此明白學英語的好處。

蘇靜芳以藍思指數為兒子挑選英文讀本，從小培養孩子的英語能力。（照片提供／蘇靜芳）

蘇靜芳分享，現在網路社群發達，像是Facebook就有許多英語共讀相關社團。「社團成員會推薦英文讀本，或分享好用的閱讀資源。」最令她愛不釋手的，莫過於「Scholastic LitPro」這套網路閱讀系統。

在首次註冊、登入Scholastic LitPro時，系統會先就使用者的英文閱讀能力，檢測藍思閱讀分級（Lexile）指數。Lexile是一套用來評量學生英文閱讀程度及英文文本難度的量表，可協助學生、老師、家長挑選適合的書籍和文章。目前，全世界有數百萬人使用Lexile來增進英文閱讀能力，並追蹤學習進度。

但該如何了解學習狀況、評斷學習成效？目前就讀國一的偉誠，小學三年級時就在媽媽的鼓勵下報考國際兒童英語能力認證 TOEFL Primary測驗 ，並在閱讀、聽力皆取得四個獎章的成績，蘇靜芳也藉由測驗成績了解兒子的英語程度，並看出一路以來的累積確實有為孩子的英文打下好基礎。

看似在英語學習之路上充滿興趣的偉誠，其實也曾有過抗拒。蘇靜芳回憶：「有的英語檢定會分成『通過』跟『不通過』，還會出很多模擬試題。」偉誠在準備的過程中，因為必須不停寫模擬題，而排斥學英語。

回歸蘇靜芳的教養初衷，是希望孩子能夠喜歡英文、使用英文，和偉誠溝通過後，她調整了每次練習的分量。「這也是我喜歡TOEFL Primary測驗的原因，因為是測驗『程度』，不會有『不通過』的情形。」她還表示，TOEFL Primary測驗的成績單上有針對弱項的加強建議，是很貼心的設計。

最近，蘇靜芳計畫在偉誠的英語實力更進一步時，為他報名TOEFL Junior測驗，透過掌握學習程度，協助他建立新的學習目標，持續樂學英語、追求進步。