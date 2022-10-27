頂大美女學霸的超強筆記：繪製簡易圖表、系統化整理

【文／楊旻蓁】

今年台大法律系三年級的林海兒，畢業自北一女，高中參加街舞社時就是風雲人物的她，個人Instagram擁有將近九萬的追蹤人數，她還創立筆記帳號分享法律學習筆記。

即將升上臺灣大學法律系三年級的林海兒，畢業自北一女，高中參加街舞社時就是風雲人物的她，個人Instagram擁有將近九萬的追蹤人數，她還創立筆記帳號「海鵝小記」分享法律學習筆記。從中學時期就養成做筆記的讀書習慣，林海兒如何在繁忙的高中生活中兼顧課業與社團活動，利用筆記有效學習呢？

錯題本正視錯誤觀念

談起做筆記的好處，林海兒條理清晰地指出，「以自己的理解方式消化新知、系統化地整理歸納大範圍的內容，有利於未來提取記憶，長期下來也能練習大腦的反應速度」，無論是應對校園課業或日常生活，筆記都是一項重要的工具，除了幫助提升學習效率，好好運用，不僅能在大考中取得高分，還能兼顧生活與課業的平衡，養成良好的時間規畫。

做筆記並非一項浩大工程，對林海兒來說，她只會記錄自己不熟悉或完全不曾聽說的內容，若是當下即可消化理解或已知的知識，就不會一字一句抄寫。她也分享自己常用的三支筆：紅筆、黑筆、黃色螢光筆，「黑筆用於一般記錄、紅筆標示重點，而螢光筆用於複習時在仍然不熟悉的部分加強標示，提醒自己留意。」

林海兒認為製作「錯題本」是非常有用的讀書方法，她分享一則心理學研究說明，「我們的大腦會在同樣的概念上重複犯下一樣的錯誤，製作錯題本能幫助我們避免錯誤。」每次大考前一周，她會將曾經做錯的題目彙整在同一本筆記本上，複習時就能再次糾正觀念、加強印象。

學霸林海兒的筆記心法。（照片提供／林海兒）

以高中國文科為例，她平時主要跟著老師的上課節奏學習，考前複習時就會拿出小考試卷，剪下錯誤的題目貼在筆記本上，用紅筆訂正正確答案，像是字音、字形、字義等題目就會貼在一起，用紅筆寫下補充意思。之所以用剪貼的方式整理錯題，林海兒說，不用抄寫過長的題目，也能節省時間。

數學科一樣是製作錯題本，平時就要多練習題目，考前整理錯題時，最重要的是針對自己常錯的題型，寫下解題的觀念和思路，考試遇到相似的題型才能迎刃而解。

至於英文科，林海兒平常會大量閱讀英文新聞，並在文章中用螢光筆標記新學到的英文單字，以及常見的片語和文法，再將單字和延伸例句統整在筆記本中，不僅能增進對國際時事的了解，對英語學習也能帶來實質幫助。她平常除了利用TED影片、各大英文新聞平台提升 英文能力 ，也會嘗試和朋友以英語溝通和思考，加強英語的輸出能力。

複習社會科時，林海兒則是會針對不熟悉的觀念，以自己能理解的方式繪製圖表。例如台灣的國家公園與植物分布，她就畫下簡易的地理圖標示北回歸線與熱帶氣候、副熱帶氣候的位置，並用長條空間，標記河口到3500公尺高的台灣植物，複習時就能快速分辨不同垂直高度下的植物分布。

回顧高一高二的生活，當時林海兒迷上了街舞社，每天放學後都去中正紀念堂和社團同學練舞，直到11點才回宿舍休息，家人擔心忙碌的社團活動影響學業，因此非常反對她玩社團，但她認為，只要做好時間管理，妥善分配時間，課業表現不一定會受到影響。

衡量能力與任務 事先規畫時間表

要能做到課業與課外活動的平衡，最重要的是事前的時間規畫。林海兒說自己非常喜歡做計畫，無論是出遊、圖書館念書、甚至宅在家都會事先規畫時間表，衡量自身能力、事情的難易度，再決定花費多少時間，「要讀好書，就必須讓大腦得到適當的休息，所以課外活動和休閒活動必不可少。」

她也認為，社團活動帶來的價值十分可貴，「和同儕的合作及切磋交流、在靜態學習以外增進動態體能的表現、堅持達到目標的毅力等，社團帶來的豐富生活讓我的高中三年青春更加多彩多姿，也潛移默化地增加我的軟實力。」

林海兒高中時熱衷於街舞社，經常練舞到很晚，但靠著筆記整理與時間規畫讓她達到課業與生活的平衡。（照片提供／林海兒）

林海兒鼓勵高中階段的學生盡力探索，無論是高一選組或高二確認目標科系，都要多方嘗試才能找到擅長與喜歡的事物。她提到，高中時身邊有許多同學在大考成績公布後才思考要念哪個科系，倉促決定不一定能找到真正的興趣，「高中的探索，比一頭熱血讀書更加重要。如果不知道未來要做什麼，那就多方嘗試，不需要擔心做錯。」

About林海兒

出生：2000年

學校：臺灣大學法律系三年級

學歷：北一女中

英文能力檢定：TOEIC聽力與閱讀測驗865分