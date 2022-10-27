醫科生不藏私筆記法！用錯題本加強記憶

【文／黃筱珮】

陽明交大醫學系學生楊彬在高中時就擁有優異的成績，他會把模擬考錯題收錄在自製的「錯誤筆記本」加強記憶，並用紅字和簡圖標出重點深化印象，獨樹一格的讀書和筆記心法讓他考出好成績。

「筆記是給自己看，要去蕪存菁，一眼就抓到重點。」不同於多數學霸的筆記本字跡工整、色彩繽紛，陽明交通大學醫學系三年級學生楊彬的筆記本「充滿個性」。他高中時自製「錯誤筆記本」，把模擬考錯題收錄其中加強記憶，並用紅字和簡圖標出重點深化印象，獨樹一格的讀書和筆記心法讓他考出好成績。

成績優異的楊彬，2019年時以學測75滿級分申請上陽明交大醫學系，同年並參與指考一類組考科，國英數歷地公六科總分522.6分，不論是數理科或是社會科都出類拔萃。做筆記是輔助念書的重要方法，楊彬做筆記秉持兩大原則：「做筆記很簡單」以及「閱讀筆記要更簡單」。

筆記簡單明瞭 方便考前快速瀏覽

很多學生可能是考試考壞、或新年新希望決定開始做筆記，一開始充滿幹勁，花很多時間把課程細節或老師標示重點全都抄下來，時間一久失去熱情，難以持續。也有學生用各種色筆畫重點，筆記本五顏六色，「太多重點變成沒有重點」，楊彬認為這樣的筆記法不適用每個人，特別是要利用零碎時間念書做筆記、或是讀書到深夜精神較差時，這樣的作法相對複雜，什麼顏色代表什麼意思、又或者日後在讀筆記時，都比較容易錯亂，無法短時間內擷取重點。

他自己的筆記只有三種顏色：紅、黑、藍，黑色是主文，紅色則是用在標示最容易忘記、或是曾經答錯的考題，藍字盡量不用，只用在紅字太多的筆記，如同「重點中的重點」，用來補強或替代紅字。

楊彬自製「錯誤筆記本」把考試經常答錯的題目記錄下來，方便自己在考試休息時間快速瀏覽，「能救一分是一分」。他發現很多學生認真抄筆記，但90%都是已經會的內容，不會的新知反而整理得很零亂，「面對自己的弱處」，多花時間在自己不會的問題上才更直接、更有效率。

他舉歷史科為例，要做唐朝的筆記千萬別只抄年號和事件，而是要先讀通整個唐朝的脈絡，再記下開國、盛世、中晚唐、以及由盛轉衰的各個關鍵點，簡單扼要。例如「安祿山之亂」是唐朝由盛而衰的轉捩點，可以用紅筆特別標出，加強反射記憶。

再以公民科來說，如果要做「遺產請求權」的筆記可特別標出「特留分」這個名詞，從特留分去串聯出遺產分配方式，當做思考練習的起點，更有助於理解及記憶全貌。

楊彬的筆記兩大原則：做筆記很簡單、閱讀筆記要更簡單。（照片提供／楊彬）

用生活情境與誇張聯想法 增加英文記憶點

楊彬也分享英文科的攻略心法，他高中時參加 TOEIC聽力與閱讀測驗 考出990分滿分的頂尖成績，認為英文好非常吃香，不只對課業幫助大，想更深入鑽研的領域也可以直接在網路上讀取第一手消息，例如學術研討會、專業領域論文等內容，不必依賴翻譯。進入醫學系後更有感，因為教材全是原文書，如果英文不好會非常吃力。

「要學好英文，可以善用生活情境與誇張聯想法增加記憶點。」楊彬用電玩比喻學英文，光背單字和文法，就像玩電玩只背說明書一樣，應該活用單字文法，就像實際以電玩裝備和武器去破關，而不是只從說明書去理解玩法。

學到新單字要找機會多用，特別是sacrilegious（褻瀆的）、anachronistic（落伍的）這類艱澀生字更要如此才會記得，當在生活中或節目裡看到類似的情境就說一遍，找機會反覆練習，也可以筆記下來，加強印象。比較難記的字則運用「誇張聯想法」，楊彬之前學到subjugate（征服）這個單字時，就在筆記上畫一個人在路上被一頭獅子遛，用比較誇大的方式加深對這個字的印象。

課餘時間也要多接觸英文，例如用英語和朋友聊天，看歐美的迷因頻道和喜劇節目學習流行詞彙，看新聞頻道掌握時事說法，多管齊下創造學習機會，累積英文實力。

楊彬也提醒學弟妹，高中雖然課業繁重，但不需要每分每秒都花在讀書上，在既定的讀書計畫之外還是可以做些自己有興趣的事，才能在學習與生活中保持平衡，不至於過度疲乏。

他以自己為例，除了讀書也喜歡運動，高中擔任足球社社長，大學參加熱舞社等社團，有機會不妨多參與公共事務，拓展視野和生活圈，這些都是未來申請學校及人生的養分，也讓高中生活更豐富多彩不留遺憾。

About楊彬

出生：2001年

學校：陽明交通大學醫學系三年級

學歷：新北市南山中學

英文能力檢定：TOEIC聽力與閱讀測驗990分