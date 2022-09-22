雙語學校好夯！這所小學選用跨域多元課程 激發孩子學習動機
【文／程芷盈】
中華藝術學校附設雙語小學（簡稱華藝附小）以教育部頒定、美語、藝術人文的三合一課程為發展特色，遵循108課綱宗旨「以學習者為中心」，在課堂中強調學生鑑賞、瞭解與表達等學習綱要，並從科學、生態、藝術、文史等多面向，跨域設計校外活動，協助學生印證平日學習的理論與事實，增廣見聞與擴展學習經驗，帶給學生更多的學習素材。
華藝附小每學期舉辦一次戶外教學，透過課程延伸主題，結合藝術人文，外籍老師與藝文老師互相搭配，解說活動背景與來龍去脈。低年級在天文館暢想星空宇宙，描繪出想像力驚人的「外星奇遇」；中年級在海生館認識生態、關切環境，製作雙語版「海洋生物圖鑑」；高年級則是深入探訪高雄在地農產業建設遺跡，以互動式教學讓學生構思現代化行銷標語及包裝識別設計，嘗試打造農產品新生命，作為活動成果的展現，華藝附小讓學生在遊玩的過程中引發無限的學習動力。
適性分組教課 強化英語對話
美語組長蘇意珊表示，學生在小學的階段，認知及心理都未臻成熟，尤其專注力或注意力的時間也比較短，若有具體學習的方向，會成為激勵學生的力量。因此，華藝附小的美語教育以適性分組方式授課，外籍教師會依照學生程度提供最適切的教學方法並鼓勵開口說，久而久之，學生更勇於發言、能自然順暢地表達陳述，透過互動式英語練習強化對話，讓學生在聽、說、讀、寫方面都不再害怕，與外國老師交談時也能從容不迫地表達意見。
今年剛從六年級畢業的王凱平、王凱立兄弟自一年級開始接受雙語教育，家長表示，選擇華藝附小是因為英語課程精實，孩子從閱讀、生字及文法的學習中，慢慢的能夠跟外國老師表達自己的想法，也可以開始閱讀原文書籍，以及觀看沒有翻譯的國外影片，打開了國際視野，獲得國外最新知識與快訊，兄弟倆人都對自己的英語程度感到驕傲。
選用國際檢定 了解學生程度
扎實豐富的課程備受家長肯定，但該如何了解學生的學習成效與程度，華藝附小選用國際兒童英語能力認證標準TOEFL Primary測驗，讓學生可以檢驗自身的學習成效並展現英語實力。除滿足學生提高自身英語能力的需求，更透過指標性的檢測，得知需要改進的方向，而獲得證書也讓學生滿足自我認同與實現。
今年（2022）5月14日，共有139位學生參加TOEFL Primary測驗，聽力測驗達歐洲語言共同參考架構（CEFR）A2的學生有91%，其中Step 1測驗達滿分四顆星的學生共計11位；Step2測驗榮獲滿分五枚徽章的學生有21位。整體成績表現亮眼，展現華藝附小學生的優異程度。
參加本次測驗的六年級學生洪浩宇坦言，「我的進步就是來自於測驗，藉由測驗獲得自信讓我更喜歡學習英文，會想多接觸英文相關事物，之後希望能再進階考試，挑戰自己的英文能力。」蘇意珊分享，學習時獲得足夠的支持與協助，相信就能激發孩子的學習動機，因此即便面對測驗，孩子也會有自信、決心與勇氣完成挑戰，展現學習成效。
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