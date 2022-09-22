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英文閱讀練習好無聊？掌握閱讀3要點讓孩子敞開心胸學英文

聯合新聞網／ English OK

【文／忠欣公司】

對於孩子的英文啟蒙，不少家長抱持著「不能輸在起跑點」的觀念，從孩子還在襁褓中，就決定好將來要念的雙語幼兒園、要讀的補習班，完整規畫學習路途。但其實，透過自小建立的英文閱讀練習習慣，與親子共讀方式，孩子便能經常接觸英文環境，無痛式累積實力。

英文閱讀練習，從孩子興趣著手

人稱「小熊媽」，著有《小熊媽的經典英語繪本101+》等多本親子書籍的親職教育作家張美蘭，育有三個兒子，且個個具備優秀的英文能力。綽號「董事長」的小兒子從未補習，2021年才九歲，卻在校內的英語說故事比賽拿下冠軍，敢講英文的性格，也讓他屢屢成為校內外師的好幫手。

張美蘭說，英文親子共讀是要長期經營的，若不從小在家中建立環境，長大才要孩子講英文，孩子多少會產生排斥感。因此建議平時就要透過家庭教育，幫孩子建立閱讀習慣。比如設置英文閱讀練習專用空間「Reading Corner」，安排每日的閱讀儀式就是她的作法。

她在「董事長」不滿一歲時，就在家中採光良好的小角落布置閱讀專用的空間，以簡單舒適的桌椅搭配書架，每天固定和他一起進行十分鐘的中文、英文閱讀練習。孩子習慣每天閱讀，便能降低往後孩子對英文的排斥。

剛開始英文閱讀練習時，為了讓「董事長」聽得懂她在說什麼，張美蘭每朗讀一句英文，就會輔以一句中文解釋。「董事長」開始對故事內容感興趣，就不會對英文產生排斥感。若臨時無法陪讀，便改成播放有聲書，一周至少讓他閱讀英文一至兩次。

張美蘭選書都從孩子感興趣的領域切入。三個兒子興趣南轅北轍，她因此分別提供運動、科學、文學等類型的讀物。如果不清楚有哪些適合進行英文閱讀練習的讀物，她建議家長參考出版社的推薦書單。不過張美蘭常從孩子的程度下手，每次提供比孩子能力還難一點的書籍，「給孩子一點挑戰性，這樣閱讀能力才會進步。」

親子共讀3要點，讓孩子敞開心胸學英文

《Little tinker停課教育實驗室》粉絲專頁創辦人范雅筑，曾任中學外語中心主任，同時也身為ETS官方工作坊講師，至今累積超過15年教學經驗，育有一子Ethan。今年六歲的Ethan小小年紀已經能獨自閱讀英文繪本，用稚嫩卻漂亮的發音讀出一頁一頁的英文故事。

范雅筑與Ethan，每天維持睡前的共讀習慣，「想要營造小孩對英文的興趣，最重要的就是持續性以及線性。」英文閱讀練習沒有捷徑，需要隨著孩子的狀況慢慢去調整，找出最適合的模式。她整理出與Ethan在英文閱讀練習中，親身體會的親子共讀3要點建議給其他家長。

第一點為「時間」 ，三歲以下孩子的共讀時間，儘量不要超過15分鐘。「不一定要每天，但儘量要營造一個規律的時間。」許多家長設定的時間太長，不僅孩子坐不住，更可能會有反效果。

第二點則為「主題」 ，鼓勵家長去找到孩子真正有興趣的事物。「以孩子有興趣的東西作為載體，引導、觀察，如數字、顏色等。」例如Ethan非常喜歡汽車，當主題是車子時，Ethan總是更專注、充滿好奇，並敞開心胸學習。

最後一點則為「教材」，范雅筑建議家長試著去尋找不錯的系統教材，經過幼教以及語言學家的編排設計，不僅符合小孩身心發展，也能讓家長少些負擔。她同時也提醒，「小孩子的心捉摸不定，一套很容易就膩了。」

另外在進行英文閱讀練習前，家長可以先利用兒童英檢，檢測孩子現階段的程度，像是具有專業國際認證的TOEFL Primary測驗，題目設計呼應108課綱素養教學，內容搭配生活化情境，培養孩子閱讀題目、邏輯思考的能力：同時透過TOEFL Primary 測驗成績單提供藍思閱讀分級（Lexile®）指數，家長可以了解孩子的閱讀能力，再依此找到適合閱讀的英文書籍。

現今的繪本千奇百怪，根據孩子的成長階段、身心狀態，可以試著搭配有步驟性，或著奇幻有趣的繪本，有了連結與共感，不僅對成長有幫助，更能讓孩子對英文學習產生興趣。

養成英文閱讀習慣後，不僅能增加孩子對英文的接受度，更能培養攝取知識好習慣。即便自認程度不夠好的家長，也能透過簡單的親子互動，一同成長學習，讓孩子累積英文能力。

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