善用英文學習平台app 掌握語言學習7原則提升英文力

【文／忠欣公司】

孩子在英語學習的過程中，家長經常思考：該怎麼有效率的增進英語能力，避免孩子失去學習的興趣或進度停滯呢？用正確的方法、各式網路資源和語言學習幫助孩子學習英語，不但能讓學習的過程更加有趣，還能加深對英語的印象，讓英語內化成長期記憶。以下將介紹學語言的七個原則、英文學習APP、英文學習平台，家長可以參考這些方法，讓孩子用更有效率的方式學習英語。

學語言的七個原則

TED講者Chris Lonsdale在「如何在六個月內掌握任何外語」的TED Talk中提到語言學習的七個原則，只要學會這些方法，人人都能在短時間像母語人士使用新學來的語言，孩子也不例外。這七個原則分別是：

1. 大量的聽

學習語言時，大量地讓自己暴露在該語言的環境下是非常重要的，Chris Lonsdale稱此為「語言的洗腦」（Brain Soaking）。就算無法完全聽懂也沒有關係，大量的聽覺可以讓你掌握語言的節奏、韻律、明顯的聲音，後續的學習將會更加順暢。

2. 先聽懂語意，接著再了解字義

兩個語言完全不通的人不需要聽懂對方的每一個字，也可以透過肢體語言彼此理解。因此，不用去鑽研每一個詞彙的意思，可以先試著用自己既有的知識理解整個句子的意思，接著才是深入了解詞意。

3. 大量重複組合運用

Chris Lonsdale認為剛學習一門新語言的人就像嬰兒一樣，必須將已經學會的簡單字彙重複組合利用。用10個動詞、10個名詞、10個形容詞就可以創造出1,000種用法，透過不斷的重複組合，可以熟悉語言的運作規則。

4. 掌握核心字彙

每個語言都有很高的重複性，只要抓住核心字彙就能快速的掌握語言的特性。像是在英語中，只要學會1,000個字彙，就可以用於85%的日常用語；接下來再學會的3,000個字彙也只是去修飾前1,000個字彙而已。因此，先抓住這些核心字彙，可以大大提升英語學習的效率。

5. 找一個孩子學習英語的學伴

家長在教導孩子母語時總會百般耐心的指導，建立出一充滿安全感的語言學習環境。同樣的，孩子也需要這種環境來學習英語，讓他／她充滿自信的開心學習。找一個不論如何都會理解孩子在說什麼、不會立刻糾正錯誤、給予適當的回饋、用孩子能理解的說法解釋的「英語學伴」，會讓孩子在更正面的情境下學習英語。

6. 模仿他人的臉部表情

模仿母語者的嘴型可以幫助學習者更快掌握正確的發音，觀察他人的嘴型也可以讓你在潛意識中吸收英語的規則。不論是直接和母語者對談或是找網路上的影片模仿，都是不錯的方法。

7. 將語言和情境直接連結，而非和母語

大部分的人在學習語言時都是將新語言和母語的意思連結，例如「Fire：火」，但其實我們不應該將英語和中文字義直接做連結，而是應該和腦中的影像做連結。將「Fire」聯想到濃濃的煙味、高溫、紅色的火焰，接著再連到中文的「火」，如此一來就能直接思考英語的意思，而不用透過母語去聯想。

善用英文學習APP和英文學習平台資源

瞭解了學語言的七個原則之後，可以如何在生活中實踐呢？除了使用課本、教科書外，網路上也有許多幫助學習的英文學習APP和英文學習平台，家長可以利用這些資源引起孩子學習的興趣，用活潑多元的方式培養孩子的英語能力。

1. 藍思閱讀分級

藍思閱讀分級是美國中小學普遍使用的一套系統，將超過五萬本英文書按照書本內容的難易度分級，幫助家長和孩子挑選符合程度的讀物。 TOEFL Primary測驗 成績單提供藍思閱讀分級指數，由此得知孩子的英文閱讀程度，家長可利用藍思閱讀分級指數，選擇符合孩子感興趣又符合程度的讀物，引起孩子閱讀英文故事的興趣、增加學習英文的方式和機會。

得知孩子的藍思閱讀分級指數後，還可以幫助孩子加強閱讀能力，挑選比成績單上的指數更進階的英文書籍，讓孩子閱讀具有挑戰性但不至於太過艱澀的英文故事，循序漸進地增加閱讀能力。

2. Duolingo

Duolingo是一款完全免費的英文學習APP，可以用來學習很多不同的語言，英語是最多使用者學習的語言。它將語言學習分成多個階段性的關卡，讓使用者從最簡單的字彙、片語循序漸進的學習，並在關卡和關卡之間設計「關卡強化指數」、「弱點字彙」，加強記憶。最有趣的是，它用遊戲化的方式讓語言學習變得有趣，在成功挑戰關卡後可以累積經驗點數、用寶石購買新裝備，也設置雙人對戰模式讓孩子和同儕可以互相切磋。

3. 呆呆背多分

若孩子覺得Duolingo的遊戲性不夠高，不妨試試「呆呆背多分」。在這款英文學習APP中，「呆呆學員」遭到小怪物入侵，玩家必須不斷的挑戰單字才能打倒小怪物；單字背誦的過程中使用德國心理學家萊特納的「卡片箱學習法」，將新的單字和熟悉的單字混合、每個單字至少重複學習五次，達到最完整的記憶效果。最特別的是，只要達成單字背誦門檻，就可以兌換實體的官方文具贈品。

用對方法學習語言不但事半功倍，還能讓學習過程更加活潑有趣，加深孩子的學習動力。孩子在學習英語的過程中，除了可以透過英文學習平台及英文學習APP之外，家長不妨幫孩子報名參加TOEFL Primary，幫助了解學習成效，TOEFL Primary測驗成績單提供的藍思閱讀分級指數，還可幫助家長挑選符合孩子閱讀程度的英文書籍，建立良好的英文閱讀習慣，為後續的英文學習打好基礎。