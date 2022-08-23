打敗全球222個學校 義民高中勇奪國際專題競賽銀白金獎

【文／李宗祐】

「文化為體，英語為用，是我們推動國際教育的內涵。」新竹義民高中教務主任胡修瑀說明學校透過108課綱校定課程，成立SDGs（永續發展目標）跨領域教師專業社群團隊，每周跨域共備，融合英語與社會科探究課程，推動國際教育發展策略。

義民高中組隊參與教育部中小學網際網路互動式專題網路學習平台APEC Cyber Academy「SDGs6－潔淨水與衛生（clean water and sanitation）」國際專題競賽，從全球222組參賽隊伍脫穎而出，勇奪白金獎與銀獎等殊榮。（照片提供／義民高中）

首次組隊參與教育部中小學網際網路互動式專題網路學習平台APEC Cyber Academy「SDGs6－潔淨水與衛生（clean water and sanitation）」國際專題競賽，就從全球222組參賽隊伍脫穎而出，勇奪白金獎與銀獎等殊榮，鼓勵學生從在地關懷連結國際交流，成為義民高中特色課程。

引進TOEIC 測驗開選修課

位於新竹縣竹北的義民高中，近幾年積極推動國際教育，精進英語聽說讀寫教學，開拓學生全球視野。除了延攬外籍教師授課，共同研發雙語課程，更在今年（2022）6月與美國緬因州中央中學（MCI）簽訂「雙聯文憑教育」合作計畫，學生可跨國視訊選修MCI全英語STEM（科學、技術、工程與數學）課程，利用暑假到MCI修習四周課程，修滿學分畢業就能取得台美兩校文憑。

因應政府2030雙語國家政策與108課綱自主學習浪潮，義民高中特地引進TOEIC測驗評量學生英語程度，在多元選修開設TOEIC英檢課程，提供學生更完善的學習資源。108課綱英文領域召集人呂心茹指出，義民高中相當重視學生的英語能力，許多學生的 TOEIC聽力與閱讀測驗 成績從剛入學600多分，到高三時高達800多分，進步超過100分。今年普通科菁英班學生有三分之二通過550分，三分之一跨越785分，更有多位學生超過860分獲得金色證書。

「TOEIC測驗對甄選入學很有幫助，學生都樂於參加。」但胡修瑀也強調，英語教育的重點不在考試，而是培養學生善用英語作為溝通工具，自主學習並獨立思考建立國際移動力，這也是義民融合不同學科課程，把英語教學延伸到國際教育的目的。

國際交流激發學習動機

呂心茹認為過去學生較重視Input聽讀能力，為實踐新課綱素養導向教學，培養學生Output說寫能力，讓語言回歸溝通本質，因此邀請跨領域教師共同研發課程。她發現地理科教師林韻芬帶領社會科探究課程，引導學生投入「竹北母親河」豆子埔溪水質監測計畫，正好契合APEC Cyber Academy平台上的專題競賽，便聯手鼓勵學生組隊參賽，開啟跟世界對話的窗口。

高二乙班導師孔令安從去年暑假開始帶領學生參與這項計畫，透過視訊用英語跟國際夥伴學校互動交流，學生剛開始不習慣英文信的書寫格式跟文法，但在老師指導及持續地練習下，逐漸熟稔全英語表達演示。

林韻芬指出，地理學科本身涵蓋地表各種現象，更牽連解決問題的公民行動方案。學生透過參與計畫深刻瞭解家鄉的環境困境，更體認到水資源是全球議題。

韓國仁川高中在APEC Cyber Academy平台看到義民高中的傑出表現後，主動提出姐妹校合作邀請。高二乙班學生鄭筑庭對此也很意外，為了讓自己英語講得更流利，每天都會抽空看國外影集，加強自己的聽說能力。

自認原本英文沒那麼好的梁馨尹則是覺得英文變有趣了；為了自我突破，她加強閱讀英文文章、聽英語廣播和歌曲，「我覺得自己進步蠻多，尤其是英文寫作。」兩人不約而同表示，透過國際教育跟國外夥伴學校交流，「讓我們的英語精進，也跳脫中文媒體的觀點，用英文從不同的角度認識更多國家，開啟面對世界、走進地球村的那扇窗。」

透過APEC專題競賽看到學生培養自主學習與獨立思考的能力；英語溝通能力也明顯提升。義民高中計畫以此做為國際教育的起點，融合跨領域課程把APEC專題計畫作為校定必修課，嘗試推動全英語教學，鼓勵學生追求自我成就。呂心茹說，「希望我們的孩子不只是夢想家，也變成實踐家。」