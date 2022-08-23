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靠多益975學習歷程檔案加分 高中生當學生大使、接待外籍學生

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施柔宇從小透過英語閱讀、交國際筆友在生活中學習英文。（攝影／王鴻駿）
施柔宇從小透過英語閱讀、交國際筆友在生活中學習英文。（攝影／王鴻駿）

【文／楊旻蓁】

「英語學習是打開世界的窗。」目前就讀政大附中二年級的施柔宇，不但是個擅長籃球、羽球、排球等多種運動的陽光女孩，更是英語學習愛好者，高一就擁有TOEIC聽力與閱讀測驗975分的好成績，現在更是政大附中學生大使，代表全校接待外賓。從小培養的英語實力，讓施柔宇能夠不斷嘗試，探索多采多姿的生活。

沉浸式學習 出門必帶英文書

出色的英語能力來自日常的累積，無論是童謠、繪本故事、卡通等生活娛樂，施柔宇看的、聽的都是英文版。國小時，母親還透過親友介紹，為她找了一位美國筆友，「我們會互相童言童語的寫信、畫畫，寄給對方」，英文書信往來的日子，施柔宇覺得有趣又難得，至今仍然印象深刻。

每個人學習英語都會有一套習慣的方法，對施柔宇來說，看英文書和聽英文CD就是最適合她的學習方式。她笑著說，「外出時，我的背包帶的就是兩樣東西：水壺和英文故事書。」只要有空，施柔宇就會拿出英文書閱讀，雖然會有許多不懂的單字，但她不會因此停下，久而久之就沉浸在故事情節和閱讀的世界中。

學習的路上，施柔宇從來不紙上談兵，除了學好英語，她更積極參與國際活動，活用英語的聽說讀寫能力。她回憶起小學四年級時，學校有機會能和日本姐妹校線上交流，雖然完全不會日文，但她鼓起勇氣參加徵選，全程用英語溝通，讓她如願獲選，和日本學生交流時，她也熱情介紹台灣的文化、習俗、美食等特色。

放眼全球 立志從事國際貿易

為了加強訓練英文國際時事閱讀、用英語思考及表達的能力，施柔宇在國中時三度參加模擬聯合國，並分別代表宏都拉斯、剛果等國家，討論拉丁美洲販毒、非洲糧食危機等議題。在每一次的活動中她都會仔細研究代表國家的背景與立場，希望提出最有利的言論與選擇，這些經驗也讓她更加了解國際趨勢。

施柔宇（後排右五）擔任政大附中學生大使，經常作為學校代表接待外賓，也會協助在校內推廣英語學習活動。（照片提供／施柔宇）
施柔宇（後排右五）擔任政大附中學生大使，經常作為學校代表接待外賓，也會協助在校內推廣英語學習活動。（照片提供／施柔宇）

升上高中後，施柔宇體認到英語檢定的重要性，「英檢證照是我準備學習歷程檔案時相當重要的一環。」除了為學習歷程加分，更實際的收穫是能在準備測驗的過程中，全方位地精進聽說讀寫的能力，並找出尚待加強的部分。

優秀的英語能力，也讓施柔宇在高一時擔任學生大使志工，和師長一起接待政治大學的外籍學生，除了搭乘貓空纜車，也欣賞木柵山區之美，體驗台灣的採茶與製茶文化。未來，施柔宇也將持續擔任政大附中的學生大使，負責接待外賓、和國外姐妹校交流，並協助在校內推廣各式英語、雙語活動。

之所以對英語學習有著濃厚的熱情，施柔宇說，「媽媽從小告訴我要有世界觀，英文好能夠閱讀和旅遊全世界，接軌世界。」她提到，媽媽以前在美國念MBA，回台灣從事歐洲區的網路設備貿易，經常出差至歐洲拜訪客戶，旅途中總是能增廣見聞。受到母親的啟發，她也期許自己未來能往商業領域發展，「雖然站在台灣這個小島上，但我希望能放眼世界，和全球交流和貿易。」

施柔宇（左）擔任學生大使志工時，帶領政治大學的美國外籍生走訪木柵、貓空，認識台灣茶的製作過程。（照片提供／施柔宇）
施柔宇（左）擔任學生大使志工時，帶領政治大學的美國外籍生走訪木柵、貓空，認識台灣茶的製作過程。（照片提供／施柔宇）

即將升上高二的施柔宇，放眼未來已經有一片清晰的藍圖，她預計大學申請國際貿易或國際企業學系，研究所規畫去美國或歐洲探索，「我認為跨領域的學習更加符合目前的趨勢，因此研究所的科系會從大學時期的學習和興趣去延伸做選擇。」施柔宇不只埋首於課業學習，她也曾參加籃球社、排球社、鐵人社團等來培養運動習慣，還喜歡下廚、手沖咖啡，享受家人品嘗後滿足的笑容。她說，「高中是一段非常青春、美好的時光，能夠好好把握並兼顧學業與玩樂，才能不留遺憾。」

About施柔宇
出生：2005年
學校：政治大學附屬高級中學二年級
興趣：閱讀、畫畫、青花瓷繪製、彈鋼琴、手沖咖啡、烹飪、排球、籃球、游泳、羽球
多元學習歷程：
● 幹部經驗：班長、學藝股長、英文小老師
● 競賽參與：校內英文寫作比賽第三名、智慧鐵人創意競賽、新北市政府教育局學生音樂比賽鋼琴獨奏甲等、新北市政府教育局學生美術比賽繪畫類組佳作
● 檢定證照：國三考取TOEIC聽力與閱讀測驗955分、高一考取975分
● 志工服務：學校閱覽室、市立圖書館志工
● 自主學習：政大商學微課程專班、德文、User Experience Design、網站架設、數位行銷
● 其他多元表現：2022 HOBY世界青少年領袖會議台灣代表、政大附中學生大使

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