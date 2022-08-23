學霸筆記這樣做！五步驟高效吸收課堂知識

【文／楊旻蓁】

北一女中的學霸筆記在網路上熱銷，

看過筆記的人都驚呼重點清晰、資訊易懂。

大家都想透過精簡的筆記幫助自己有效率學習。

不過做筆記真正重要的，

是在消化吸收資訊的過程中練習融會貫通。

給你一張A4大小的空白紙，寫下一堂課裡老師講解的內容，你會如何記錄重點呢？做筆記看似很簡單，但其中卻蘊藏著不少小學問，如果只是抄下老師寫在黑板上的字句，這樣就真的吸收到知識、達到筆記的效果了嗎？

分心族良藥 提升專注力

臺灣大學教學發展中心規劃研究組副組長石美倫指出，「做筆記有兩個最重要的目的，不要忘記重要的事、不要漏掉重要的資訊。」

石美倫不諱言，以常人的專注力來說，學生在一堂課中通常會有三分之一的時間處於恍神的狀態，「如果你什麼都不做，只是坐在教室單純聽課，無法有效理解大量資訊」，但若能在課堂中「有意義地書寫」，一邊聽課、大腦一邊過濾並吸收資訊，不僅能強化專注力，也能有效記憶、提升理解力和分析能力。

尤其現在的學生更容易分心，師大附中英文科老師吳詩綺提到，學生如果發現自己不容易專注，或經常因為手機而分神，就可以從做筆記開始訓練專注力。她進一步解釋，「書寫時會篩選聽到的重點，摘要整理的過程中，從專注、記錄、消化到產出，更是一個很好的學習循環。」

有效的筆記需要下一點功夫，第一步就是要「開始寫」。石美倫指出，目前高中生的筆記大多是「資訊型筆記」，根據課本講義的內容、老師提供的資料來抄寫，除了要手寫得快，資訊型筆記首重正確、完整，例如人名、年代、專有名詞等，基本資訊不能有誤，也可以利用分條目、編列序號等方法讓筆記一目瞭然。

她也建議，上課前一定要先預習，提前了解下一堂課的進度，才能根據內容安排適當的空間，例如某個章節介紹五個趨勢，上次講了三個下次要講兩個，或是下次要上全新的歐洲歷史，就可以開啟筆記新的一頁，或適度留下空白，預留空間給課後整理筆記時，整合圖表或補充講義。

筆記整理術基本五步驟（製表／English OK）

入門用六何法 過濾重要資訊

另外，有些老師在課堂上總是會額外補充課堂資料，學生可能來不及抄完，或不確定要不要全抄寫，石美倫建議，除了課後和同學互相對照，也可以多觀察老師簡報上字體的顏色、特別大的資訊，或是舉了許多例子說明，都是不可忽略的重點。

想要做好筆記，還有一個關鍵是做好資訊篩選，可是面對海量的資訊，該如何抓出重點呢？吳詩綺說最簡單的就是「5W1H六何法」，透過詢問Who、What、When、Where、Why、How，幫助入門階段的族群抓到簡短的關鍵字。她以模擬國際學術場景的TOEFL測驗為例解釋，聽力測驗要在聆聽一至兩分鐘的題目後回答問題，這時就非常仰賴擷取重要資訊做筆記的能力。

隨著108課綱的實施，更重視學生的反思能力，吳詩綺提到，師大附中的探究與實作課程就讓學生融合「康乃爾筆記法」記錄課堂筆記或實驗紀錄，這樣的訓練能讓學生學習將瑣碎的事提取成關鍵，再轉化成自己的想法或加入個人觀點。康乃爾筆記法是將筆記分為三大區塊，分別是記錄區、側邊的摘要區、最下方歸納思考區。先記錄本次聽講或閱讀的重要資訊，接著在側邊拉出幾個重點摘要或關鍵字，理解消化完資訊後，將自己的想法或需要再加強的地方寫在歸納思考區。石美倫也觀察到，有些學生在課堂上被點名回答問題，卻講不出自己的觀點，「學生不是沒有想法，而是因為停留在資訊抄寫，沒有思考整合。」

這些名人都愛做筆記。（製表／English OK）

訓練思考 採用康乃爾筆記

石美倫也建議高中生採用康乃爾筆記法，在最後的歸納思考區中可以反思原本寫下的資訊內容對自己有什麼意義、不同科目間怎麼結合、現在學到的觀念和社會上的現象是否相關，「學生要學習融會貫通，尤其上了大學後，不再只是書中的知識，更重要的是你對這件事有什麼看法，所以筆記不要用別人的，要親手做，才有自己的角度。」

談到做筆記的工具，很多學生常問需要什麼樣的筆、要用哪一種筆記本。石美倫說，這些都看個人需求，每一種都各有優缺點，尤其要了解缺點。她分享自己曾用單張紙做筆記，但若筆記散落時要花時間整理，「筆記最重要是幫助省時、有效學習，以後複習不用再看大量資訊，因此不用刻意維持一貫做法，而是根據學習狀況適度調整。」

吳詩綺則建議，學習 英文 時可以用三種顏色的筆，她解釋，「例如將黑色做主色寫單字，紅色寫片語、介系詞的使用，另一個顏色如綠色就用來補充單字的延伸字」，透過顏色分類，之後複習筆記時，就能馬上抓到閱讀的重點順序。

結合多樣工具 學習穩紮穩打

數位工具越來越便利，學生用平板電腦或手機下載App做筆記的習慣更常見，甚至課本也都有電子檔，學生上課能直接使用平板電腦開啟電子檔在課文上畫記，想要用便利貼或照片作補充，也能直接貼上或插入資料，操作更為便利。

石美倫分享，有些學生選擇數位工具是因為寫字慢或字跡不工整，而選擇手寫的人則是喜歡書寫的過程，手寫文字更有溫度，書寫時更能加深印象，「選擇工具也是要看自己最不足的地方，或是各科筆記最重要的地方是什麼。」

學習做筆記只是一個開始，若養成習慣，找出做筆記的方法，以後就能應用到各個層面。石美倫提及，曾有台大校友分享，在職場上開會時，比起單純聆聽的人，有寫筆記、認真記錄的人更容易被分配到重要工作，她強調，「這也是一種態度的展現」，筆記已經超越了學習，未來也可能間接表現出一個人對任務的責任感，把交辦事項完整記錄，有助於呈現專業形象。

成為筆記達人的實用小工具。（製表／English OK）

「做筆記就是幫助你朝成功方向前進的重要階梯。」吳詩綺鼓勵學生，做筆記就像成功無法一步登天，但務實地去搭建，為自己鋪下穩固的每一階，不用北一女的神人筆記，也可以找到屬於自己的學霸筆記法。