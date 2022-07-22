國際化校園的指標為何？這所學校用科技接軌世界

【整理／楊旻蓁】

有一所學校廁所全採用免治馬桶，還有攀岩場、撞球場⋯台中惠文高中不僅有國際五星級飯店般的校園，學生還有完備的出國升學機制，如何營造國際化的校園，惠文高中校長王沛清分享他推動雙語教育的創見。

Q：請問校長的治校理念是什麼，期望帶給學生什麼樣的校園環境？

A：我在教育界服務43年，沿路走過來，都認為學校應該是一個讓孩子喜歡的場所，當他們喜歡這個學校，所有可能才會發生。不管在哪個學校服務，我都希望先讓孩子從喜歡學校開始。高中三年，學校怎麼帶給學生更多值得回憶的東西，扎根學生的學習和成長過程，有好的設備與環境，他們才會更喜歡這裡，學習也會更有熱忱。

Q：您認為有國際視野的高中校園具備哪些指標？

A：一個國際化的學校，除了學校師生談的內容、語言能力，更重要是，學校的行政措施、發展方向、課程內容都可以成為國際化的指標性。我曾經和學生聊天，他們困擾的是「要去澳洲還是英國？」學生們在討論的不是錢，而是要去哪裡，這代表他的視野已經放眼國際了。

很多人常提到，具備國際化建設或貼滿雙語標示就代表國際化，但其實一所學校真的走向雙語，反而更不需要英語標示，就像馬來西亞、新加坡的日常對話，母語中自然夾雜英語了，我也希望有朝一日，校園內的對話都能自然夾雜中英語。

我經常對學生說，「能用、會用、敢用，才有用」，當學生能講英語，他就有學習動機。因為會講，他覺得學習英語有用，也會覺得學得不夠，如此一來才會去主動學習，學生在國際場合上也會因此變得越來越敢開口說英語。

不僅學生 老師也要數位學習

Q：惠文高中怎麼打造國際化環境，學生的國際教育日常是什麼模樣？

A：推行國際教育是軟硬體並進的，惠文高中擁有許多發展國際化的優勢，在師資方面，很多老師從外國留學回來，比較不會排斥推行雙語和國際化，學生則是因為社經條件較好，平均英語能力比其他學校來得出色，像是今年高三學生學測成績全部都達到均標以上。

教學媒介上，我們也開設 TOEIC 、 TOEFL 課後班，也有日語、德語、西班牙語、法語等第二外語選修課，學生可以同時在校內上課並考取語言檢定。

當初為了國際教育，每間教室也都設有網路攝影機，希望藉著科技的協助打破時空限制，和各國點對點連線，直接進行文化交流及異國文化理解，沒想到誤打誤撞超前部署，疫情帶來的影響讓遠端線上互動更普及，學生在教室也能和全世界交朋友，分享彼此的文化與生活。

Q：提到雙語教育，大家最害怕師資不足，校長如何帶領學校老師一起加入雙語教學的行列？

A：雙語課程的推動上，我也希望能抹除老師的心理障礙，所以我們開始創建一個線上Library，拍攝雙語課程教學影片，讓不同英語程度的老師有機會選擇不同類型與難度的影片。

老師的數位學習也是有必要的，我期待未來能有更多線上模擬訓練，例如透過VR、AR、RPG等方式模擬課堂，或是辨識發音是否標準，幫助老師自在無壓力地增強英語能力。當只有一兩個老師在推動時，可能成效很差，但我相信鐘擺效應會發揮作用，讓越來越多老師加入。

為了幫助更多老師融入雙語環境，體育攀岩課程以雙語教學拍成影片放在線上Library，提供其他老師學習觀摩使用。（照片提供／惠文高中）

推雙語 先量變再質變

Q：請問惠文高中有哪些課程特色，幫助學生在國際舞台上受到矚目？

A：學生上了這麼多的語言課程，更需要應用語言的舞台，惠文高中擔任模擬聯合國主辦學校已有14屆，成為主辦學校才能擔任主要國家，在會議上發言，主導整個議程進行。幾年前我們找了兩個加拿大教師帶夏令營，第一天老師讓學生做簡報，學生口頭演說時非常流利，第二天老師找了一個主題請學生做主題式的討論與批判思考，結果台下一片寂靜，我們突然發現，孩子可以發表，但是沒辦法去批判，對突如其來的主題來不及反應，這也是平常沒被訓練過的。

從那之後，校內課程或競賽都加入主題式批判，而這也對學生面試外國學校時很有幫助。尤其國外大學教授面試時，會特別針對學生不熟悉的領域持續發問，他們要考驗的就是孩子面對未知的態度，是放棄、還是盡其所知解決問題，以及答覆的嚴謹度與邏輯性。

Q：學習場域不限海內外，對於想要出國念書的學生，惠文高中提供哪些國際交流資源呢？

A：惠文高中目前已經和美國、加拿大、英國、荷蘭、法國、德國、澳洲多所大學媒合，並且都提供獎學金，幫助學生家庭減少負擔，我們也特別修訂畢業規範，讓出國的學生縮短修業年限。以雙聯學位來說，學生在高二修完必修學分，高三就能到國外高中就讀，並在同年度申請該國大學。

這些國家願意和我們合作，原因在惠文擁有國際化的環境、每年提供的學生人數也穩定，且素質優良；此外，自從獲得德國外交部「PASCH夥伴學校」認證後，簽約合作的學校更多了。很多人問要怎麼找國際學校，我認為要「先量變才質變」，有越多參與的學校，別人也會把你當真。

About王沛清

現職：台中惠文高中校長

學歷：彰化師範大學教育學博士

經歷：台中市立東山高中校長、教育部升學審議委員會委員、高中體育總會常務委員會理事

獲獎：105年教育部全國高中校長組師鐸獎、94年教育部全國校長領導卓越獎、84年教育部全國中等學校教師師鐸獎

About惠文高中

成立時間：2000年

學生人數：2220人

課程願景：培養品格、思考、領導、國際行動等能力

國際教育策略：成立國際教育實驗班、鼓勵學生考TOEFL測驗、修讀第二外語課程

國際認證：英國文化協會國際學校金質獎、德國外交部PASCH夥伴學校全球認證