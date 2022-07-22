高中生自學程式創Line機器人 使用人數破萬

【文／樊語婕】

大把的暑假時間不想花大錢報名活動，還能做什麼呢？線上自學也許是一個適合你的高CP值選項。目前就讀澎湖馬公高中三年級的張君祥，從高二開始接觸程式開發，持續透過線上課程與豐富的網路資訊自學程式，今年（2022）寒假還製作一支Line機器人，幫助超過萬名高中生查詢各個大學科系學測標準，發揮資訊專長助人。

利用線上學習方式自學的張君祥（左），也經常與同好討論交流，累積程式實力。（照片提供／張君祥）

線上自學程式不僅幫助他人，更為張君祥的學習歷程增色不少，包括實際程式作品的呈現、展現自主解決問題的能力、訓練邏輯思維能力等，他還透過PPT簡報呈現製作大學科系查詢Line機器人的學習歷程，詳述設計動機、解法、專案架構、資料庫、程式語法、後期維護與優化、推廣等經驗，展現能力與優勢。

線上自學關鍵 問對問題、懂挖寶

張君祥從高一開始經營個人部落格，發表學習歷程相關文章，並且投稿至科技媒體《蘋果仁》，也因此有機會在高二上學期擔任《蘋果仁》Instagram編輯，負責經營品牌帳號。為了做好這個工作，他需要吸收大量題材、了解其他科技媒體IG經營狀況，「當時我需要自動化的流程、更高效地蒐集網路資訊，因此開始接觸程式開發。」

一開始張君祥在YouTube上接觸到《Microsoft Developer》頻道，透過共44支短片的引導，從零開始自學Python。「這些影片提供初學者學習的方向與脈絡，我也會用 英文 關鍵字在Google找解答。網路上的免費資源非常豐富，重要的是要問對問題、下對英文關鍵字、懂得挖寶。」

張君祥從高二開始接觸程式後，持續運用網路自學，即使過程中遇到技術性問題，他也會不斷思考改善方法。透過許多前輩的經驗與同好的分享漸漸累積程式實力，他也發揮這樣的共好精神，在個人部落格《工常張Shawn》撰文分享科技教學、新課綱資訊與學生3C等內容。當他發現許多高中生申請大學時遇到資訊搜集的困擾，便在今年寒假製作一支Line機器人，一個月內就有超過萬名高中生加好友使用，找到目標大學科系的學測標準與資訊。

從興趣著手 持續延伸學習

張君祥曾在個人部落格《工常張Shawn》撰文「想在寒／暑假學寫程式？推薦高中生學的3種程式語言」。他分享，透過線上課程自學彈性又自由，可以自己掌握進度。由於暑假時間長，是線上課程自學的最佳時機，看完線上課程的教學影片後，還有時間自行應用、演練範例程式碼、發現並更正錯誤、找出問題解答，整個過程都可以不中斷地推進學習。

暑假兩個月不可能專精一種程式，卻能夠奠定基礎與邏輯觀念，他以自己的經驗為例，在初學Python之後的五個月，才開始試著製作小作品。他推薦初學者可以在YouTube觀看《Microsoft Developer》頻道所發布的「Programming with Python | Python for Beginners」短片，若是確定想往資工發展，可以造訪台灣大學的「C++與演算法」網站，學習C++基本語法與邏輯觀念。

網路資源豐富，張君祥建議中學生從興趣著手，規畫線上自主學習，例如手遊迷可以進一步學習遊戲戰略、拍片製作、經營YouTube頻道等相關知識；動漫迷也能夠從原文漫畫、學日文等主軸延伸線上自主學習。

針對國高中階段學生的暑假時間規畫，張君祥認為時間管理非常重要，不只局限每小時、每天，還可以拉大到一周、一個月的時間管理計畫。他更建議大家在兼顧課業的前提下，給自己多一些挑戰，不要害怕失敗，勇於嘗試。