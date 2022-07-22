高中生暑假不荒廢！他準備多益證照為學習歷程加分

【文／黃筱珮 】

暑假即將到來，不少學生已經期待每天宅在家好好放鬆，但兩個月寶貴的日子就這樣荒廢真的好嗎？中央大學附屬中壢高中三年級學生王善，不只在YouTube開設《阿善Café》頻道，更是全英語Podcast「Students Life Hacks」的創作者。他說：「暑假是增進英語力的大好時機。」

他建議學弟妹把握暑假，增進英語力不限於書本，可以從感興趣的領域著手，例如喜歡追劇或追星的學生，能從國外電影戲劇或是明星社群網站裡學到新單字，無時無刻都是累加英語力的好機會，只要有心學習，英語能力一定會明顯進步。

增強英語能力 備妥證照創造優勢

王善以自己為例，暑假期間他會閱讀平常沒時間看的英文雜誌或小說，「也建議報考英語檢定，不僅能在申請學校時加分，還能盤點自己的能力落點。」他趁著平日及暑假期間持續進修，高一時考取 TOEIC聽力與閱讀測驗 970分的優異成績。他認為TOEIC測驗具有公信力，「一聽分數就知道程度」，不妨把握暑假期間考出滿意好成績，更能將學習過程與心得放入學習歷程檔案中。

除此之外，王善也認為暑假是檢視學習歷程檔案的最佳時間，比起108課綱第一屆學生來說，現在已經有很多範例可參考，不至於無所適從。學習歷程檔案盡量避免用流水帳記錄方法，而是清楚述說完成一件事後學到什麼、有哪些體會，以及是否有精進技能，才是大學教授更在意的面向。

因此，比起多數人選擇用小論文寫作或加強課業呈現自主學習成果，王善挑戰製作全英語Podcast節目，結合自己在傳播和外語領域興趣，開啟與世界交流的窗口，也成為申請大學院校的利器。

王善結合自己在傳播和外語領域的興趣，挑戰製作全英語Podcast節目「Students Life Hacks」，擁有不少聽眾。（照片提供／王善）

王善希望能透過自己的英文能力，為世界帶來改變。他學習製作Podcast節目「Students Life Hacks」，面向青少年、討論生活疑難雜症，也在YouTube頻道製播英文影片，例如用英語介紹台灣景點，讓外國人了解台灣之美，從零開始逐步打開國際市場，也為自己寫下不凡的「學習歷程檔案」。

語言即生活 把握每次交流契機

除了學校所學，王善崇尚「語言即生活」的觀念，他形容自己是「重度的BBC成癮者」，每天至少花半小時收聽BBC頻道，不論是新聞、廣播劇、或是古典樂內容都聽。平時也會閱讀英文雜誌，像是國際議題、電影、娛樂或天文新知，都廣泛涉獵。

他分享一個學習小撇步：當聽到不懂的英文單字第一時間不必急著查詢意思，先記下來等結束後再仔細了解單字解釋以及同義字，比較能保持連貫性。查詢生字可借助手機Siri功能，覆誦一遍生字後請Siri解答，或是運用Google翻譯，只要能模仿正確發音，就能順利查到字義，這樣的方式兼具樂趣與效率，學習效果倍增。

「英語能力好，會帶來更多機會。」王善因為優異的英語能力，2019年入選「亞太科學資優學生論壇」台灣隊，與亞太各國學生進行實作競賽及文化交流，增長知識同時建立無國界友誼，開啟嶄新的視野，獲益良多。

熱愛電影的他也在2021年以個人YouTube頻道申請為荷蘭鹿特丹國際影展（IFFR）參與媒體，不只搶先看電影，也用英語採訪外國籍導演，包括電影《詭祭》荷蘭籍導演David Verbeek、法國紀錄片《美國鳥類》（Birds of America）導演Jacques Loeuille等，獲得第一手電影情報。

英語能力之於王善就像一扇窗、一副眼鏡，方便連結不同世界，立即解鎖關心的時事議題，不必等待翻譯，像是烏俄戰爭、法國總統大選等國際大事，都能即刻透過國際媒體或社群網站掌握訊息。