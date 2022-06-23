出版單字書狂賣 他掌握字根記憶法多益955

【文／謝維容】

全國高中生單字比賽冠軍、大一出版單字教學書並多次擔任英語工具書校稿者、自行設計線上英語課程吸引上百位學生加入⋯⋯

掌握字根 背單字成興趣

年紀輕輕就建立英語事業的莊詠翔，國小三年級才開始學英語，在升上大學以前沒想過以 英語 為志業，並且在這個領域發光發熱。成就他英語進擊之路的，是語言的最基本單位──單字和字根首尾，而他的英語轉捩點，則發生在高一那年。

國中前莊詠翔在爸媽的建議下進入英文補習班，英語成為他表現最突出的學科，選擇就讀員林家商應用外語科。高一時他以「背完高中生必備4500單字」為目標，一開始他毫無技巧地死背，背了新字就忘了舊字。直到某天，他無意中搜尋到以字根首尾為主題的字典，「發現單字原來還能這樣學，拆解單字成字根首尾、了解它們的涵義，能更有系統性和邏輯的統整單字，藉此提升字彙量」。

他舉例，腳踏車的英文叫做bicycle，字首bi-代表「二」、tri-代表「三」，三輪車的英文就是tricycle，同字首的常見字還有triangle三角形、triple三倍、tripod三腳架。單字不必死背，拆分、理解後就能輕鬆記起。此後他不僅感受到學習的樂趣，英語更是突飛猛進。

當他著迷在背單字的同時，學校老師也看見他的成長，建議他參加高中生英文單字比賽。此比賽以指考範圍的7000單字為限，參賽者包含全國所有高中的一到三年級學生，當時才高二的莊詠翔只練習不到兩個月便趕著上場，原以為會鎩羽而歸，殊不知一路過關斬將，拿下冠軍。

此次的冠軍經歷成為莊詠翔往後拓展英語事業的一個起點，但他認為，最重要的收穫，是成為員林家商英文科老師楊智民的學生。他初識字根首尾之後，不只在課堂上聽見楊智民講解，下課後更主動請益，又收穫了更多英語知識。

不少同學會向莊詠翔請教背單字的技巧，他也樂於分享，因此他決定投入語言教學，除了進入台北科技大學應用英語系；因緣際會下，獲得出版社邀請他撰寫《全國高中生英文單字比賽冠軍的私密筆記》一書，進而創立個人品牌「字源工坊」，以生活化字彙為主題進行字根首尾教學。

有了這些經驗，莊詠翔在大二暑假首次嘗試設計英語課程，每堂一小時共計十堂的單字課程完全免費，累積數百人次上課。他說，從學生的回饋中學到很多，有人聽完十堂後表示講太快聽不清楚、教材字太小。「這些經驗讓我發現備課很重要，不是把課本的東西唸出來就是教學，而是要讓學生聽得懂、能將知識用好的表達傳達給別人才是厲害。」

莊詠翔（右）高二初次參加全國高中生英文單字比賽就嶄獲冠軍，成為他投入英語教學的契機。（照片提供／莊詠翔）

承恩師衣缽 立志助人學習

從單字書的撰寫、幾次私人家教的經驗到個人線上課程的啟發，莊詠翔對英語教學的想法愈來愈清晰，「我想從事英語單字與閱讀方面的教學，讓更多人不再為背單字困擾。」

除了目前正在撰寫的第二本單字學習書，他也計畫投入英語補教業，自行設計教材講義，幫助學生找到學好英語的方法。

他也感謝不斷引領他的恩師楊智民。「從在校學習、出版單字書和設計線上課程，楊智民老師都幫我很多。不僅是很好的老師，他也是我在學術上值得一起討論、分享的夥伴。」

拿下單字比賽冠軍、出版單字書、建立個人品牌到開設課程，才大三的莊詠翔坦言在面對挑戰時，他都沒有想太多，「就是多嘗試、多和不同領域或興趣的人聊天，看一下自己的興趣在哪裡，再思考未來發展。」不過當目標抵定，他就會認真完成。莊詠翔的英語進擊之路還在延續，對英語的熱忱無庸置疑將成為他一路上最有力的旅伴。

About莊詠翔

出生：2001年

學校：台北科技大學應用英語系三年級

學歷：員林家商應用英語科

經歷：高二獲全國高中生單字比賽冠軍、大一出版《全國高中生英文單字比賽冠軍的私密筆記》

英語程度：TOEIC（L&R）955分、TOEIC（S&W）口說160分、寫作190分