愛旅遊看影片學英文 她上哈佛線上課靠特殊選材進成大

【文／孫蓉華】

「英語既是我的興趣，也是找尋資源，幫助廣泛學習的工具。」對新北市立林口高中三年級學生廖予嫙來說，優異的英語能力，讓她遊刃有餘探索國外大學線上課程，更以實際行動參與校內外活動。

豐富的歷程讓她在111年特殊選才獲得成功大學、中興大學、中正大學、中山大學等四所大學共九個系錄取，最後她決定選擇成功大學生物科技與產業科學系。

跨領域學習 找到興趣

廖予嫙從小就沈浸在英語的環境，睡前故事就是父親朗讀英文故事，成長過程在生活中自然融入中、英雙語模式。她說，「我不太打電動、也不會去追劇、也沒有補習。」所以她有更多的時間去涉獵各種領域。她還加入模擬聯合國社擔任學術長，更多次參與校際模擬聯合國會議及策畫主辦會議。

升高三的暑假，廖予嫙參加 TOEIC聽力與閱讀測驗 拿到950的高分，她笑說，「其實這是第二次考TOEIC測驗，第一次是在升高二時考了890分，那時候是為了大學申請英文免修而考。」她覺得可以用英語課的時間拿來做其他事，也可以參與競賽，或上自己感興趣的線上課程。廖予嫙利用線上課程平台edX和Coursera選了多所知名大學的線上課程，例如美國杜克大學、約翰霍普金斯大學、哈佛大學等，課程包括生物醫學、腦神經科學乃至政治學、文學等，增進英語及跨領域學習的能力。

這些平台的影片都是全英語課程，每次時間約20至40分鐘，廖予嫙說，「即使我自認為英文不錯，都要專注地學習」，有些涉及專有名詞、專業領域，例如流行病學、腦神經等，都要再去理解。但這些課程對充實自己很有幫助，也讓她更了解生醫相關的內容，決定朝生醫領域學習。

針對台灣的英語教育，廖予嫙也有自己的看法，「學校比較著重在英語的讀跟寫，在口說及聽力方面比較弱，但口說及聽都是重要的溝通工具」。她表示，學習英語是漸進式的，例如同學互組學習小組彼此練習，聽力也可以透過YouTube影片加以訓練。

廖予嫙認為，找自己有興趣的事物，才有動力學習，「像我喜歡旅行，就找介紹景點的頻道，或者愛看某類的電影、影集，就邊看邊學習。」

旅行、遊學認識多元文化

旅行、遊學也是很好的體驗，大概每兩年的寒暑假，父母就會帶她出國旅遊，她也會參與規畫行程。廖予嫙說，自助旅行是一個可以增進對多元文化的認識，體驗不同環境與不同價值觀，也是發掘自己興趣的好方法。

她也曾在2018年到紐西蘭遊學，她發現隱藏在美麗風景背後的價值觀與生活態度，紐西蘭對自然生態保育及生物多樣性的重視，甚至從毛利文化的維護到尊重文化多樣性，包括自然生態與社會文化的永續推動，都帶給她很大的震撼與衝擊。

廖予嫙從小生活與英語為伍，多才多藝的她也曾獲得新北市高中英語演講比賽第二名。（照片提供／廖予嫙）

廖予嫙從幼稚園大班開始學舞蹈，芭蕾、民族、現代舞都有學，升國中時考上台北市雙園國中藝術才能舞蹈班，但後來轉出。「那時候不斷思考除了舞蹈，我還能學到什麼、做些什麼？」國一時，她已在校內拿到演講比賽第一名，「我想跳出舒適圈挑戰不同領域。」對於她轉出舞蹈班的決定，父母親也尊重她的決定。

升高中時，她選擇就近入學林口高中，並考上數理科學專班。她說，其實就是從生物課開始慢慢發現自己不同的興趣，再加上父親有台灣大學生物科技系相關的背景，堅定她朝生物科技方向努力的目標。

回顧自己的學習經驗，廖予嫙建議學弟妹，如果還不知道自己未來的方向，可以多嘗試參加不同營隊，如果經濟狀況許可，多多報名不同的活動增加體驗，或是選擇線上課程，找到想要走的方向。

About廖予嫙

出生：2004年

學校：新北市立林口高中三年級

錄取：成功大學生物科技與產業科學系

多元學習歷程：

競賽參與：109學年新北高中英語演講第二名、全國高中小論文寫作比賽化學類甲等

檢定證照：高三考取TOEIC（L&R）950分

自主學習：哈佛大學領導培訓、杜克大學、約翰霍普金斯大學生醫課程

其他多元表現：開設全英文閱讀分享YouTube頻道《Ariel's Reading Lab》