暑假不耍廢 這樣做學習歷程超吸睛

【文／程芷盈】

課程滿檔的學期結束，這個暑假你有什麼打算？想要休息躺著過、拋開課本清空大腦；但身旁同學已經安排了豐富的暑假活動，開始擔心自己是否太過荒廢。暑假黃金八周，正好適合平常想做，卻被學校課業絆住的事，無論是參加營隊、修習線上課程、還是加強英語力，都能收穫滿滿，說不定還能為未來大大加分，現在就開始計畫吧！

暑假活動五花八門，該如何為自己安排適合的活動與體驗？參加這些活動除了豐富假期、充實自我，還有哪些好處？

大直高中輔導主任吳姿瑩表示，暑假是一個長時間、學生得以自行安排活動的珍貴時段，趁著兩個月的空閒時間，高中生可以精心安排活動、認真探索未來方向，並且全力以赴做自己有興趣的事。記錄學習軌跡後，就成了獨一無二的學習歷程檔案。

而且學習歷程檔案是申請大學時，教授判斷學生能否督促自己記錄、整理課堂學習的成果以及各項活動經驗的重要依據。若能在暑假期間參與未來申請科系相關活動及課程，或是自主探索、深入該領域的專業知識，都能證明自己在假期中積極進取，不僅可以在學習歷程檔案中展現個人豐富的學習經歷及上進心，未來在大學面試時，也能向教授侃侃而談相關經驗，讓教授印象深刻，增加錄取理想志願的機會。

五大含金量超高暑假活動（製表／English OK）

高中三年暑假目標不同 廣泛探索再聚焦

然而，高中三年暑假該如何安排？成功大學副教務長蔡群立表示，高中生最重要的目標，是要找到自己有興趣的科系，若未來進入沒興趣的科系，必定會降低個人學習熱忱，也會影響未來生涯規畫。

他建議高一生在暑假可以參加各大學系所舉辦的育樂營，雖然營隊一大部分的性質是認識朋友、體驗團體活動，但也都會有系上老師介紹系所特性，融入專業課程學習。學生能在其中對系所專業有初步了解，並確認是否為自己有興趣的領域，即便後來發現與想像相去甚遠、不想深入，也能幫助自己未來聚焦方向、鎖定大學專業目標。

高一暑假可以多元、多面向探索，並將紀錄呈現於學習歷程檔案內，但最好在高二前完成探索；高二高三時，則聚焦有興趣的科系。蔡群立以成大九大學程46個專業科系為例，學生升上高二時最好著重於某個學院，例如電機資訊學院。最後在高三時鎖定目標科系，像是電機工程系或資訊工程系。

蔡群立指出，這樣才能在撰寫學習歷程檔案時，進階式的聚焦申請科系的專業，高三時更能針對理想校系撰寫小論文、專題題目。「教授在審閱學習歷程時，就能看到學生針對該系的專業與內容的努力，順利錄取的機會也會更大。」除了育樂營，他也建議學生依照興趣參加更專業的學術營，例如成大開設的AI或程式營，只要把握機會上課，這些經驗將成為佐證自己對科系有興趣的證明。

蔡群立指出，自主學習的精神在於實踐，參加活動一定要有目標、規畫。教授想要看到有計畫性、深入瞭解系所的相關議題，才會看到學生的曲線性成長。從有興趣到深入了解某個領域，就是一個積極探索的過程，能清楚望見學生的努力。

參加暑假活動 過程與反思是重點

針對許多學生與家長對學習歷程的迷思，吳姿瑩也澄清，大學端在審閱學習歷程時，希望看見的並非一疊證照或活動證明，而是學生分享在參與不同活動的過程中，展現或學到哪些素養能力，例如團隊合作、溝通協調、邏輯思考、時間管理與安排等能力。她強調，「不要為了拿證書、參加證明而去，學生要回歸到想更進一步了解某個領域的期待與好奇，因此參與活動。」

清華大學招生策略中心主任王潔也主張，許多學生反映不清楚如何呈現多元表現，除了時數和證明就不知道要展示什麼，但是對大學端而言，比起時數和營隊，更想知道學生參加完活動或營隊後是否因此對科系感興趣。

暑假活動助我上頂大（製表／English OK）

因應雙語政策 加強英語力不可少

除了探索、聚焦未來申請學系，在暑假期間備妥英語能力也是不可或缺。蔡群立解釋，因應雙語政策，教育部鼓勵大學中英語授課，大學端也在推行EMI（English as a Medium of Instruction）全英語授課的課程。為此，成大希望學生能達歐洲共同語言參考架構（CEFR）B2以上語文能力，若高中生在申請大學時就有良好的英語基礎，上了大學就可無縫修習EMI課程，獲得更豐富的資源，因此教授也格外看重高中生是否有足夠的全方位英語能力。

為了鼓勵未來進入大一的學生，目前成大推動一項措施，只要在高一到高三期間考過B2以上英語聽說讀寫檢定，進入成大後，可憑通過證書申請全額補助該次考試報名費的獎學金，因此他建議高中生在暑假時多多練習英文、通過檢定。蔡群立特別指出，現在要求聽說讀寫全方位能力，因此除了閱讀與聽力測驗外，可以加考 TOEIC口說與寫作 並達到B2以上的成績。

其實不只成大，全國大專院校都在推動EMI課程，特別是頂大更是相當重視。學生只要具備國際競爭力，未來就業市場不必局限在台灣，可以走入國際市場。

暑假活動如何挑選 教授重視官方舉辦

但暑假期間各式營隊、課程琳瑯滿目，該如何挑選？大學教授希望看到學生有哪些經歷呢？王潔說，「我們會重視這個活動是不是官辦的。」她解釋，官方辦理具有公信力，有些活動甚至需要申請或篩選，具有競爭性，可能需要透過文章或相關資料來爭取，對大學端來說，會認為學生較有心參加活動，而不是臨時塞個活動。

我該如何挑選暑假活動？（製表／English OK）

「我們更注重他們參加這麼多活動，是否有一致性，能不能幫助學生申請理想學系，以及他們在活動過程中獲得哪些能力。」王潔補充，有些學生覺得營隊很有趣就一直參加，但同質性太高的活動沒有幫助，所以希望他們多嘗試、累積多元表現，即便是到化工廠打工都可以是一項寶貴經驗。

吳姿瑩強調，暑假是一個學年結束，即將進入下一個學年的中界點，學生可藉由這段日子花時間觀察自己對哪些領域有興趣，並鎖定未來想要就讀的校系。不論是閱讀書籍、參加活動或是講座，都能逐漸確定自己對這個領域是否有興趣，導引未來生涯方向。高中生只要能善用三年的暑假時間，就能展現不同階段的成長，開創精彩的未來。