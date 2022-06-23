不是國際生也能讀全英語？這所大學開電機、機電、化學系全英專班

【文／楊旻蓁】

全英授課是近年教育熱門話題，不少人擔心學生用中文學習都不一定學得會，何況是用英文？不過，位於高雄的中山大學卻能率全台之先，開設電機、機電、化學三系的全英專班，未來還有更多系所要加入全英授課的行列。

中山大學從108學年度開始以「國際化校園」為目標，從行政面的優化，友善國際師生的接洽管道，籌辦豐富課外學生活動，讓學生敢於開口說英文。2021年獲選成為教育部重點培育的雙語標竿大學後，透過TOEIC測驗普測全校大一英語能力，校園每個角落都因此產生新面貌。

多面向打造雙語環境

「我們的目標是加強學生的國際移動力，希望學生不要把自己對未來的想像局限在台灣。」中山大學教務長林伯樵一語道出全校雙語教育的核心理念。中山大學於2019年起從外籍教師、國際學生、EMI授課三個面向提升比例，希望營造一個多語言、跨文化交流的校園環境。

想要吸引國際教師與學生，首先從行政體系營造友善的環境，中山大學每一個行政處室至少都有一個英語聯絡窗口，學校也鼓勵行政人員考取英語檢定，曾有行政人員考取 TOEIC測驗 980分獲得五千元獎金，希望鼓勵更多行政人員精進英語力。

加強同仁英語能力，就是希望當國際教師與學生來電聯繫時，能第一時間獲得回應，不會詢問無門。中山大學外籍教師占比目前為10%，預計在2025年達到15%、2030年提升至30%。

全英授課方面，則率全台之先，自110學年開設電機、機電、化學三個科系的全英專班，隨後各科系也都在評估自身資源後自告奮勇加入，111學年包括海資系、應數系、物理系，以及管理學院國際經營管理的學士學位學程，都加入英語專班的行列。

為了更全面推動雙語授課，中山大學也成立「全英語卓越教學中心（Center for EMI Teaching Excellence）」，重新整合規畫英語通識課程。

中山大學西灣學院副院長、全英語卓越教學中心執行長李香蘭說，全英語卓越教學中心成立後，不斷用有創意的方式開發新課程，最大的改變是大一英語通識課程換了新課本，從課程設計到成效評估對接CEFR語言參考架構，希望系統性提升學生的英語聽說讀寫能力。

EMI中心創英語授課新風貌

李香蘭說明，目前全英語卓越教學中心設計兩個學程，其中「全英語通識菁英學程」強調英語的表達、分析批判，課程主題如語言學習、多元文化、政治素養、環境變遷、科技應用、人文藝術，多面向提升學生素養能力與國際觀。「實用英語跨域學程」則強調實用、多元與創新，如商用英文、科技英文，讓同學在畢業前能有職場的語言訓練。

對台灣學生來說，要銜接全英課程，中間的過渡期仍是一大突破與挑戰。化學系英語組一年級的張鈺盺分享，幾乎每天都有兩小時以上的全英課程可以練習英聽，雖然適應過程很辛苦，但上課或看原文書都讓英語能力逐漸進步，不懂的單字越來越少，相當有成就感。

電機系英語組一年級的賴佳莘也表示，自己的英語聽力較弱，當初報考全英組就是為了訓練英聽，「雖然每天至少被英文轟炸五個小時，但也能感受到自己英語聽力有明顯進步」，尤其很多老師或助教都以英語為母語，討論問題都只能用英語溝通，可從中刺激英語思考，訓練表達與口說能力。

不只校園內多管齊下營造國際氛圍，中山大學更不斷向學生溝通出國交換的重要性，林伯樵期許，「學生大學四年的時間，在中山讀三年就好，最後一年可以去其他國家交換。」

過去有些學生想出國交換，卻卡在大四還有必修課。為此，中山大學因時制宜修改課程架構，例如化學系就調整學分，學生在大三上之前就能修完必修，安排出國。中山目前在全球一共有278所姊妹校，學生每個月還有一萬元交換獎學金，出國在外經濟壓力相對減低不少。即使在疫情尚未明朗的期間，110年上學期還有將近200位學生申請出國交換。

國際沙龍讓學生都敢開口說

為了實現雙語校園的藍圖，EMI中心也透過「西灣國際沙龍」創辦多元豐富的課外活動，將英語植入生活的各個角落，讓學生從不敢說英文，到自信開口說。西灣學院國際沙龍總籌趙可卿說，國際沙龍的初衷就是辦活動讓台灣和外籍學生互動，中山大學有將近十分之一的外籍生，他們也欠缺和台灣學生交流的機會，希望藉此搭起異國交流的橋梁。

國際沙龍的活動從周一到周四不間斷，每天有三場活動，學生再忙，也有許多選擇。包括中午的English Table，學生分組後由Leader帶領討論民主、建築等各式各樣議題。下午有「自學園」小老師時間，可一對一和tutor英語對話，晚上還有線上tutor，學生可以邊吃晚餐邊聊天。無論是學業上的疑難雜症，生活中的休閒活動、影劇電影，都是練習口說的話題。

此外，國際沙龍也定期舉辦International Corner，邀請國外講者與各領域大師，分享職場上的經歷或專業知識，最新活動還有English Club，由四位美國業師和學生聊天練習英文。

財管系四年級的杜沛恩參加過English Table後也分享，「Leader都很會引導你講話，就算自己很害羞，也會一直問你問題，慢慢引導你用英文思考講更多，對英文口說和聽力都有很大的幫助。」

學期末還有學生在意見回饋中表示，參加活動後發現自己不是不會說，而是不敢開口。趙可卿指出「English Table就是給學生一個機會讓他們從不敢變成敢，我們也希望透過這一系列活動幫助學生奠基英語學習的自信心，進而找出學習英語的興趣。」

去年（2021）12月，中山大學全校大一學生進行TOEIC聽力與閱讀測驗普測，成績結果有25.53%學生達CEFR B2以上等級，學生的英語能力已提前達成教育部為雙語重點培育學校所訂2024目標，也彰顯全校師生共同努力的成果。

林伯樵引用校外委員所述，各國企業所需的人才要有專業能力和語言能力，兩者兼備已經不是全配、而是簡配。期許學生將英語作為必備工具，他也相信，學生比師長更有想法，學校要做的就是提供更多資源，穩扎穩打讓中山大學成為一所融合多國人才的國際化學校。