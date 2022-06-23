從電視兒童到小主播 高中生靠好英語跟豐富活動錄取三間頂大

【文／朱韻縈】

兩年前（2020），日本NHK發起、台灣公視合製的特別節目「當我們同在疫起：全球青年大聲說」，來自八個國家16位青少年自拍影片，跨越時間、空間交流疫情話題。台灣有兩位高中生代表，其中一位是板橋高級中學的花湧惠，她用一口流利英語分享台灣防疫生活，讓人印象深刻。

傳播＋語言 從小養成雙專長才

才17歲但已經進入傳播圈八年的花湧惠，小學升四年級時，偶然看到大愛電視台在徵兒童節目「呼叫妙博士」助理，因為好奇攝影棚在哪裡而主動請母親幫她報名。徵選過程中因緣際會被推薦到另一個節目「小主播看天下」，幸運地兩個節目都通過，也開啟了她與傳媒領域的不解之緣。

因為參與這兩個節目接觸到許多環境保育的議題，2016年花湧惠向「小主播看天下」提議做寄居蟹背著垃圾殼的主題，作品「還給寄居蟹一個家」入圍德國慕尼黑國際兒少雙年影展，才小學六年級花湧惠就和製作團隊飛到德國，一同參展。但當時她才剛接觸英文兩三年，都要靠同行大姐姐翻譯或是查電子辭典，這次經驗讓她體認到英文真的是很重要的工具，也成為她日後學好英文的動力。

2018年，花湧惠再次飛往德國，這次她是擔任慕尼黑兒少影展亞洲區評審代表及台灣之夜主持人。也是在這次的「出差」她結識公視的工作人員，進而在2020年受公視推薦參加了NHK的節目。

到德國參加影展接觸世界各國的人，讓花湧惠（左一）體認到英文的重要。（照片提供／花湧惠）

回想NHK導演與她聯繫時，花湧惠既開心又憂心，覺得自己很幸運有這個機會，卻又疑惑有比自己更厲害的人，為什麼不是他們獲選。但在與其他國家青少年交流的過程中，她也有所體會，「大人們選我，可能是看見我自己沒發現的潛力，既然機會都到我身上了，就好好把握吧！」

花了快兩個月時間拍影片，花湧惠大多數影片都是 英語 ，「其實影片也可以用自己的母語拍」，但她認為翻譯無法精確傳達自己的意思，既然自己有這個能力，就多練習、多查資料，以英語拍攝。

從小就對語文有興趣，花湧惠也參加許多語文類競賽，包括國語、閩南語、英語。因為朗讀比賽認識板中語資班的學姐，認為板中語資班資源豐富，課程多元，因此入學時選擇報考語資班。進入板中語資班後，花湧惠更深刻地感受到自己對語文的熱情，「可以用我的語言能力去了解我想知道的事情，也能從IG得到喜歡的歌手第一手消息，不用等台灣的翻譯新聞。」此外，能夠參與NHK的節目、到德國當評審等，都是因為自己有足夠的英語能力可以溝通，才有機會參加這些活動。

過去的經驗成為未來的養分

花湧惠在語資班的專題研究課程和其他同學一起做英語Podcast節目「TOP TALK」，主要是分享青少年對國際時事的觀點或語言學習。其中一集主題是東京奧運，她也邀請了因為NHK節目認識的導演和日本青少年代表一起參與。

直到現在花湧惠仍擔任大愛電視台的配音員，回想以前假日出外景，不但早起還要到外地，小時候覺得跟著製作團隊到處遊玩，不像在工作，但隨著年紀增長課業壓力愈大，就開始覺得辛苦。當時她也曾多次產生放棄的念頭，原本以為父母會覺得她在鬧脾氣、讓她再撐一下，但她的父母說，不論她的決定如何，他們都支持，但要承擔自己的選擇。「這句話有打到我。」花湧惠俏皮地說，她自認不是一個很堅持、勤勞的人，但過去這些花了很多時間、精力累積的經驗，讓她更有力量、態度、勇氣去面對未來更多事物。

花湧惠在NHK節目分享她對疫情下的假新聞、媒體識讀等看法。（照片提供／花湧惠）

花湧惠曾在參加世新大學動畫營、影像培力工作坊等活動時，學到剪輯、定格動畫等技術，她也活用這些技能，到偏鄉教小朋友剪輯、攝影、操控空拍機等。

今年花湧惠透過特殊選才錄取陽明交通大學、清華大學及臺灣師範大學等三校，並選擇陽明交大百川學士學位學程就讀。她建議學弟妹，不管選擇以課業為重還是以多元表現為重都很好，最重要的是，為自己的選擇負責。她也期望大學時能到海外當交換學生，讓自己的視野更加開闊。

About花湧惠

出生：2004年

學校：新北市立板橋高級中學三年級

興趣：唱歌、閱讀、聽音樂、騎腳踏車

多元學習歷程：



● 幹部經歷：高中三年皆擔任班長、高二擔任國術社副社長



● 競賽參與：2019全國高中職學生英語配音比賽非主修英語組個人獎第一名、109年全國語文競賽閩南語演說高中組特優、110學年度全國高級中等學校小論文寫作比賽英文寫作組甲等



● 檢定證照：TOEIC（L&R）925分、遙控無人機學習操作證

● 公共參與：高中三年參加「看見家鄉」小導演培訓營工作人員暨活動主持人

● 國際關懷：參與日本NHK防疫節目Beyond Pandemic拍攝

● 其他多元表現：受邀製作教育部媒體素養節目–媒思泉湧