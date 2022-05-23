她靠字母順序分類法 英文從及格邊緣到考出多益930分

【文／李宗祐】

許多人在國中學習英文時有能輕鬆考出成績，但升上高中後，卻因難度大增而碰壁。擁有相同經驗的王亦瑄並未因此失去信心，而是把每篇課文出現的生字依ABCD字母順序分類並加註提示增強記憶，最後成功提升英語能力，並考出多益930分的好成績。

動機是自主學習的驅動能源，關鍵在於如何觸發。基隆市二信中學三年級王亦瑄從幼稚園開始就讀雙語學校，到現在依舊對英語學習興趣濃厚，不但沒有被升學主義壓抑耗損，反而透過英語開拓學習視野。談到如何培養並維持對英語的學習興趣，王亦瑄的答案很偶像：「想要維護自己在師長和同學間『英文好』的形象。」

外師加持 融入英語環境

幼稚園和國小讀的都是雙語學校，耳濡目染讓王亦瑄從小就把學校跟學英語畫上等號，「真正開始覺得學英語是有趣的事情，應該是五年級的時候。」王亦瑄說，學校從五年級開始嘗試多元教學，由外籍教師用英語教生物、自然或是認識其他國家文化，透過專題報告融合並運用到生活裡面。

「我還記得小學畢業展是用英文介紹自己的家鄉給姐妹校的同學，主題是基隆市慶安宮媽祖廟和廟口夜市。我們做了很多功課，沒有想到把習以為常的東西用英文呈現，還滿有趣的。」這次體驗讓王亦瑄深刻感受活用英文的樂趣。

升上國中，即使考試壓力龐大，王亦瑄還是維持學英文的興趣。「應該是好勝心使然。我想要維護自己在師長和同學間『英文好』的形象，也有同學會跟我討論英文功課，總不能教錯的東西給人家，所以不懂的地方就會問老師或上網查資料。」

王亦瑄認為，大家國中畢業後都要繼續升學，高中職英文難度比國中更高，如果基礎沒有打好，甚至因為沒有自信而排斥，會學得很痛苦。在國中培養好基礎能力，建立自信跟興趣很重要，至少要讓自己在高中有學習動機和前進的方向。「其實我剛進高中的時候也碰過撞牆期，還一度找不到自己的方向，因為高中的英文難度跟國中真的差很多。」

撞牆不氣餒 內外兼修突圍

國中總是輕輕鬆鬆就能考到80、90分、甚至100分，卻沒想到高中第一次英文單字考試，僅能勉強跨過60分及格門檻，連題目都看不太懂。「那次真的嚇到驚慌失措。」但王亦瑄並未因此失去信心，她把每篇課文出現的生字依ABCD字母順序分類並加註提示增強記憶，「我發現把單字拼音念出來會記得比較快，慢慢把語感拉上來。」

王亦瑄（右）在學習中培養自信，並曾規畫籌辦月眉國小生活科學體驗營擔任小隊輔。（照片提供／二信中學）

王亦瑄強調，無論是國中還是高中，把課本內容融會貫通是基本功，再善用學校提供的課外資源，例如常春藤雜誌和狄克森片語等，有空就盡量看，不懂的地方就請教老師；網路有很多補教名師或教學網站整理的英文筆記，都是很好的學習資源。「我覺得最重要的還是培養興趣，從自己有興趣的地方下手，譬如我喜歡在課餘時間追劇。」

「追劇看美國影集，開剛始是為了放鬆。網路很紅的《艾蜜莉在巴黎》和《柏捷頓家族》，我都追過。」王亦瑄會注意劇裡演員的發音跟口語表達，「我發現 TOEIC測驗 出現過澳洲或加拿大等不同國家腔調，影集裡面的演員口音也不會僅有美國或英國腔，正好可以訓練英語聽力。」王亦瑄今年學測前報考 TOEIC聽力與閱讀測驗 ，便獲得930分。

王亦瑄也喜歡追星，「偶像明星的官方網站或粉絲團分享的報導，最主要還是英文居多，成為訓練英文閱讀能力的另類學習方式，也是從興趣激發的學習動機。」王亦瑄最近又給自己設定新的目標，搭乘迪士尼郵輪出國旅遊，「它是全英文的旅程，英文能力要很好，才能夠玩得盡興。」

王亦瑄分享個人經驗指出，規畫時間的能力很重要，尤其是學會運用各種時間，即使零碎的時間都要妥善規畫。若能從國中開始試著規畫自己的時間，善用每分每秒兼顧課業與課外活動，是最快樂也最好玩的事情，高中生活會更如魚得水。

About王亦瑄

出生：2004年

學校：基隆二信高級中學三年級

英語能力檢定：TOEIC（L&R）930分

國中會考英語科成績：A++

競賽參與：基隆市國小英文說故事比賽特優、基隆市語文競賽國語演說高中組第二名

三大面向英語學習無障礙

工具：課內資源、影視、網路資源等

技巧：上課注意聽講並認真複習、結合興趣將英語融入生活

時間安排：高三學測前每周至少一次模擬題本，考前一個月每天一次