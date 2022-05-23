6月就能去日本！趁日圓「貶值」學換匯英文

【文／Buffy Kao】

自疫情以來，全球經貿受到嚴重衝擊，各國政府決定將逐漸與疫情共存方向邁進，日本政府也宣布將陸續鬆綁邊境管制，最快有望6月開放外國觀光客入境。搭上近日日圓大貶，遊客無不摩拳擦掌，期望大玩一波。本次介紹貶值、升值、通膨等多益金融情境必考英文！

自疫情爆發至今已超過兩年，全球逐漸邁向與疫情共存的方式，日本政府也將陸續鬆綁邊境管制，最快有機會六月就開放外國觀光客以團體旅遊方式入境。加上日圓近期狂貶，來到20年來新低點，專家預估，日本將迎來新一波的旅遊熱潮。今天我們就從國外報導的日圓貶值現象，提前為旅日做好準備吧！

提高成本raise、rise怎麼用？

Yet economists see pressure for a shift if persistent yen weakness exacerbates inflation by raising import costs, particularly for energy, and reckon that 125 is a key level. (The Economic Times)

（然而，若是日圓持續疲軟而透過提高進口成本，尤其在能源上，將加重通貨膨脹，經濟學家認為轉換的壓力很大，並預估貶破125是關鍵點。）

yen weakness是「日圓疲軟」，weak (a.)意思是「虛弱的、疲弱的」，加上「-ness」名詞字尾，代表「疲軟」的概念；加上「-en」動詞變化則有「弱化、削弱」的意思。

The bill would seriously weaken environmental protections.

（這項法案將嚴重削弱對環境的保護。）

exacerbate (v.)「惡化、加劇、加重」，英文的定義為to make something that is already bad even worse（使某件已經很糟糕的事情更糟）。文章中提到通膨（inflation）加劇，將會對經濟造成負面的影響，因此可以看出作者的態度是不樂觀的。

This attack will exacerbate the already tense relations between the two communities.

（這次襲擊將令兩個原本已經處於緊張狀態的團體關係更加惡化。）

raise import cost是「提高進口成本」，討論數據「上升、下降」時，經常使用raise和rise這兩個動詞，但是特別注意兩者使用方式有所不同。raise是及物動詞(vt)，後方必須要接一個受詞（名詞），如raise your hand、raise the eyebrows；然而，rise是不及物動詞(vi)，不能直接加上受詞，而是要在中間穿插一個介系詞作為連結功能的用途，如常見的go (to) school、listen (to) music等，因此rise的用法就是inflation rises，常見的the sun rises in the east就是如此。

The government plans to raise taxes.

（政府計畫增稅。）

Inflation is rising by 2.1 percent a month.

（通貨膨脹一個月增長2.1%。）

升值、貶值怎麼說？

Japanese yen depreciation is a big problem for the Japanese economy, because the economy - especially households - is facing rising inflation and yen depreciation could accelerate that. (Reuters)

（日圓貶值對於日本經濟是一大問題，因為經濟，尤其是家庭，正面對高升的通膨，而日圓貶值可能加速這個現象。）

yen depreciation是「日圓貶值」的意思，depreciation (n)來自於動詞depreciate，英文解釋為to lose value「失去價值、貶值」，「-ate」是動詞字尾，「-ation」則是名詞字尾。

Our car depreciated (by) $1,500 in the first year we owned it.

（我們買的車在第一年就貶值了1500美元。）

depreciate的反義詞是appreciate，英文解釋to increase in value「增值、升值」。除此之外，appreciate在國際職場與 多益測驗 中，還有「欣賞、感恩」這兩個衍生字義。

The value of our house has appreciated by 50 percent in the last two years.

（過去兩年內我們房子的價格上漲了50%。）

There's no point buying him expensive wines - he doesn't appreciate them.

（給他買名貴的酒沒有用——他不懂品酒。）

rising inflation「通膨上升」，當rise作現在分詞rising時，可當作形容詞使用，因此字面上的意思就是「正在上升的」，用來修飾名詞inflation。

accelerate (v.)「加快」，字尾「-ate」是動詞用法，而「-ation」則是作為名詞變化，「-ator」也作為名詞，代表「加速器、油門」的意思。

Inflation is likely to accelerate this year, adding further upward pressure on interest rates.

（今年通貨膨脹可能會加劇，迫使利率持續上升。）

【多益模擬試題】

1. Children who are two years old and younger are ________ free of charge to most concerts and films.

(A) admit

(B) admits

(C) admitted

(D) admitting

2. After discussing the terms of the new health-benefits contract, ________ management and employees were satisfied.

(A) both

(B) also

(C) either

(D) too

3. Although we have ________ not to offer you a position at this time , we will keep your resume on file for future openings.

(A) decided

(B) deciding

(C) decision

(D) decidedly

解析：

1. 正解為(C)。語意為「任何兩歲及以下的孩童可以免費進入大部分的演唱會和電影。」 本題要考的是被動態用法，在英語中，若要進場或是進入一個管控的場所，會用admit代表「允許…進入」的意思。本句主詞children為複數，要使用被動態be+p.p「被允許進入」，故(C)為正確答案。

2. 正解為(A)。語意為「在討論過新的健保合約條款後，勞資雙方都很滿意。」本句要表達雙方都很滿意，both代表兩個立場，故(A)為正確答案。

3. 正解為(A)。語意為「儘管我們已經決定此時不向您提供職位，但是我們會將你的履歷入檔做為日後職缺參考。」因為完成式後面的動詞要變化成過去分詞，因此have後方只能接decided，故(A)為正確答案。