獲多益金色證書 醫學生不藏私英語學習秘訣

【文／樊語婕】

不少國中生對於英語學習興趣缺缺，找不到目標，缺乏學習動力。但台北醫學系一年級的吳柏毅在國中時，當身旁同學還在為英文能力打底，他已經有能力閱讀英文文章、聽英文經典歌曲。本次分享他英語學習的技巧與動力來源。

「我覺得英文就是與世界接軌的橋梁，可以為自己創造更多未來的機會。像申請大學、進入外商工作等，也能透過參加校內外英文比賽等方式，增加自己被看見的表現機會。」英文一向是臺北醫學大學醫學系一年級吳柏毅的優勢科目，國一第一次參加英語檢定，拿到證書獲得肯定的那一刻，他更確認自己的英文實力，愛上了英文。

國中英語打底 強化閱讀與聽力

國中時，當同學還在為英文能力打底時，吳柏毅已經有能力閱讀英文文章、聽英文經典歌曲，接觸比課堂上更多的單字與口語化英語。他讀《空中美語》、《空中英語教室》、《大家說英語》等雜誌，累積單字、文法與閱讀實力。

優秀的英語能力讓吳柏毅出國到義大利旅遊更盡興。（照片提供／吳柏毅）

吳柏毅強調，「國中階段最重要的英文能力就是閱讀與聽力。」閱讀能力好才能迅速看懂考試題目、強化答題技巧，有更充裕的時間應試。國中會考與TOEIC測驗都有聽力項目，而且聽力好更能補強閱讀能力。他建議國中生每天都可以聽一些英語素材，他就是從國中開始看英語新聞、影片，漸次累積英聽能力，並且善用《大家說英語》的CD，眼睛看著雜誌的文章，耳朵聽著CD的發音，盡量跟著老師的速度一起讀，同時動用眼看、耳聽與口說，強化學習。國高中期間的英語教育多以聽讀為主，吳柏毅卻擁有豐富的演講與作文等說寫經驗，他分享「口說能力是從幼兒園時代與外籍老師對話開始累積，國小國中時期會揪同學與家人全英語對話，增加開口說英文的意願與練習機會。」

寫作則是要多看多寫，閱讀別人的佳作，學習其中的句型、架構、高難度的文法，也要自己訂定題目練習寫作。累積足夠的單字量十分重要，能為口說與寫作打好基礎。吳柏毅強調，「拿著字典或單字書硬背效率不高，最好是在聽歌、讀雜誌、看新聞⋯⋯等時機，看到不懂的生字先從前後文猜測意思，之後再查正確的字義，累積數次的接觸，就能記得這個字的意義與用法。」

優秀英文 出國旅遊暢行無阻

就讀高中時，只要有英文比賽吳柏毅總是會被老師優先徵詢是否願意參賽，他也積極參與並拿下好成績，包括教育部109學年高中英文作文全國決賽優勝、國立台灣師範大學字彙王競賽字彙王獎、扶輪社高中組英語演講比賽優選等獎項。

每回全家出國旅遊吳柏毅總是扮演翻譯官的角色。一般人對於開口說英語都會感到恐懼或是壓力，他也坦承，自己初次到英國旅遊時，總是擔心自己說錯、發音不標準、用字不道地會被取笑，卻發現其實外國人很願意聽他說，逐漸敢開口、從錯誤中學習修正，克服了說英語的心魔。

吳柏毅在高中畢業前就擁有 TOEIC測驗 金色證書、大考中心英聽A級的好成績。然而，在學習英語的歷程中，他也曾經卡關。他回憶到，國一考過初級英檢信心爆棚，國二上進階挑戰，結果只通過聽與說兩項，「只看得懂三分之一考卷的內容，寫作時更是腦力枯竭，想不出好的內容與用字，挫折感很大。」之後他便用力背單字、多讀多寫英文，終於達成目標，而那一段備考的日子也是他英語進步最迅速的黃金時光。

國中時期是奠定高中學習的基礎，吳柏毅建議國中生的學習務必要透徹瞭解基本觀念、穩固基礎能力，想要高中生活多采多姿，要先顧好學生學習的本分，認真學習、認真玩，透過科展、模聯、音樂、舞蹈等不同主題的社團多接觸不同人事物，拓展各種視野，有機會更可以多學一種外語，而培養多元興趣、強化溝通與團隊合作能力，都能夠為未來的大學生活與進入職場預先做好準備。

About吳柏毅

出生：2003年

學校：臺北醫學大學醫學系一年級

英語能力檢定：TOEIC (L&R) 900分

國中會考英語科成績：A++

競賽參與：高一獲扶輪社高中組英語演講比賽優選、高二109年學年度高級中等學校數理及資訊學科能力競賽榮獲生物科第一名、高三參加教育部109學年高中英文作文全國決賽優勝

活動參與：高二參加美國教育基金會(AIEF)青年領袖會議

三大面向英語學習無障礙

工具：《大家說英語》

技巧：每天都訂定進度搭配雜誌與CD，同時用眼看、耳聽與口說的方式強化學習

時間安排：每天固定15到30分鐘