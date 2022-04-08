靠種樹app專注課業 高中生獲柏克萊遊學獎學金

【文／程芷盈】

師大附中三年級的景品姍趁著課餘時間，參加各項英語比賽、擔任攝影社公關、參與青少年去塑聯盟，更申請上美國柏克萊國際創新教育計畫，赴美參訪Amazon、Google、等知名公司，究竟她是怎麼創造如此多采多姿的高中生活？

「我不覺得讀好書就夠了。」師大附中三年級的景品姍趁著高中課餘時間，不只參加英語配音比賽、英語演講比賽、英語簡報競賽，擔任攝影社公關、參與青少年去塑聯盟，更申請美國柏克萊BPCS國際創新遊學與程式教育計畫，成功獲得獎學金補助。擁有如此多采多姿的高中生活，景品姍笑著表示，「因為我還在探索自己的興趣。」

用英語思考 享受生活樂趣

景品姍從小就讀雙語幼兒園、小學，長時間在全英語環境學習，早已將英語當作生活的一部分而非學校的學習科目。她分享，因為媽媽在國際醫藥大廠工作，英語口說流利，家人間相互聊天常常以中英夾雜的方式對話，「我們連吵架也用英語」。她笑說，因媽媽工作需求，有許多做簡報的機會，自景品姍國小二年級開始參加英語演講比賽，母女倆都會相互練習，成為彼此最好的學習夥伴。為了融會貫通，景品姍也習慣聽UK Radio、ICRT等電台的廣播節目，認為廣播中的廣告也相當有意思。她興奮的分享，國外廣告會用很有趣的方法宣傳產品， 去美國旅遊時，媽媽也會要求她分析各個廣告的賣點、行銷方式，訓練她用英語思考。她將英語鏈結生活大小事，享受語言帶給她的樂趣。

景品姍也了解證照的重要性，她在高一時報考 TOEIC測驗 ，並取得960分的亮眼成績，但她認為，英語考試是平常就要累積的實力，並非臨時抱佛腳。

回顧自己過去因好英文而獲得的機會，景品姍有感而發，「很多事情，英文是入門關卡，若你沒有到達這項要求，你便喪失機會。」就像柏克萊大學的活動要求擁有CEFR B2程度才可報名，在活動中可以獲得許多學習機會，但首先要先通過門檻。

她參加的柏克萊BPCS計畫，是美國柏克萊大學國際推廣部與台灣高中海外培訓徵選計畫合作，透過全台徵選，篩選各高中菁英人才至柏克萊參加三周的英語課程，並參訪Amazon、Google、Intel等知名跨國公司。課程不僅有數據分析、區塊鏈、程式設計等，更需製作專案計畫。

景品姍（右）積極參與各類比賽與活動，創造豐富的高中生活。（照片提供／景品姍）

景品姍有感自己常常遺失用品，因此在參加這項課程計畫時，提出研發可追蹤物品的追蹤器計畫FYI（Find Your Item），獲得小組內最高票。雖然最終沒有得名，但仍從中獲取寶貴知識與經驗。

運用「種樹」app 提升專注力

如何在忙碌生活中兼顧學業與課外活動，景品姍表示顧好功課的關鍵在於專注。她分享自己手機下載種樹app，使用期間不能跳開頁面，否則樹就會死亡。透過科技的輔助，可遠離手機，全神貫注做功課。此外，景品姍也習慣提前做計畫，「我知道自己一定不會按照計畫進行，但計畫的過程可以讓我靜下心了解自己還有哪些代辦事項，以及要完成的事情。」她分享，即便無法跟著計畫前進，但至少可做為一個參考，並了解近期仍有哪些事情尚須完成。

面對未來大學生活，景品姍期望自己有機會擔任交換學生至異國讀書，不僅體驗當地文化，更可活用從小備妥的英語能力。除此之外，她也想嘗試短期國際志工服務，若未來受媽媽影響，就讀醫學、醫藥相關科系，也期望可運用專業知識幫助別人。

景品姍建議學弟妹：「做任何你想嘗試的事。」多瀏覽學校網站或獎金獵人等平台，抓住活動及比賽機會。她強調，不要讓自己無所事事，盡量多嘗試、探索自己，畢竟還是要找未來的出路及有興趣的方向。「雖然常常抱怨自己太忙，但每個人本來都有快樂或辛苦的週期，度過之後會發現自己從中獲得很多。」

About景品姍

出生：2004年

學校：臺灣師範大學附屬高級中學三年級

興趣：攝影、旅行、做實驗、邏輯推理遊戲、聽音樂

多元學習歷程：

●幹部經歷：攝影社公關、安普拉絲特青少年去塑聯盟公關

●競賽參與：2019年全國英語單字大賽入圍高中組決賽、2020年全國高中職學生英語配音比賽團體第三名、個人第一名、2021年萬能盃全國技專校院暨高中職英語讀者劇場比賽高中職組第一名、個人最佳語言表達獎

●檢定證照：高二考取TOEIC（L&R）960分

●其他多元表現：錄取參加柏克萊BPCS國際創新遊學與程式教育計畫、擔任藍天大使接待美國民主黨代表、108學年度優良學生代表