高中男生瘋足球迷賽車 靠興趣增強英文多益衝破955分

【文／樊語婕】

有些人會從喜愛的事物接觸英文進而學習語言，師大附中的黃晟傑就相當熱愛足球和F1賽車，才高二多益就高達955分。究竟他是如何將興趣結合英文，並提升英文能力？

兩歲就開始接觸英文，就讀臺灣師範大學附屬高級中學二年級的黃晟傑，在英文課用心學習、與老師互動、勤背單字，課餘更將英文與興趣結合，查詢足球、一級方程式賽車等自己熱愛的運動資訊，並透過YouTube影片與Netflix影集學習知識、探索未知、強化英語聽力，在高二就取得 TOEIC聽力與閱讀測驗 955分的傲人成績。

從小累積英文能力，黃晟傑國小時深刻感受到能用英語與外國老師聊天互動超級酷，進而發現學習英文是件有趣的事。

進入國中後，在英文課的學習遊刃有餘，一路取得好成績，讓黃晟傑充滿成就感與滿足感，也漸漸發現自己在英文學習上的優勢。

高一時學校規定學生要寫英文小論文，指定閱讀小說《燦爛千陽》(A Thousand Splendid Suns)，「當時我越讀越起勁，撰寫英文報告、小論文時，明顯發現自己的英文大躍進。」他開心地回憶起當時的心情。

聚焦三大重點 文法單字口說

黃晟傑分享自己在國中時期英文學習著重的三大面向，首先，他會跟著老師的教學掌握考試相關的文法重點；其次，因為發現課本上的單字量不夠用，他便自行購買單字書，善用通勤時間多背單字，「單字量必須超越課本，累積越多越好。」

他還善用Google翻譯的「字詞記錄簿」功能，儲存新接觸、不會的單字，方便查找記憶。而找機會多講英語，練習強化口語能力，也是他極力推薦的方法。

英文對於黃晟傑來說，是溝通的最佳媒介，而溝通對象包括各類媒體、英文素材與外國人。他舉例說明，高中的小論文學習，鎖定研究難民議題，就必須從英文網站、期刊尋找資料。

他也因為英文能力佳，受到老師推薦、獲得許多機會，例如國中時參加校內英語演講及作文競賽雙雙獲得特優，在台北市國中組英語演講比賽更贏得甲等肯定。高一時參與「異國文化在附中」專案，擔任附中藍天大使的主要負責學生，接待外校美國參訪學生，也曾經與宏都拉斯的學生合作美食街活動。

除了在英文課用心學習，他在課餘更將英文與興趣結合，增加學習英文的廣度和深度。例如他熱愛足球與一級方程式賽車，但這兩項運動在台灣屬於冷門領域，資訊並不多，因此他上網尋找喜歡的德國多特蒙德足球俱樂部等球隊的消息，無形之中增強英文能力。

YouTube影片與Netflix影集也是他汲取英文養分的管道，他喜歡觀看「Yes Theory」在YouTube分享跳脫舒適圈、社會關懷等議題的影片；也會在欣賞Netflix影集時，調整為只有英文字幕或是完全沒有字幕的狀態，塑造全英文環境、訓練英語聽力。他認為，課堂上學習的英文主要是針對考試，而真正可以提升英文能力的方式，其實是他在休閒時間接觸的英文影片。

他進一步分享國高中英文學習的時間規畫心得，國中時認真上課，回家後複習老師提到的文法重點、勤做習題，提升考試的成績。高中階段因應英文課程的難度提升，在考前兩三周會利用假日加強所有文法、句型、單字；學校指定閱讀的英文雜誌《Live ABC》，他則會利用通勤時間，在捷運上反覆閱讀。

正向思考學英文 不要怕出錯

在學習英文的過程中，黃晟傑也曾經卡關，回憶起國小升國中時，他就對於老師口中的各種文法專有名詞感到困惑，例如「使役動詞」，而他靠著多問老師、多記多背的方式克服難關。

因為英語好，黃晟傑（右二）在「異國文化在附中」活動與來自宏都拉斯的學生一同介紹該國文化。（照片提供／黃晟傑）

另一個卡關的挑戰，在於扭轉思考邏輯，「以前會先用中文思考，再翻譯成英文，國中開始自我訓練，要求自己先以英文思考，再說出英語句子。」

對英文較沒自信的學生，黃晟傑建議要正向思考，多嘗試、不要怕出錯，「英文本來就不是我們的母語，只要從每次對話中汲取經驗、持續修正，就能持續累積，一點一點的進步。」他也建議國中生，要多讓自己沉浸在英文環境中，例如收聽或閱讀英文新聞、多背單字，持續強化英文知識。

黃晟傑認為，在國中及高中階段，自律能力的培養非常重要，要做好讀書、社團等時間規畫。但他也強調，成績不應該是唯一指標，不必因為一次考試失利而氣餒，只要持續踏實努力，就能夠在最重要、最關鍵的會考中取得好成績。

黃晟傑的英語學習私房祕訣

工具：YouTube、Netflix英文影片

技巧：善用Google翻譯「字詞記錄簿」功能儲存單字，方便查找記憶

時間安排：上課認真學習，課後複習強化，考前利用假日重點加強

About黃晟傑

出生：2004年

學校：臺灣師範大學附屬高級中學二年級

英文程度：TOEIC(L&R)955分