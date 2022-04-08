從小累積豐富志工經驗 她跳脫舒適圈溝通能力大躍進

【文／樊語婕】

參與志工服務不僅能為學習歷程檔案增色，更能幫助自己確認未來方向。中正大學心理系的陳羿均在國三就踏出國門，赴尼泊爾擔任志工，逐漸確認自己對兒童、心理發展等領域的興趣，為自己的未來精準導航。

有越來越多台灣學子透過志工服務探索自我，目前就讀中正大學心理學系二年級的陳羿均在國三就踏出國門，赴尼泊爾擔任志工，之後也持續在台灣參與志工服務、辦理營隊活動。從付出的過程中，逐漸確認自己對兒童、心理發展等領域的興趣，為自己的未來精準導航。

敢開口 奠定英語優勢

陳羿均從小在媽媽的安排下，每年暑假都會參加各式營隊，再加上國小手球隊的訓練，很能適應離家、團隊生活。升上國三的暑假前，媽媽為她與高一的姐姐報名了國際志工說明會，開啟了她首次從事志工的契機。

她分享自己當年報名海外志工的心情轉折，「原本我沒想法、沒意願，還因為要英文面試而有些排斥，卻在參加說明會之後覺得蠻有趣，就在七月展開為期兩周的尼泊爾志工之旅。」

第一次擔任志工，就是遠赴尼泊爾、陪伴當地八到十歲的孩童，當年年僅14歲的陳羿均沒有適應不良的問題，反而遇到人際相處的挑戰。身為全隊最小的成員，她感覺被孤立、難以融入，所幸有幾個成員與翻譯夥伴特別照顧她，陳羿均也因此有更多機會認識尼泊爾的特色與文化，還學會一些尼泊爾語。

透過國際志工經驗，她有機會檢視自己的個性問題，也增添看待事情的多元角度。例如與團隊成員爭執時，她會從中思考爭執的原因，以及雙方的立場與想法，也藉此跳脫同儕相處的舒適圈，透過與領隊、其他大哥哥大姐姐成員的互動，了解到其他人的人生故事。

在英文聽說讀寫的各種能力方面，陳羿均自豪自己有著敢開口的口語優勢，而在尼泊爾服務期間每天使用英文，她也發現口語能力大躍進，提升到連自己都驚訝的流暢度。國際志工經驗更讓她覺得，「英文的重要性就在於實戰應用，出國可以使用英文溝通，更增添成就感。」

陳羿均深知英文聽力是自己最大的強項，她也善用優勢、持續精進自我，觀看外國影片時總會關閉字幕、側重聽力訓練，漸進式地吸收各式外國用語。而在閱讀的部分，她在就讀大學後持續接觸原文書與英文論文，每天都很自然地強化英文閱讀能力。

陳羿均擁有 多益 800分的實力，為她贏得英文補習班工讀生工作，她笑著說：「將這個分數放在履歷上，很加分！」現在促使她強化英文的動能，則是來自於實用層面，「期許未來出國旅遊、擔任志工都能夠活用英文。」

接觸人群 了解自我

陳羿均（右一）在尼泊爾服務期間每天使用英語，口說能力因此快速進步。（照片提供／陳羿均）

曾經在尼泊爾、花蓮、台東、高雄、屏東等地擔任志工，陳羿均從中獲得成就感，也在服務過程中，透過聆聽人生故事、了解他人的過程中，越來越認識自己的個性，也發現與人接觸、為孩子服務都是自己的興趣，在大學指考時便選了心理系與教育系，之後如願就讀中正大學心理系。

過往在社團、志工等領域的幹部經驗，再加上希望大學期間能擔任系上幹部，她爭取並成功獲選成為中正大學心理系系學會會長，邁向一段新的磨練旅程，「我曾經多次擔任領隊，在系學會也是一樣匯聚一群人，希望自己多練習不同屬性的團隊運作方式，能夠凝聚共識、一齊往同樣的方向前行。」

她也發現自己規畫與辦理活動的經驗豐富，但卻較缺乏書面作業、法規等經驗，她期許未來透過系學會會長職務的磨練，逐步補強能力、擁有更多元成熟的能力。已經確立對於兒童、發展心理學有著極大興趣的她，也開始為大學畢業後的進程做準備，期待未來能夠赴英國就讀相關領域的研究所。

陳羿均建議學弟妹可以多跟人接觸，「例如做志工，不論是參與國際交流、長者、兒童、醫療等不同主題的志工專案，都是看見不同人們的生活日常，從別人生活的樣態，拓展認識自己的多元面向，更了解自己，就更有助於對於未來做出選擇。」

About陳羿均

出生：2001年

學校：中正大學心理學系二年級

學歷：高雄女中

經歷：105年微客國際志工尼泊爾隊、106年微客國際志工台東卑南隊、107年雄女東北扶輪少年團、110年微客國際志工花蓮北濱隊

英語程度：TOEIC（L&R）800分