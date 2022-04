大學面試要用英文？13句英文教你完整介紹自己

【文/徐碧霞Valerie】

距離大學面試只剩一個月的時間,高中生面對申請入學的最後關卡難免緊張,若遇到需要英文面試的校系更是讓人手足無措。本次分享超實用自我介紹英文句型,幫助學生挺過面試難關,順利進入理想校系!

面試是大學個人申請入學最後關卡,有時面試會以 英語 進行以了解學生的英語能力和溝通力。英語面試時,臨場聽到問題常常會不知所措,因此事先的準備和練習極為重要。

基本介紹:找對形容詞 凸顯個人特質

英文自我介紹時,很多人會把瑣碎的個人資料列出來,如:My name is John. I was born in 2004. I live in New Taipei City. I have a brother and a sister...

其實這樣列清單式地把家庭或個人資料條列出來並不會加深面試者對你的印象,但基本資訊仍是需要的,可以用一句簡單的句子帶過,讓面試者確認你和書面資料是同個人,例如:

My name is John Chen. I'm a senior (student) at Hsin Hua High School in Tainan.(我叫陳約翰,我來自台南的新化高中。)

在基本資料後可再以下面的句型搭配一、兩個形容詞來描述自己的特質或個性。

1.I consider myself...(我認為我是⋯)

2.My friends describe me as...(我的朋友都會描述我是⋯)

3.I'm a/an...person, who...(我是一個⋯的人,我⋯)

用形容詞描述個人特質時,可考慮和自己特性和強項接近的正面詞彙如:hardworking認真的、outgoing外向的、optimistic樂觀的、patient有耐心的、organized有組織能力的、motivated有動機的、determined有決心的。

加深印象:子句延伸個人興趣或事例

如果要面試官對你印象深刻,就需要有簡單例子或故事來凸顯你所說的特質。如同在TOEIC測驗及TOEFL測驗口說或寫作的部分,常常會需要受試者說出自己的意見並輔以適當的說明、舉例等,來支撐或佐證自己的觀點。也就是說,可以把上面的句型加上because/since的子句來提供原因或相關經驗,例如:

I consider myself a persistent person because I don't give up easily.(我認為我自己是一個堅持不懈的人,因為我從不輕易放棄。)

除了個性特質之外,也可以提到自己的興趣和與這個興趣相關的經驗,若是可以跟面試科系所學相關或有任何連結更佳,因為這些具體的經驗更能傳達出個人的優勢和強項。在說明自己的興趣時可以用下面大家所熟知的句型:

1.I'm interested in...(我對⋯很有興趣。)

2. I'm passionate/enthusiastic about...(我很熱衷於⋯)

3. My passion/interest is...(我的興趣是⋯)

My passion for writing started when I read Stephen King's novel "The Shining".(我對寫作的興趣始於閱讀史蒂芬金的小說《鬼店》。)

談到能力或強項時,如果可以帶入曾經參加過的社團或得過的名次、獎項等,更能將能力具象化,以下是一些常用介紹能力或優勢的句型。

1.I'm good at...(我很擅長⋯)

2.I'm proficient in...(我精通於⋯)

3.My strength lies in...(我的優勢在於⋯)

一些常見的能力像電腦或語言方面,也可以是time management時間管理、communication/presentation skills溝通/簡報技巧、critical thinking批判性思考等。

I think I'm quite good at interpersonal communication skills. I enjoy talking with people and most of all, I can understand people's thinking and their feeling easily.(我認為我蠻擅長人際溝通技巧。我喜歡與人溝通,而且我可以容易地了解別人的想法和感受。)

在描述相關的經驗或故事時,記得要使用正確的時態,特別是過去式或現在完成式,而在談論相關的經驗時,也可以考慮用一些簡單的句型:

1.When I was..., I joined/participated in / took part in...(在我⋯時,我參加了⋯)

2.I was involved with/in ⋯(我曾參與⋯)

I was involved in creating and designing the yearbook.(我參與畢業紀念冊的設計與製作。)

在描述相關經驗和故事時也要善用轉折詞如first of all首先、after that隨後、in addition此外、however然而、finally最後,讓聽者清楚掌握事件脈絡,而轉折詞的使用也是TOEIC口說與寫作測驗中的重要一環。

強化動機:分享未來規畫與目標

另外在面試裡,教授們也會想知道你為何選擇這個科系或想學習到什麼,甚至對未來的規畫,此時也可以運用下面幾種句型來表達期望:

1.I would like to...(我想要⋯)

2.By..., I hope I can (further) develop...(經由⋯,我希望我可以進一步發展⋯)

I would like to pursue a career in journalism. That is why I choose this major. I hope that I can further develop my communication as well as writing skills.(我想成為一名記者,這也是我選擇該科系的原因。我希望未來可以進一步精進我的溝通能力與寫作技巧。)

結束面試時別忘了禮貌感謝對方今天花時間和你面試,這時候就可以用簡單的句子來表達:

I really appreciate the opportunity to meet with you.(很感謝這次與您的面試機會。)

最後,在實際上場前還是要多加練習才能將內容流利表達,更重要的是在面試中需要仔細聆聽老師問的問題,以免答非所問的背誦,才能在英語面試中獲得好成績與印象。

