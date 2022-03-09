大學面試》自我介紹五大策略 放餌釣魚掌握面試主導權

【文／樊語婕】

對於高中生來說，大學申請入學第二階段面試是一大挑戰，畢業於台中女中的邱恩妮有一套自我介紹的五大策略，並獲得中山大學職能治療系正取一。她說，「有了這些技巧，一定會讓教授不選你都覺得可惜。」更在 個人部落格 分享這套面試技巧的教戰守則，希望能幫助學弟妹順利進入理想校系。

個人特質連結系所核心 證明自己適合就讀

面試中必備的自我介紹，邱恩妮歸納出五大策略，其中第一點就是「深刻連結科系」。她解釋，自我介紹的內容可以從不同的面向切入，但一定要圍繞在申請科系的核心。

其次是「總分分總模式」，也就是「總述」、「分項細說」、「分項細說」、「總結」的結構組織內容。先總述性格、特質；分項細說在學活動等經驗，以及個人心得；最後用簡短有力的總結為自己做一個完美的ending。例如「我是XXX，我相信⋯⋯，以上是我的自我介紹。」第三點「準備長短不一的版本」。她表示，因為每間學校的面試都不盡相同，無法事先知道教授會給自己多少時間介紹，因此最萬無一失的方法就是至少準備三種不同長度的自我介紹。她建議準備30秒、一分鐘、三分鐘三種版本的自我介紹，以面對各種需求。

第四點「客製化」，針對申請科系網站上的教學宗旨、教育目標、核心能力等項目，客製化自我介紹內容，將系所想要的人才特質融入介紹中，是推銷自己的好方式。

最後一點是「放餌釣魚」。邱恩妮表示，自我介紹的目的是讓教授更了解自己，但受限時間沒辦法詳細介紹所有內容，因此放餌釣魚就是很重要的技巧。可以在分項細說的時候故意講出活動名稱及個人心得，但切勿描述過多細節浪費唇舌，讓教授對這個活動更有興趣，而想多加了解。

許多人在面試時必定會說「我真的非常希望能夠進入貴系就讀」，邱恩妮提醒，對於科系必須真有熱情，因為熱情是裝不來的。除了展現熱情外，還要提出實例證明自己確實適合就讀。

她在中山大學職能治療系面試時，就述說曾參加長庚職能營、到長庚醫院參訪了解職能治療師的職場日常、擔任台中女中「綠光姊姊」志工服務，大型話劇活動副召集人，展現統合與處理細節等能力，證明自己不僅認真了解職能治療領域，還是個充滿愛心、有領導力的學生。邱恩妮強調，「要了解目標科系想要的人才特質，並連結個人興趣、經歷與優勢。」

在準備面試的過程中，她歷經無數次演練，不僅積極參加模擬面試，更與同學組成互助小組，輪流扮演教授與學生，嘗試在提問與回答、意見回饋之間，強化應試的自信心與熟練度。她也建議高中生平常可多爭取上台報告的機會，逐步加強表達能力。

邱恩妮（第二排右二）進入大學後，熱衷參與校內外活動，並擔任Skyline國際機會平台校園大使。（照片提供／邱恩妮）

英文面試要有好表現 重點在平日累積

談及有些校系採英文面試，邱恩妮認為要有好表現，平時累積 英文能力 十分重要。她說，英文是接軌世界的重要工具，自己除學校課程外，也經常造訪Coursera、edX等免費英語課程平台。就連平日休閒都積極累積英語實力，不僅經常閱讀原文小說，平時也常聽三位華裔美國女生主持的英文Podcast「Asian Boss Girls」，從創業、生活、時事等有趣的話題輕鬆學英文。

邱恩妮在高三時經過再三考慮，決定放棄中山職能治療系，以指考進入台灣大學國際企業系。即使未如原本計畫就讀職能治療系，邱恩妮進入台大國企系後，依然秉持初衷，延續助人的願景，未來計畫進入社會企業、B型企業貢獻心力。她期待明年能赴荷蘭交換一年，在社會企業實習，學習歐洲最新的社企知識，朝自己的夢想更近一步。

About邱恩妮

出生：2001年

學校：台灣大學國際企業學系三年級

學歷：台中女中

英語程度：高二考取TOEIC (L&R) 895分

面試技巧三要點

1.個人特質連結系所教學核心，強調自己適合進入該系。

2.答題時放餌釣魚讓教授深入提問，進而有機會詳細介紹個人經歷。

3.用經驗佐證就讀動機，向教授證明選填志願前有做足功課。