專看西洋饒舌 學霸不到20歲出版四本英文小說

【文／李宗祐】

閱讀英文小說是不少學生的惡夢，艱澀的字彙搭配長篇內容，經常看到一半就陷入恍神。然而，就讀陽明交通大學百川學士學位學程一年級的陳立恩，卻因興趣使然，不到20歲就已經創作出版四本英文小說。

幼兒時期的陳立恩活潑好動，鬧起脾氣就翻天覆地，但媽媽發現，每當他當開始「番」的時候，看到哥哥姐姐的英文插畫書，便能瞬間安靜下來，煞有其事地翻閱，七個月大時的他更是能專心看迪士尼英語學習卡通近兩個小時，自小展現語言學習的興趣。

學英文無捷徑 靠習慣培養

談起自己的學習路途，陳立恩表示，父母看到他對英語不排斥後，便著重打造英語學習環境，經常會播放英語DVD給他看，養成聽讀好習慣；漸漸地，他不斷累積兒童字彙量，兩三歲時便認識近600個英文單字，相較同齡孩子的英語啟蒙，領先一大截。

小時候的他喜歡畫畫，並在一旁標註英文單字；到了幼稚園時，藉由從小累積的單字量，他開始看英文版《恐龍百科》和Discovery頻道影集；國小閱讀《魔法書》系列短篇故事；到了國中時，他便能看懂CNN新聞，了解國外大小事。除此之外，他也喜歡閱讀《波西傑克森》和《哈利波特》等英文小說，還有史蒂芬．金的恐怖文學，「想要學好英文，訣竅就是多聽多讀多寫。」陳立恩表示英語學習絕無捷徑，只有靠不斷的累積，才能獲得成果。

雖無捷徑，但是有方法。陳立恩分享個人經驗，「學習英語最具體且有效的方式就是結合興趣。」就讀國中時，他對音樂產生興趣，除了參加學校樂團，也開始探究音樂相關資訊，「我用英文查詢樂譜代號的名稱、作曲家的故事，在滿足自己興趣的同時，學到更多英文詞彙。」

閱讀喜歡的英文書籍和觀看影音節目也是如此，遇到有興趣的主題或是問題時，就自行上網用英文關鍵字查詢相關文章，陳立恩說，「用網路搜尋就是我最常使用的學習工具。」

看似學習之路一帆風順的陳立恩其實也曾遭遇撞牆期。國小三年級展開正規英文課程，看到許多同學英文考滿分，自己卻總差個一、二十分，讓他百思不解。深究原因後發現因為自己從小學習生活英語，未曾規規矩矩地學過文法，因此在考試中跌跤。

為此他也不感到挫敗，「我就開始加強文法，很快也拿到滿分。」學習英文對於陳立恩是件快樂的事，因為廣泛的閱讀，學起來游刃有餘，更在其中獲得成就感。高中二年級時，他就憑藉優秀的英語實力，考取 TOEIC聽力與閱讀測驗 810分的好成績。

英文是工具 探索多元發展

陳立恩強調，透過英文探索個人興趣，再應用於生活中，就能落實快樂學英文的目標。「像是我國中時喜歡西方饒舌歌手，就經常聽他們的歌曲、看歌詞，不懂就上網查資料。」讓英語學習與生活無縫接軌。聽了一陣子後，陳立恩還開始練習自己寫歌，把個人饒舌創作放在YouTube與大家分享。「我也知道自己給人家的感覺跟饒舌很不搭，所以我走抒情饒舌路線」他笑著說。

陳立恩從小學六年級開始創作，至今已出版四本英文小說。（照片提供／陳立恩）

剛踏入大學生活的陳立恩已出版四本英文小說，他從小學四年級開始嘗試英文創作。前一陣子完成的小說《A Messed Up Mind》探討成癮議題，圍繞在人性黑暗面與隱諱的灰色地帶。受到史帝芬．金的恐怖小說影響，陳立恩從國中開始接觸心理學相關書籍，漸漸醞釀透過小說探討人性問題的念起。曾立志成為饒舌創作歌手的他，也因此決定在陽明交大百川學程主修心理學，未來計畫朝心理醫師或心理諮商師等相關專業領域發展。

儘管創作小說讓陳立恩在英文作文考試時如魚得水，也交出漂亮成績單，但對於未來是否持續創意寫作，他卻想了幾秒，「很難說，畢竟英語只是工具，目的就是要有用途，我覺得是否能充分使用才是重點，不見得要局限在寫作上。」

About陳立恩

出生：2002年

學校：陽明交通大學百川學士學程一年級

學歷：彰化員林高中

多元學習歷程：

幹部經歷：高二擔任班聯會代表

競賽參與：高一榮獲員林高中菁英獎殊榮

高二代表學校參加全國高中英文作文比賽

高三代表學校參加全國高中英語演講比賽

檢定證照：高二考取TOEIC (L&R) 810分

作品成果：撰寫出版《The Doll》、《A Messed Up Mind》等四本英文小說。