學習歷程怎麼寫最吸睛？呈現能力與獨特性是關鍵

【文／楊旻蓁】

自108課綱上路後，「學習歷程檔案」成為最受矚目的關鍵字，為了爭取理想校系，學生使出渾身解數豐富學習歷程，卻仍有人反應製作檔案花費大量時間，也不知道自己想讀什麼科系。究竟，身為高一、高二的在學生，以及即將成為高中新鮮人的國三生，該如何把握高中三年，讓學習歷程成為升學的墊腳石，找到適合自己的未來方向？

回歸探索初衷 設定主題定向

談到學習歷程，最多人關心的不外乎大學教授如何審查、期望看到哪些東西。北一女中國文科老師徐秋玲觀察，有些教授希望從中簡明扼要看到個人特質與性向，也有教授期望看見有故事性的內容，由於每個科系取向不同，因此徐秋玲選擇帶領學生回歸學習歷程的核心，在自我對話中探索自我。

學習歷程必須反映學習上的各種狀態，徐秋玲說，「學習不應該帶有目的性或是結果論，而是能夠讓學生珍惜學習的過程並從中反思」，透過記錄過程中的點點滴滴，即便是失敗或挫折，也能思索培養出什麼能力，並感受到自己真的有學到東西。

從理念出發，學生要開始製作學習歷程時，很重要的第一步就是「設定主題」。徐秋玲分享，每個學期結束，她會讓學生從老師提供的眾多素材當中，挑選自己最有感、學得特別好的內容，從中與自己對話並探索，作為學習歷程檔案的主題。

曾有學生以「T型人才」為主題切入，審視自己這一學期在國文課當中發揮了哪些優勢、有哪些部分還需要加強，並從課程中的寫作、學習單、影片討論等多項活動中，分析自己如何拓展學習的範圍，並深化原有的知識，以此呼應廣度與深度兼具的T型人才主題。

另一方面，學習歷程也是一種累積。學生在學期末揀選素材，並將其組織成文，就是自己這學期的能力培養成果。徐秋玲也強調，老師上的東西是一樣的，但每個人著重的點不一樣，「因為這和他的興趣性向有關，也是一個探索的過程。」

徐秋玲的班上就有學生從文字閱讀思考自己是否就讀社工系，她分享，學生透過蔣勳的《池上日記》了解要在從容緩慢的狀態和自己對話，也從黃春明的〈戰士，乾杯！〉一文，深有同感自己一樣是會為弱勢發聲、無法旁觀他人痛苦的人，透過一連串與課文的反覆對話，最後決定跟隨心之所向以社工系為目標。

《高中生資訊網》站長、中央大學附屬中壢高中三年級學生許云澤指出，過去高中生面臨的問題是，「探索」可能影響到讀書的時間，而學習歷程希望學生探索自我，也讓學生有了更正當的理由與動機提早摸索未來可能就讀的學系。徐秋玲認為，呼應到108課綱有大量的自主學習與選修課，也能幫助認識自我、找到獨特性，而不是成為統一課表下的正字標記。

自我探索強化配備（製表／English OK）

高一求廣 高二後增加深度

至於如何從多樣化的活動與課程中爬梳自己的學習軌跡與興趣？許云澤以個人經歷為例說明，高一探索時注重廣度，不論社會組或自然組的科目他都會準備，高二、高三則把時間著重在有興趣的領域，或是高機率選讀的科系，他強調，「每一年逐漸縮小範圍、增加深度」。許云澤分享，自己在選修「計算機實作」時，不僅會拍照記錄實作過程，課程結束後，也因為對C語言有強烈的興趣，進而將學習歷程檔案加深加廣做成小論文。

徐秋玲也指出，高一到高三應該有不同的探索層次。由於高一學生剛進入新環境，應該先搞清楚高中的學習方法與內容，「先學好基本知識，再延伸連結、學會反思」。以國文科為例，能夠理解作者想表達的概念、老師提供的延伸教材，並在觀摩範文後知道如何寫作，像這樣從閱讀到寫作的過程，就能製作成學習歷程檔案，證明自己可以扎實地學習基礎學科。

高二則是一學期一主題，自己從每一個科目或活動的參與過程中挑選有感的項目，挑選了什麼內容就代表自己的專注點、關懷點在哪裡。徐秋玲說，「你要問自己為什麼對這些特別有感，這就是探索與對話的過程」高二下學期，就要慢慢收斂出自己想就讀的學系，並針對科系所需要的能力，回頭審視自己是否在課堂中達到與習得，並運用說故事的能力，強調個人獨特性。到了高三上學期，則是議題式的探索與學習，學生可以融合延伸108課綱下提倡的19大議題，課堂上徐秋玲會訓練學生將課文連結議題，自行提出問題、搜集資料找尋答案，最後再上台簡報。

對於不少輿論認為學習歷程淪為軍備競賽，徐秋玲說，「不是軍備，是孩子自己的配備。」學生的裝備除了本身要主動積極、具備覺察性，也包含老師的上課方式與提供的資源。她也強調，老師的角色很重要，若沒有老師引導，學生容易感到困惑，且老師教學越多元，學生的學習歷程也會更豐富，因此她也曾帶領學生參與「寫信馬拉松」、世界新聞攝影展等活動，幫助學生拓展視野。

許云澤（右）將學習歷程作為學習過程的紀錄，只要是參與課堂實作或校外活動都會拍照留下學習軌跡。（照片提供／許云澤）

強調能力 打破科系界線

有學生擔心探索中累積的經歷和目標科系不一致時該怎麼辦？徐秋玲建議，每項作業都要說明你從中培養哪些能力。在跨領域時代，具備多元能力就有更多優勢，「當以能力為取向，學習歷程檔案就可以打破科目界線」。例如在國文課當中學到邏輯思辨、科技運用等能力，這些對於申請理組的科系也會有幫助。

徐秋玲勉勵學生，人生沒有用不到的經歷，即便選擇後發現沒有興趣或不是未來志向也沒關係，正因為體驗過才知道不適合，也相對知道自己適合的方向在哪裡。