111繁星申請三大要點 搜集資訊鎖定方向

【文／樊語婕】

繁星推薦的核心理念是為了平衡城鄉差距，招收來自不同地域的優秀人才。林軒毅畢業自位於國境之南的屏東潮州高中，110年透過繁星推薦入學錄取第一志願中正大學財經法律學系，朝向心目中的跨域法律人前進。

鎖定法律領域 小考成績也要顧

就讀屏東潮州高中的第一年，林軒毅原本選擇自然組，之後透過校內的適性測驗與生涯規畫課程，發現自己對於法律領域的興趣大過於第二、三類組的科系專業，再加上自己喜愛《王牌大律師》等法律類的影集，因此便在高二轉到社會組。屏東潮州高中一向以繁星推薦聞名，以110年為例，校內參與繁星報名158人，繁星放榜錄取102人，是屏東縣內高中繁星放榜錄取人數最多的學校。林軒毅在校風的耳濡目染下，高一就決定透過繁星推薦升學，並在高二立定選讀志向，希望朝向法律領域發展。

為了爭取錄取的優勢，林軒毅為自己的各科成績定下80分的低標，「不只是段考、課堂的小考要達標，體育等非學術科目也都要顧好。」當達到80分之後，他就會向上挑戰更高分，持續提升自己的在校排名。

由於參與繁星推薦招生的大學系組皆會訂出學測各科、英聽或術科考試的檢定標準，在選擇校系之前，林軒毅積極地透過「大學問」等網路資源一一查詢學群、科系等要求，也會善用學校舉辦的繁星講座、老師諮詢建議，並根據自己的興趣，最終選擇第一類學群。

屏東潮州高中為所有參與繁星報名的學生進行多次的校內試填志願，校內試填幫助林軒毅鎖定中正大學為目標，他再從第一類學群中的13個學系中，將財經法律系作為第一志願、其次為法律系。林軒毅分享當時心中的想法，因為對於法律有興趣，又希望能夠擁有跨界優勢，中正財法系學生大二起可以選修「財經法律會計資訊」、「財經法律金融」或「財經法律專利師」等學程。他說，「在這樣的養成教育中，將會比純粹法律背景更為寬廣，具有更多優勢，正符合我心中的期待。」

中正財經法律系繁星申請採計英聽成績，林軒毅認為，學好英文就等於是多了一項競爭優勢。高中時他會按部就班跟著學校安排的英文課程寫練習卷、訓練 英聽能力 ，每天背高中英文中、高頻率單字。課餘時間他常抽空觀看《皇家律師》（Silk）等歐美影集，也會在YouTube看脫口秀練習聽力，或是關注阿滴、英文易開罐等英文YouTuber的影片，學習前輩的英文學習撇步，種種努力帶來的英文優勢，更為他的錄取加分。

顧好課業培養興趣 強化表達力

針對繁星推薦申請，林軒毅以過來人的經驗總結三個準備策略。首先，必須抱持著破釜沉舟的必勝決心；其次，一定要顧好校內成績，爭取錄取的優勢；第三個策略建議是在選擇校系前，務必深入了解目標校系的各種檢定標準加以準備。

林軒毅也對高中的學弟妹提出建議：「課業很重要，更要培養興趣！」他在高中時參加棒球隊，在打球健身時還可以放鬆課業壓力。他也建議高中生可以多參加講座、海外活動，見識一下台灣以外的世界；而培養口說表達力也是高中生活的重點，未來就能應對大學眾多需要上台報告的課程。

林軒毅從小考到大考都努力爭取好成績，如願透過繁星錄取第一志願。（照片提供／林軒毅）

111年繁星申請也新增採計高三上在校成績，林軒毅建議高三生用筆記本記錄每天要做的事情、要達成的目標，也可以找目標相同的同學互相打氣、一起準備。例如他就約另一個鎖定繁星的同學，一起天天到圖書館報到，最終也分別如願錄取中正與清華大學，朝向心目中的目標邁進。

About林軒毅

出生：2003年

學校：中正大學財經法律學系一年級

學歷：屏東潮州高中

繁星申請三要點

1.透過適性測驗與生涯輔導等課程確立方向，抱持破釜沉舟的必勝決心。

2.顧好校內成績，大小考都設定分數標準，挑戰更高分，爭取錄取的優勢。

3.深入了解目標校系的各種檢定標準，以利提前準備。