烏俄戰爭持續中 遭受「入侵」英文怎麼說？

【文/李海碩】

近日國際討論度最高的新聞莫過於烏克蘭與俄羅斯之間的衝突,究竟整起事件的原由為何?要如何和外國友人聊這則大事?就讓我們從備受全球關注的「烏俄衝突」認識相關英文吧!

為何俄羅斯要入侵烏克蘭?

1991年蘇聯解體後,贏得了獨立的烏克蘭雖與俄羅斯維持經濟及文化上的友好關係,卻和西方國家展開日益密切的聯繫,眼見東歐國家紛紛爭取加入自由繁榮的歐盟,烏克蘭國內反俄情緒愈發強烈。近年,烏克蘭表示有意加入由美國主導的「北大西洋公約組織」(NATO),更令俄羅斯深感不滿。

Russia recognized Ukraine's borders in the Budapest Memorandum of 1994 and a few others.

(俄羅斯在1994年的布達佩斯備忘錄與其他數個備忘錄中認可烏克蘭的邊界。)

memorandum「備忘錄」的字尾「-dum」原先是「-da」,這是語言演變中「-um」到「-a」的不規則名詞複數變化字尾。memorandum前方的字根來自於memory「記憶」,後方經常加上of understanding,簡稱為MOU,在 多益測驗 中經常出現。

常見的data「數據」是複數,單數是datum。生活中常見的bacteria也是bacterium「細菌」的複數單字。referendum是「(大家一起來)參考」引申為「公投」的意思;而ultimatum是「終究」,衍伸為「最後通牒」之意。

The two companies have signed a memorandum of understanding to collaborate on future research and development.

(這兩間公司簽署了合作備忘錄,就未來研發進行合作。)

俄羅斯總統普丁在2月21日,藉承認烏克蘭境內親俄分離主義分子占領的東部頓內次克、盧甘斯克兩省為主權獨立共和國並與之建交,下令俄軍進入當地維和,並宣稱會拿下整個烏克蘭(laid claim to all of Ukraine)。隨著俄羅斯軍隊已在烏克蘭邊境(border)做好最後部署準備,烏克蘭也宣布全國進入緊急狀態,以應對俄羅斯入侵(invade)的威脅。

Demonstrators have invaded the presidential hall.

(示威抗議者已經入侵了總統府。)

claim是「聲稱」的意思,lay claim to則是指「取得某個事物的權利」。

He claims that no human being can resist his charm.

(他聲稱沒有人類可以抵擋他的魅力。)

Johnson has laid claim to the heavyweight championship belt.

(Johnson已經拿下了重量級的冠軍腰帶。)

目前造成的經濟影響

只要有戰爭,金融就一定會受到波動。若這場衝突真的開打,將會成為二戰後歐洲最大的戰事,股市(stock market)也勢必再掀震盪。

股市專家表示,隨著俄羅斯與烏克蘭的緊張局勢升級,促使主要股市指數跌至今年來最低水平,影響收盤價(closing price)。若戰火揚升,最糟糕的情況下,歐洲與日本的資產(equity)恐急遽下跌。

equity代表「資産淨值」,同時可解釋為「公平,公正」以及「(公司的)股票」的意思。

He sold the company's equity last year.

(他去年售出了該公司的資產。)

許多歐洲國家都已經聲明要對俄國發起經濟制裁(sanction),這些要素都非常值得關注,將會大量影響全球股市與物價的發展方向。

外媒也有許多文章討論著台灣在這局中與中國間的局勢相似性,國人若要更加國際化,就可多看看國際新聞,因為許多國際在政治與經濟上的局勢,都是可以參考、轉化到自身情境上的。

最後我想特別推薦一個YouTube頻道: 全球串連早安新聞Morning Taiwan Glocal News ,新聞台的名字Glocal是將Global跟Local兩字結合在一起,從台灣人的角度提供許多即時、有深度的國際時事觀察與見解,很推薦對於國際時事關心的閱聽人定期收聽。

【多益模擬試題】

1. ______ the conflict not taken place, the stock market would have stayed stable.

(A) If

(B) Had

(C) If have

(D) If had

2. ______ that he owns the item, the man puts it into his own bag.

(A) Claim

(B) Claims

(C) Claimed

(D) Claiming

解析:

1. 正解為(B)。句意為「若衝突沒有發生,股市就會維持穩定。」本題是過去假設式的文法題,在多益測驗中經常出現。看到主要子句是助動詞加上過去式時,就要知悉這是過去假設的情境。過去假設If+過去完成,若去掉If,助動詞Had就要往前置首倒裝。故(B)是正確答案。

2. 正解為(D)。句意為「聲稱他擁有那個物件,該男性把它放進了自己的包包中。」分詞構句中主動要使用現在分詞,本句聲稱是主動語態,應使用現在分詞的Ving形式。故(D)是正確答案。