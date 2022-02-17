熱愛探索宇宙 她休學重考立志成為太空科學家

【文／羅思雅】

就讀中央大學太空科學系的周徽徽，夢想透過太空科學研究，帶領人類探索未知。為此，她甚至不惜休學重考，立志就讀太空系，期望成為一名鑽研太空科學的學者。

在2016年上映的電影《關鍵少數》，敘述美國太空總署如何寫下讓太空人首次繞行地球的太空任務創舉，背後成功關鍵是三位女性非裔學者與一群科學家的努力，振奮人心的劇情不僅讓人看見太空研究的艱辛，更令觀眾大為感動。

對目前就讀中央大學太空科學與工程學系的周徽徽而言，能像電影中科學家那樣，透過太空科學研究，帶領人類探索未知、邁向未臻之境，是件迷人而滿懷熱情的事，更是她的夢想。為此，她甚至不惜休學重考，立志就讀太空系，期望成為一名鑽研太空科學的學者。

周徽徽從以前就喜歡地球科學，高中參加中央大學舉辦的太空科學營隊，還因表現良好獲得公費生資格，2019年到美國甘迺迪太空中心參加福衛七號發射任務活動，並前往有「航空界哈佛」美譽的安伯瑞德航空大學參觀，進行難得的太空科學體驗之旅。

勇敢逐夢 為自己人生負責

「當我看著福衛七號成功發射的那一刻，內心澎湃又感動。」因為對太空科學的熱愛，即使高雄女中畢業考上成功大學企管系念了近一學期，周徽徽還是在長思深考後毅然決然休學重考，當時爸爸雖尊重她的決定，但不免受到親友反對與勸阻。對於親友的「關心」，她選擇以行動證明，盡力做到最好，讓家人放心。

休學後她自學準備入學考試，不僅順利進入中央大學就讀，面試時回答問題還讓教授留下深刻印象。當時教授問她「有兩顆衛星在同一個軌道，第二顆衛星如何『超車』第一顆衛星？」她回答：把衛星往行進的反方向推，衛星速度變慢、高度下降，到較低軌道時衛星會跑的比較快，等超過第一顆之後再往行進方向推，速度變快、高度提高到原來的軌道，就超車完成。

不只面試時言之有物，展現對太空領域的熱情，入學後的周徽徽成績更在班上名列前茅，除了大一上下學期都得到書卷獎榮耀，還雙主修財金系、輔修法文系，她也利用課餘時間參加國際太空站實驗設計競賽、黑客松比賽、立方衛星設計競賽等，亮眼表現獲評審青睞。而目前才大二的周徽徽，更開始跟著系上教授參與研究計畫，提前體驗「研究生」的學習歷程。

豐富又扎實的大學生活，令人不禁好奇她如何兼顧課業與課外學習？周徽徽笑著說，祕訣無他，就是善用時間管理技巧、提前準備，好好專注於每個當下。她會預先規畫學習進度表，提早完成各學科的準備與複習，當別的同學還在「放空」時，她已開始念書了，透過事先安排，大考臨頭時才不手忙腳亂。

善於時間管理 提前準備

「對我而言，不論是課堂上還是校外學習都深具意義、獲益良多。」周徽徽表示，太空科技發展絕非靠一人之力即可推動，而是仰賴跨域專家的群策群力，藉由參加校外競賽，可以培養團隊合作能力，學到如何溝通與集思廣益，讓她將系上所學應用在實務上，不只是紙上談兵。她也參加天文社團線上讀書會，藉由社員分工合作，分享讀書心得、討論天文學新知。

周徽徽（右五）2021年參與iCASE立方衛星任務設計競賽獲得亮眼表現。（照片提供／周徽徽）

此外，良好英語力亦是她能在學習上「多管齊下」的好幫手，高三畢業 多益聽力與閱讀測驗 就獲得970高分，讀起原文書更得心應手。周徽徽分享，現在會聽由美國國家航空暨太空總署（NASA）製作的〈Houston We Have a Podcast〉、以及IC之音〈與歷史對話〉等，藉由時下流行的Podcast工具，幫助自己提升英語聽力，擴展學習視野。

「不要因害怕丟臉就有所卻步，更不要因為害怕失敗而停滯不前，勇於探索是年輕最好的歷練。」回首走過的一步一腳印，周徽徽不後悔休學重考的決定，而是更堅定自己的抉擇，因為她已經有了想要完成的夢想與目標，周徽徽鼓勵高中生多閱讀、多探索、勇往直前，因為旅途中遇到的一切，都會化為未來的人生養分。

About周徽徽

出生：2001年

學校：中央大學太空科學與工程學系二年級

經歷：高三時以公費生資格參加太空營隊赴美見證福衛七號發射任務、參加2021台灣太空黑客松，以團隊作品「Spacademy & 福衛子」獲獎

英語程度：TOEIC（L&R）970分