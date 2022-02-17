自創筆記法擴充單字量 英文菜鳥獲多益900分

【文／黃家麗】

今年高中三年級的吳曼荷，在小學四年級參加英語補習班分級測驗時，發現自己連公園是「park」都不知道，文法也錯誤百出，但是她並沒有因此氣餒，而是靠著筆記分類、擴充單字庫，成功考取多益900分的亮眼成績。

「雖然在競爭激烈的環境中失敗了會挫折，但我會往上爬，而不是被挫折打敗一直墊底。」

台北市私立薇閣高中三年級的吳曼荷，從小在學校英文成績優異，直到小學四年級參加英語補習班分級測驗，才發現自己連公園是「park」都不知道，文法也錯誤百出，但是她並沒有因此氣餒，反而靠著好勝心及意志力，不只超越同學的英語程度，還念出了興趣，愛上英文，證明「只要願意努力，想要做什麼都不嫌晚」。

從小跟著學校課程學英文的吳曼荷，成績一直名列前茅，直到小學四年級暑假，參加了英語補習班的分級測驗，才發現當時的自己 英文程度 不若預期，簡單的I am都說成I is、four people也說成four persons。

為了追上同學，吳曼荷提早半小時到補習班背單字，課後留下來考單字；一開始聽力程度也不好，完全聽不懂外籍老師上的全英語課程，一度因壓力崩潰爆哭，但是她從沒想過放棄。花了一年左右，不僅追上其他同學，還跳級跟學長姐當同學。「因為我就是想把英文念好」，吳曼荷的努力和決心，讓她的英語能力在短時間內有了突破性的成長。

善用筆記分類 擴充單字庫

參加話劇社讓吳曼荷（右二）學習到溝通技巧表達自己的想法。（照片提供／吳曼荷）

吳曼荷說，能短時間迎頭趕上，甚至超前同學英語程度的秘訣，就是做筆記。剛開始，她習慣看到喜歡的單字就記起來，再列出衍伸單字（word family），後來上了高中，就會把筆記頁面分成四大類型，分別為可以用在作文的單字、片語、諺語和無論如何都背不起來的單字。如果有多餘的時間，可以再把單字分為描述外表、個性或物品等不同類別，讓她可以在不同的時機，快速地找到適合使用的單字，建立屬於自己的單字庫。

國中開始吳曼荷就已經將英文內化、慢慢地累積實力，不再為了考試讀英文，而是「把英文當成生活中的另一個語言」。她將手機設為全英語介面，和英文好的同學用英語對話、平常會看英文讀物或觀看TED Talks，也會透過Coursera和FutureLearn等線上課程吸取知識，更因此意外引發她對生物、化學的興趣。

吳曼荷認為，學好英文可以了解這個世界，看文章、電影都不需要等別人翻譯，還能直接和外國人溝通，準確聽懂對方想要表達的事，不只能看的書和資料更加廣泛，到國外旅遊時也能自然地用英語溝通。

熱愛表演 舞蹈話劇難不倒

從小就愛跳舞的吳曼荷也熱愛運動，高中還善用時間，參加多個社團，從中學習到溝通能力和籌辦活動的能力。例如，她參加英語話劇社表演時，運用自己從小跳舞累積的舞台經驗，透過分析利弊清楚闡明並分享自己的想法，成功說服社長接受創新的編排方式，讓表演更生動、有張力。除此之外，參加校內社團聯合會的期間，她也曾籌辦迎新、耶誕晚會等活動，培養了日後在大學、職場也用得上的活動統籌能力。

吳曼荷（左）從小就喜歡跳舞，希望上大學能夠參加舞蹈社團，再次展現對跳舞及表演的熱情。（照片提供／吳曼荷）

受到許多國外演講的啟發，吳曼荷發現生物、化學等相關知識能夠解答生活中的各種現象，也對此感到非常有興趣。因此，她希望能進入台灣大學牙醫系，或分子與細胞生物、生物化學等相關科系，能有更多機會做實驗、跑實驗室，實際運用上課所學的課本知識。

她也建議學弟妹，累積英文能力要從高一開始，剛開始可以輕鬆學習，但是上課要認真聽講、記筆記；高二就要開始做考古題、寫講義，累積單字量也訓練閱讀速度、熟悉寫作架構。打好基礎之後，到了高三應付大量考試才能游刃有餘。另外，課餘參加可以籌辦活動的社團，或是運動社團，不只可以學到很多東西，也能抒發課業壓力。

吳曼荷參加國際特赦組織舉辦的《2020寫信馬拉松》，希望帶來正面的改變，讓世界更美好。（照片提供／吳曼荷）

About吳曼荷

出生：2003年

學校：薇閣雙語高級中學三年級

興趣：戲劇表演、舞蹈

多元學習歷程：

●競賽參與：高一以及高二參加2018~2019、2019~2020 ETS Go English Project

●檢定證照：高二考取TOEIC (L&R) 900分

●志工服務：國際特赦組織2020寫信馬拉松、台大醫院醫療志工

●其他多元表現：高二參加2020書林全國讀書心得競賽