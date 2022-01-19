數位人才夯！這兩個科系跟上產業浪潮

【文／羅思雅】

在創新科技、電子商務等數位浪潮下，各大企業無不追求數位轉型，以求創造價值和提高效率的新方法，從而重新建構客戶體驗、商業模式及營運流程；同時，疫情加速數位轉型，企業對於遠距作業的需求加劇，各大學科系為跟上潮流，致力推動數位轉型。響應最新動態，台中教育大學數位內容科技學系，以及東吳大學會計系，透過創新教學來翻轉高等教育、走在數位趨勢浪頭上。

中教大數位內容系 養成數位、資料、設計通才

文化創意經理人、AI工程師、數位科技藝術設計師⋯，這些在十多年前幾乎沒聽過的就業市場新職稱，在新科技的推波助瀾下，不只讓這些專業人士成為職場當紅炸子雞，連帶也帶動大學相關科系營運而生。

成立於2005年的台中教育大學數位內容科技學系（以下簡稱數位系），就成為近年日益受學子青睞的學系。「打從創系之初，我們就以培養具備設計與數位學習、整合資訊能力的多方位產業人才為目標來設計課程。」系主任羅日生一語道出數位系的成立宗旨、人才養成目標。

課程整合數位學習、資訊、設計三大領域。除了必選修課程外，數位系還提供多種數位科技領域的學分學程讓學生自由選修，例如多媒體技術、網路應用與實作、大數據社群分析、互動機器人應用等學分學程，藉此開拓學生「見樹又見林」的學習視野。

因應程式設計能力是數位轉型趨勢不可或缺的專長，羅日生表示，學生大一起就訓練電腦軟體應用與程式撰寫能力，循序漸進強化對數位科技應用的掌握。他以運用3D列印設計技術打造的實體數位模型為例，透過學生設計發想的平面手繪稿，結合電腦軟體應用，就能搖身成為實體數位模型。

傳播加跨域力 學生成萬事通

數位系的畢業發展相當廣泛，未來工作不只可將傳統藝術品透過數位設計與3D列印，轉變為複刻版文物等文創商品，幫助藝術文創產業發揮更大的市場價值；學生還可運用所學為博物館進行數位修復，替珍貴歷史文物的保存帶來更多可能性。

台中教育大學數位系透過跨領域教學，培養學生理論與實務兼具、技術與實作並重的多元化能力。（照片提供／台中教育大學數位內容科技學系）

正因重視跨領域能力，數位系也格外注重 英語學習 ，期望學生未來能在國際上有更多機會。不僅教學內容結合外語教材，校方與系上也提供多元化的國際教育資源幫助學生一圓海外學習夢。

「我們歡迎有藝術素養，以及對程式設計具備邏輯思考能力的學生。」羅日生談到，數位系雖然隸屬理學院，但十分重視跨領域學習，因此也歡迎兼具不同專長與特質的學生，來此培養數位學習能力。畢業系友林栩安表示，系上扎實的課程讓她提早培養實戰力，畢業前就透過企業實習找到工作，課堂中培養的數位專長，對於目前在動畫公司互動媒體部門、從事MR（混合實境）技術美術設計的自己來說受用良多，更樂在其中。

台中教育大學數位內容科技學系

特色：培養具備設計與數位學習、整合資訊能力的多方位產業人才為目標，大一開始建構電腦軟體應用與程式撰寫能力，循序漸進強化對數位科技應用的掌握。

生涯進路：文化創意經理人、數位教材研發、互動遊戲發展技術師、網站管理與規畫技術師等。

化創系歷史為助力 東吳會計系力推數位應用

東吳會計系在業界向來以教學扎實著稱，透過穩紮穩打、符合時勢所需的課程設計，以及發揮業界眾多校友的優勢，並與四大會計師事務所產學合作，攜手培養與時俱進的數位會計人才。

東吳會計系早在1990年就已開始規畫電腦資訊工程，系主任高立翰表示，透過專屬電腦教室，為學生資訊能力打好底子。過往會計人是負責帳務管理、企業查帳等工作，但隨時勢所趨，如今的會計人正逐漸演變成數位金融控管顧問角色，協助企業降低數位風險。東吳會計每年還與國稅局合作，讓大三學生擔任稅務服務隊，實際應用課堂所學。

高立翰進一步說明，以前只能仰賴人力抽查企業帳務，因此局限於抽查某些年度，但透過數位資訊能力，會計人可借助電腦審計功能進行全面普查，使公司帳務報表一覽無遺，避免企業作假帳。

新冠肺炎疫情助長電子商務的蓬勃發展，每日都有成千上萬筆的數位交易，若會計人還依循以往模式「紙上作業」，更是緩不濟急。換言之，數位轉型下的會計人，更像是為企業數位金融把關的守門員，甚至還能針對產品行銷策略提供建言，是各大企業所欠缺的專業型人才。

嚴謹系風+全英語授課 練就扎實功夫

東吳會計系長年來與四大會計師事務所保持良好交流，因應業界所需調整相關課程。近年更設計最夯的大數據應用課程。高立翰說，系上為大三學生設計「數位浪潮下審計實務新模式」課程，大四則輔以智能大數據分析審計實務應用、管理資訊系統個案分析，打開學生創新視野，與職場趨勢接軌。

畢業系友陳瑞琪目前於研究機構擔任研究員，協助財務會計、審計、評價準則之制定。系上提供精實的會計課程讓她能站在研究機構的立場看產業界的變化。她分享，蒐集資訊在過去需要花費大量時間及成本，現在透過各種數位工具不但縮短資料蒐集的時間也降低蒐集成本，讓各類資訊需求者能夠更專注於資訊判讀與分析。

此外，優秀英語力更是東吳會計系畢業生「有口皆碑」的原因之一，大型企業或外商公司會計師，經常需要與跨國公司主管開設股東大會，英語能力不可或缺，因此系上不僅早已開設全英語課程，新年度還將再增加商用文書寫作、財務績效、數位轉型等全英課程。對於想就讀會計系的高中生，高立翰建議除可利用課餘時間多閱讀財經雜誌，還可參加商學活動，如會計營、財金營等來吸收金融知識，展現讓教授眼睛一亮的優勢。

各大會計師事務所至東吳會計系進行招募活動。（照片提供／東吳大學會計學系）

東吳大學會計學系

特色：以教學扎實著稱，入選教育部「大專校院學生雙語化學習計畫」的「重點培育學院」，培養進入大型企業或跨國公司後，具雙語能力的界佼佼者。

生涯進路：會計師、記帳士、證券分析師、內部稽核師、稅務處理人員、金融理財人員等。