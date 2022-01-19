吊車尾進科大 他靠海外實習經歷錄取台大研究所

【文／謝維容】

自小以開汽車修理廠為目標的王意程，對學習不如對汽車感興趣，以倒數的排名進入明志科大，但為了出國實習，他不僅提升專業技能，也下苦功學英文，最終成功赴美實習。透過這段海外經歷以及不斷累積的專業能力，他一舉錄取台大等六校研究所。

德國哲學家尼采曾說：「人因夢想而偉大。」夢想讓現正就讀台灣大學應用力學所一年級的王意程，從成績萬年墊底的國中生，成為錄取六校研究所的搶手新生。回首為達成目標而完全沒參加社團與課外活動的在學歲月，他說，「時間花在哪裡，成就就在哪裡。」

王意程自述國中時的學習狀況不太好，對學習也不如對汽車感興趣，因此會考放榜後，他決定以開汽車修理廠為目標，進入桃園永平工商汽車科就讀。他不僅長年保持班排第一、參加全國太陽能車競賽等活動，還自薦到汽車修理廠實習，學習引擎維修，累積深厚的維修技能。

高職三年打磨了王意程的專業技術，但在納入學術科目的統測這關，他的成績卻不盡理想，以幾乎倒數的排名進入明志科技大學機械工程系車輛組。他說選擇明志，是因學校重視產學合作，「明志的大三學生都要到企業實習，還有海外名額，因此我決定以出國實習為目標，到明志努力看看。」

王意程（左一）還未入學前就有海外實習的明確目標，大三時成功前往台塑美國公司德州廠擔任實習生。（照片提供／王意程）

亮眼經歷 奪海外實習門票

自覺能力差，王意程一入學就卯足全力追進度，大一參加全國汽車修護技能競賽，不僅需準備現場操作的術科，還需準備全英文筆試的學科，最後拿下北區初賽第13名。備賽過程提升了他的專業技能、與隊友合作溝通的技巧，以及 英語能力 。隨後王意程持續累積參賽經歷，加上陸續取得的交通部汽車技工證照等，都為達成出國實習的目標打下好基礎。

因此大三時，王意程拿出優異成績，申請前往台塑美國公司德州廠實習一年。廠商提供機械系的名額不多，且書審與面試都要用英語進行。王意程先向老師蒐集歷屆主管的面試問題，並換位思考面試官期望獲得的答案，反覆練習自我介紹、琢磨用詞與發音。

重塑方向 找到電動車目標

但錄取只是過路點，在成為德州廠Engineering Center Design Team的實習生後，考驗才正式開始。王意程除了要自行打理生活、面對全新的工作領域，還會碰上溝通考驗。雖然歷經面試時的密集訓練，但母語者的快語速、不同國籍同事的口音、沒聽過的字彙，都讓他難以在第一時間融入當地生活。

因此，王意程決定先從語言開始克服。「如果語言不順利，同事就沒辦法交代你工作，工作上會有很多問題。」為此，他習慣準備幾個聊天話題，比如各自的興趣與周末的戶外活動安排，並提前查詢相關單字與片語，隔天抓緊用餐、工作時間和同事聊天。

美國實習生活不僅幫王意程一舉錄取台大等六校研究所，也讓他找到未來的發展方向。「我看到很多在美國念書、工作的學長姐，他們的專業能力、語言表達等都很厲害，讓我確立碩班畢業後到美國進修、前往谷歌或特斯拉等大公司工作的目標。」

目前在台大做鋰離子電池的研究，王意程打算繼續赴美攻讀資訊工程等，除了精進專業能力，平時也不忘利用通勤等零碎時間背單字，或聽Podcast、YouTube英文頻道。「在台灣比較缺乏聽和說的訓練，若能多花時間聽英文，聽力自然會變好。」

從前的汽車修理廠夢想，經歷多年打磨，已茁壯成邁向國際的電動車目標。王意程說，「經歷每個時期，想法都會改變，思考方向也會不一樣。」他勉勵學弟妹若找不到方向，可先到高中探索興趣、替一般科目打下基礎；若有明確目標，就能前往高職培養一技之長，也別忘準備好語文能力。綜觀自己的實習經驗，他歸納出職場成功的三大必備條件，一是專業力，二是簡報力，三就是語言力。「英語好，對未來升學或就業都很重要。」

About王意程

出生：1999年

學校：台灣大學應用力學所流體力學組一年級

學歷：明志科技大學機械工程系車輛組、永平高中汽車科

經歷：大三至台塑美國公司德州廠Engineering Center Design Team擔任實習生