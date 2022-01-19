跆拳道品勢選手李映萱 用好英文當團隊翻譯機

【文／樊語婕】

去年東京奧運眾多台灣選手寫下精彩的成績，使得國內運動員的討論度再次高漲。而經常參加國際競賽的選手們，英文程度究竟為何？跆拳道品勢高手李映萱表示，自己就靠著好英文，結交來自全球各地的好友，更經常化身團隊翻譯機，幫忙隊友翻譯參賽內容。

關注跆拳道運動的人，對於李映萱必定不陌生，她在品勢項目闖出一片天，甫獲得110年全國運動會品勢女團金牌，也曾兩度在世錦賽奪下個人銅牌，更在世錦賽、亞錦賽與隊友一起摘下團體金牌。

出國當團隊翻譯機

李映萱從14歲開始征戰國際賽事，她不僅用英文結交全球的體壇菁英，未來更計畫用跆拳道環遊世界，認識更多國外好友。出生於跆拳道世家，爸爸是跆拳教練，家裡開設道館，讓李映萱自然走向跆拳道之路，而不喜歡硬碰硬對打的她，在國一後選擇了跆拳道的品勢項目。從2007年至今都是世錦賽中華代表隊選手，累積國內外無數獎牌肯定，現在更在國立體育大學競技與教練科學研究所攻讀博士。

身為一名優秀的國際運動員，李映萱的生活就是圍繞在學業、練習、參加國內外比賽之間。參與國際賽事雖然必須出國，卻常讓李映萱有一種回家的親切溫馨感，而她也在一次次的賽場中，看著各國選手歷經求婚、成為父親、升格教練，一同參與他們的人生重大歷程。

她不但長期征戰國際賽事，更參與眾多全球講習、論壇、交流訪視活動。高一升高二時參加由世界跆拳道聯盟舉辦的夏令營，一整個月置身在全英語的環境中；2016年參加國際體育學生論壇與國際講習，與世界各國選手、運動學者、體育愛好者交流。

回想起第一次出國比賽，當時14歲國二升國三的李映萱是全團最年幼的成員，之後她年年出國比賽，隨身帶著翻譯機，幫助自己與世界的體壇菁英互動，還成為教練與隊友的英文翻譯。「大家知道我會 英文 ，總會問我要到哪裡Check in、哪裡領行李，我也因此多了很多應用英文的機會和場合。」她也會貼心地幫忙隊友翻譯運動員檢驗登錄、服裝不符標準等裁判要求的參賽內容。

因為品勢項目採行分齡制，每個國家在一個年齡層只會有一位選手參賽，選手數量往往僅有數十位，參賽時就會格外珍惜這樣的緣分，大家都會熱絡地互動交流，這時共通的語言就是英文。

英文首重實用 敢講能溝通

李映萱笑著說，「當時不太敢主動跟美國選手聊天，擔心他們講太快跟不上、聽不懂，會很緊張。」每當有美國選手攀談，她就會試著聽關鍵字，真的聽不懂會請對方放慢速度，聽不懂的字她會請對方說明，這時美國選手就會化身為「人肉版英英字典」，幫她解釋字義。經過多年的賽場英文交流，李映萱的英文能力不斷進步，後來更是完全聽得懂，還被美國選手稱讚。「我會為了出國比賽、參加講習而準備相關的英文單字，或是事先想好要提問的問題並模擬對方可能回應的答覆。」李映萱舉例，國際賽場上大多會聊到幾大主題，分別是這次的比賽表現如何、是否有受傷、如何訓練備賽等，都是可以事先準備的。

她還分享幾個品勢專業用字，Poomsae是「品勢」、Dobok是「道服」，皆是取自於韓文發音，道服也可以使用uniform。品勢評分的兩大標準包括Accuracy（正確性）、以及Presentation（表現性），有別於圈外人描述運動表現時經常會使用的單字performance。

談起英文能力，李映萱認為自己敢講、能溝通，屬於實用型而非考試型。雖然英文是她與外國選手交流的利器，但也曾在升國一時遇到英文學習的重大難關。

「第一次小考考了38分！跟幾個同樣不及格的同學被班導留下來加強。」為了彌補不足，她從KK音標開始學起，跟著老師背單字、學習主詞動詞等句子結構。所幸第一次段考後，她的英文就已經可以跟上班上的程度，漸漸地對英文越來越有興趣、累積成就感與自信心。

因為英文的優勢，李映萱持續結交來自全球各地的好友，例如在賽事中認識瑞士選手帕洛許（Katia Parroche），這位選手曾來台參加世大運，去年更在法國里耳公開賽同時摘下混合雙人及個人品勢銅牌。李映萱覺得對方的外型甜美，主動要求合照，之後也在各大賽事與社群媒體上交流聯絡，至今已延續超過10年的跨國情誼。

李映萱（右）在跆拳道賽事中認識瑞士選手帕洛許，兩人已擁有十年以上的情誼。（攝影／李坤霖）

透過跆拳道，李映萱在全球都有朋友，跆拳道與國際友人也成為她勇闖世界的動力。2014年剛考上研究所，造訪加拿大的親戚，報名美國公開賽外，還一邊旅行；2016年她再次遊歷加拿大、美國，邊玩邊訓練邊比賽，入住當地跆拳道選手家，深入在地人的日常生活。

未來李映萱更計畫延續這樣的模式，完成世界巡迴移地訓練的夢想，用跆拳道品勢環遊世界。預計在疫情趨緩後，參加公開賽並造訪各國，例如明年二月的美國公開賽，三、四月歐洲各國舉辦的各項賽事，未來也希望可以挑戰中亞等簽證較難取得的國家。目前李映萱就讀國體博士班，論文題目為「壺鈴運動對於血液中荷爾蒙影響」，深入運動營養學的領域，身兼學生、選手、教練等身分的她還自學塔羅牌，並且用心經營社群媒體，目前Instagram帳號已有超過四千位粉絲追蹤。

善用時間 認真學習用力玩

經過多年無數比賽的征戰後，現在的她仍然持續熱愛著品勢，超脫奪牌的心理壓力，也調適自己的心態與時間分配，「以前一天不訓練就會焦慮、擔心會退步，現在比較放寬心，開始當一個正常的學生。」她把時間平均分配給學習、練習與教學，並且在賽前強化訓練，有時候讀書讀累了，「訓練」便成為她調節生活壓力的首選。

李映萱（右一）擔任教練帶領學生參與2019年跆拳道美國公開賽。（照片提供／李映萱）

回首中學時代，李映萱認為自己太過緊繃了、玩得太少了！她建議中學生，認真學習之餘也要認真玩；除了把英文學好，還要學習第二外語，如果想要往跆拳道領域發展，學習韓文就很必要。她也強調接軌國際的重要性，可以從學校主辦的海外遊學團開始，或是參加在台灣舉辦的國際夏令營等。多聽聽國際友人的分享，增進自己的閱歷，進而拓展自己的世界觀。

About李映萱

出生：1993年

學校：國立體育大學競技與教練科學研究所博士班

學歷：國立體育大學競技與教練科學研究所碩士

經歷：2018年世錦賽個人銅牌、亞錦賽團體銀牌、2017年世大運團體銀牌、2016年世錦賽團體金牌、亞錦賽團體金牌、2016年代表大專體總赴法國蒙彼利亞參加FISU FORUM國際體育學生論壇