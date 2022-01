新冠口服藥是「治療」新選擇！英文要用treatment、therapy還是remedy？

【文/徐碧霞Valerie】

新冠疫情席捲全球近兩年,最近歐美國家因為變異株Omicron 的快速傳播力造成確診人數激增,但好消息是,由輝瑞藥廠所研發的口服藥物Paxlovid剛獲得美國緊急授權,用於治療輕、中度症狀的新冠患者,據說亦能有效預防如Omicron的變異株,讓各國對抗新冠肺炎多了一項新的選擇。「保健」是多益常考情境,我們來看看這則相關新聞報導,並學習藥物、治療相關的英文吧!

On December 22, 2021, the FDA authorized an oral antiviral pill, called Paxlovid, for the treatment of mild-to-moderate COVID-19 in people ages 12 and older who are at increased risk for severe illness. The treatment is available by prescription only, after a positive COVID-19 test and within five days of symptom onset. (Harvard Health Publishing)

(12月22號美國食藥署授權核准一款治療輕度到中度、12歲以上新冠肺炎患者的口服抗毒藥物Paxlovid。這項須經醫生開立處方的治療僅適用於COVID-19 檢測呈陽性,且為初期症狀(5天內)的患者。)

藥物有哪些說法?

說到「藥物」,通常第一個想到的單字是drug (n),常見用法如anti-cancer drug「抗癌藥物」、fertility drug「排卵藥物(治療不孕用)」等。除了形容藥物,drug還有另外一個大家熟悉的意思就是「毒品」,如drug dealer「毒販」、drug addiction「藥物/毒品成癮」。

藥物還可用medication來形容,基本上指的是用來治療疾病的藥物。因此,去看醫生時經常會聽到醫生詢問Are you currently taking any medications?(目前是否有在服用任何藥物?」

We might need to change the medication Mr. Norris is currently taking. It doesn’t seem to be effective.

(我們可能需要替Mr. Norris換掉他目前服用的藥物,這個藥似乎沒那麼有效。)

治療疾病或症狀的medication 基本上有兩大類,一種是不需要醫囑在藥局即可購買的「非處方藥」over-the-counter medications(簡稱OTC),而另一種是需要醫生開立的處方簽 prescription (n),動詞即是prescribe (v)「配藥」。去藥局拿藥可以用fill a prescription「按處方抓藥」,除了藥物外,在國外就連配眼鏡也是需要有醫生的prescription。

The doctor prescribed a stronger painkiller for her migraine.

(醫生為她的偏頭痛開了一劑比較強效的止痛藥。)

Your ID might be required when you fill your prescription for the first time.

(當你第一次去拿藥時,可能需要出示身分證。)

pill「藥丸/藥錠」經常用在sleeping pill「安眠藥」,美式英語中的the pill常指「避孕藥」。我們經常看到不同形式或形狀的藥,常見的兩種形式如tablet「錠」和capsule「膠囊」。此外,在臨床試驗中為了證實藥物的療性通常會分為實驗組與對照組,實驗組服用藥物,而對照組用的則為「安慰劑」placebo (n),外觀和試驗用藥完全相同,但並不具備藥物的成分。

treatment、therapy、remedy差別在哪?

而「治療/療法」在英文上也可用不同的字,最簡單就是treatment (n),動詞為treat。

The doctor is looking for another way to treat her chronic illness.

(醫生正在尋找另一種方法來治療她的慢性病。)

The treatment was proven quite effective during the clinical trial.

(這項療法在臨床試驗中被證明非常有效。)

除了treatment之外,也可以用therapy或remedy來形容,例如physical therapy「物理治療」。但therapy通常用來強調「身體和心理上的治療」,不使用藥物或手術等醫療手段的療程,在 多益測驗 中也經常出現。

The rehabilitation center provides patients with different physical therapies for relieving their pains and stiffness.

(康復中心為病患提供不同的物理治療來減緩他們的疼痛和僵硬。)

John is using herbal remedies for his injuries.

(John正在使用草藥治療他的傷勢。)

remedy除了形容「治療某種疾病的有效方法」,也可引申為「解決問題的方法」。

Some people use shopping as a remedy for their personal problems.

(有些人用購物來解決他們的個人問題。)

最後介紹個兩個常和藥物有關的諺語(idioms)。

1.give someone a taste of one’s own medicine「以牙還牙」。

John usually shows up 30 minutes late for the meeting so we decided to give him a taste of his own medicine.

(John常常遲到30分鐘,所以我們決定以其人之道還治其人之身。)

2.a bitter pill to swallow「難以承受的事實」。

For a three-time PGA champion, losing to a 12-year-old golfer is a bitter pill to swallow.

(對一個三屆PGA高爾夫冠軍來說,輸給一個12歲的高爾夫選手是個難以接受的敗仗。)

【多益模擬試題】

1.Mr. Wilson ran out of his medication so he went to the pharmacy to get his prescription _________.

(A) filling

(B) to fill

(C) fill

(D) filled

2.Mary recommended this _________ lip balm for chapped lips.

(A) medicated

(B) medication

(C) medicine

(D) mediation

解析:

1.正解為(D)。句意為「Mr.Wilson的藥沒了,因此他去藥局拿他的處方藥。」本題是文法題,使役動詞get後面如果是名詞(東西)會使用被動形式,因為處方簽無法自行fill,要由藥劑師來fill,因此為被動型態。故(D)為正確答案。

2.正解為(A)。本題的空格在名詞lip balm前面,因此需選擇符合句意「Mary推薦這款________的唇膏來減緩嘴唇乾裂。」的形容詞。medicated「含藥的」,故應選答案為(A)。