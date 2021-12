中國禁止「挖礦」 虛擬貨幣英文字一次掌握

【文/徐碧霞Valerie】

虛擬貨幣近年來掀起投資熱潮,不僅許多投資客希望趁著風潮大賺一筆,就連馬斯克都看準商機,曾同意用比特幣作為購車款項。趕快來認識虛擬貨幣重點單字,在多益測驗中也用得到!

虛擬貨幣如比特幣自推出以來話題與爭議不斷,其劇烈波動的價格更是令許多投資者望之卻步,但也有不少投資客看好虛擬貨幣的浪潮而相繼投入。特斯拉創辦人Elon Musk同樣也是虛擬貨幣的擁護者,他在推特上的發文經常影響虛擬貨幣漲跌,今年(2021)三月更宣布將開放使用比特幣作為購車的支付方式,雖不久後便以擔心比特幣挖礦耗費大量燃料造成環境污染而取消,但種種消息足見他對虛擬貨幣的熱愛與投入。

比特幣今年以來經歷大漲到年中大跌,疫情之後再度飆漲,中美洲國家薩爾瓦多更於九月正式將比特幣列為法定貨幣,虛擬貨幣的未來發展持續受到舉世矚目。

加密貨幣及虛擬貨幣

Rising interest in cryptocurrencies has reignited central banks’ digital currency ambitions. (CNBC, 11/12/21)

(對加密貨幣的興趣日益濃厚,重燃中央銀行對數位貨幣的雄心。)

「cur-」、「curr-」兩個字根有「run、flow(流動)」的意思,可想而知貨幣(currency)基本上是流通、流動的,其他常見的單字還有current「現在的」、在電腦螢幕上游動的cursor「游標」、concur 「同時發生」。

cryptic (adj)是mysterious「神秘的」意思,因此cryptocurrency中的crypto就是「加密」。

The museum curator left a cryptic message on his desk before he vanished.

(博物館館長消失前在他的桌上留了個神秘的訊息。)

由於虛擬貨幣並非實體,因此使用virtual (adj) 「虛擬的」。近年來常聽到的VR「虛擬實境」就是virtual reality的縮寫。最近Facebook也宣布更名為Meta,其未來將聚焦於所謂元宇宙(Metaverse)的虛擬世界。

此外,在 多益測驗 中,virtual還有「實質的;幾乎的(almost、nearly)」意思。

After losing millions of dollars in the stock market, Mr. Smith is virtually broke.

(史密斯先生在股市中損失數百萬後幾乎身無分文。)

冷、熱錢包的交易

和比特幣息息相關的單字有挖礦(mining)、礦工們(miners),礦工們仰賴計算速度的「算力」挖礦,因此需要大量且便宜穩定的電力;有鑑於此,中國四川、內蒙、新疆等地皆成為虛擬貨幣的大礦區(mines)。根據劍橋大學新興金融研究中心(Cambridge Center for Alternative Finance,CCAF)的報導指出,過去全球約50%的礦區位於中國,然而中國政府以挖礦產業浪費電力、不環保等理由祭出關閉交易所和礦區禁令,許多礦工們紛紛賤賣機器設備、將挖礦事業移至海外。

The price of Bitcoin plummeted after China announced a ban on cryptocurrency mining.

(在中國宣布虛擬貨幣的挖礦禁令後,比特幣價格大跌。)

此外,比特幣交易令人擔心的地方在於它的安全性,在虛擬貨幣交易平台,最常見的存放地點是被稱作hot wallet「熱錢包」的線上錢包,只要身邊有網路,用戶就能透過錢包來進行接收、轉帳的交易(transact);但虛擬貨幣並非真的保存在錢包內,加密貨幣的交易行為會被記錄於區塊鏈中,用戶透過錢包的「私鑰」,證明交易紀錄上的貨幣屬於自己。

熱錢包在過去經常有被駭客入侵盜取的例子,因此相較下,通常以USB設備的形式存在,平時保持離線狀態的cold wallet「冷錢包」安全性較高。wallet常見的組合有mobile wallet、digital wallet(行動/電子錢包),尤其在疫情開始後,為了防止病毒的傳播和接觸,這些所謂無接觸的行動錢包(contactless mobile wallet)更為人們所接受,成長速度驚人。

transact (v)「交易」的名詞為transaction,經常運用在商業或銀行的交易上。

In Taiwan, banks usually charge customers $15-30 NTD per domestic transaction.

(在台灣,銀行通常向顧客收取每筆15~30元的國內交易費用。)

繼特斯拉創辦人Elon Musk之後,蘋果執行長Tim Cook也透露他持有加密貨幣;運動大廠Nike近期也向專利及商標局申請好幾款虛擬產品的商標,看來虛擬貨幣在未來市場中將會更加流通。

【多益模擬試題】

1. According to the report, miners of cryptocurrencies _____ approximately 30,000 tons of e-waste annually.

(A) mine

(B) generate

(C) disregard

(D) exchange

2. ATMs allow people _____ transactions electronically without going to the banks.

(A) complete

(B) completed

(C) completion

(D) to complete

解析:

1. 正解為(B)。題意為「根據報導,加密貨幣的礦工每年約產生3萬噸的電子廢棄物。」本題為單字題,需選擇適合空格的單字。(A)礦、(C)忽視、(D)交換。故(B)產生為正確答案。

2. 正解為(D)。題意為「自動櫃員機使人們不需要去銀行便能以電子方式完成交易。」本題為文法題,主要的動詞為allow,因此要選擇to complete來連結兩個動詞。故(D)為正確答案。