中國禁止「挖礦」 虛擬貨幣英文字一次掌握

【文／徐碧霞Valerie】

虛擬貨幣近年來掀起投資熱潮，不僅許多投資客希望趁著風潮大賺一筆，就連馬斯克都看準商機，曾同意用比特幣作為購車款項。趕快來認識虛擬貨幣重點單字，在多益測驗中也用得到！

虛擬貨幣如比特幣自推出以來話題與爭議不斷，其劇烈波動的價格更是令許多投資者望之卻步，但也有不少投資客看好虛擬貨幣的浪潮而相繼投入。特斯拉創辦人Elon Musk同樣也是虛擬貨幣的擁護者，他在推特上的發文經常影響虛擬貨幣漲跌，今年（2021）三月更宣布將開放使用比特幣作為購車的支付方式，雖不久後便以擔心比特幣挖礦耗費大量燃料造成環境污染而取消，但種種消息足見他對虛擬貨幣的熱愛與投入。

比特幣今年以來經歷大漲到年中大跌，疫情之後再度飆漲，中美洲國家薩爾瓦多更於九月正式將比特幣列為法定貨幣，虛擬貨幣的未來發展持續受到舉世矚目。

加密貨幣及虛擬貨幣

Rising interest in cryptocurrencies has reignited central banks’ digital currency ambitions. (CNBC, 11/12/21)

（對加密貨幣的興趣日益濃厚，重燃中央銀行對數位貨幣的雄心。）

「cur-」、「curr-」兩個字根有「run、flow（流動）」的意思，可想而知貨幣（currency）基本上是流通、流動的，其他常見的單字還有current「現在的」、在電腦螢幕上游動的cursor「游標」、concur 「同時發生」。

cryptic (adj)是mysterious「神秘的」意思，因此cryptocurrency中的crypto就是「加密」。

The museum curator left a cryptic message on his desk before he vanished.

（博物館館長消失前在他的桌上留了個神秘的訊息。）

由於虛擬貨幣並非實體，因此使用virtual (adj) 「虛擬的」。近年來常聽到的VR「虛擬實境」就是virtual reality的縮寫。最近Facebook也宣布更名為Meta，其未來將聚焦於所謂元宇宙（Metaverse）的虛擬世界。

此外，在 多益測驗 中，virtual還有「實質的；幾乎的（almost、nearly）」意思。

After losing millions of dollars in the stock market, Mr. Smith is virtually broke.

（史密斯先生在股市中損失數百萬後幾乎身無分文。）

冷、熱錢包的交易

和比特幣息息相關的單字有挖礦（mining）、礦工們（miners），礦工們仰賴計算速度的「算力」挖礦，因此需要大量且便宜穩定的電力；有鑑於此，中國四川、內蒙、新疆等地皆成為虛擬貨幣的大礦區（mines）。根據劍橋大學新興金融研究中心（Cambridge Center for Alternative Finance，CCAF）的報導指出，過去全球約50%的礦區位於中國，然而中國政府以挖礦產業浪費電力、不環保等理由祭出關閉交易所和礦區禁令，許多礦工們紛紛賤賣機器設備、將挖礦事業移至海外。

The price of Bitcoin plummeted after China announced a ban on cryptocurrency mining.

（在中國宣布虛擬貨幣的挖礦禁令後，比特幣價格大跌。）

此外，比特幣交易令人擔心的地方在於它的安全性，在虛擬貨幣交易平台，最常見的存放地點是被稱作hot wallet「熱錢包」的線上錢包，只要身邊有網路，用戶就能透過錢包來進行接收、轉帳的交易（transact）；但虛擬貨幣並非真的保存在錢包內，加密貨幣的交易行為會被記錄於區塊鏈中，用戶透過錢包的「私鑰」，證明交易紀錄上的貨幣屬於自己。

熱錢包在過去經常有被駭客入侵盜取的例子，因此相較下，通常以USB設備的形式存在，平時保持離線狀態的cold wallet「冷錢包」安全性較高。wallet常見的組合有mobile wallet、digital wallet（行動／電子錢包），尤其在疫情開始後，為了防止病毒的傳播和接觸，這些所謂無接觸的行動錢包（contactless mobile wallet）更為人們所接受，成長速度驚人。

transact (v)「交易」的名詞為transaction，經常運用在商業或銀行的交易上。

In Taiwan, banks usually charge customers $15-30 NTD per domestic transaction.

（在台灣，銀行通常向顧客收取每筆15～30元的國內交易費用。）

繼特斯拉創辦人Elon Musk之後，蘋果執行長Tim Cook也透露他持有加密貨幣；運動大廠Nike近期也向專利及商標局申請好幾款虛擬產品的商標，看來虛擬貨幣在未來市場中將會更加流通。

【多益模擬試題】

1. According to the report, miners of cryptocurrencies _____ approximately 30,000 tons of e-waste annually.

(A) mine

(B) generate

(C) disregard

(D) exchange

2. ATMs allow people _____ transactions electronically without going to the banks.

(A) complete

(B) completed

(C) completion

(D) to complete

解析：

1. 正解為(B)。題意為「根據報導，加密貨幣的礦工每年約產生3萬噸的電子廢棄物。」本題為單字題，需選擇適合空格的單字。(A)礦、(C)忽視、(D)交換。故(B)產生為正確答案。

2. 正解為(D)。題意為「自動櫃員機使人們不需要去銀行便能以電子方式完成交易。」本題為文法題，主要的動詞為allow，因此要選擇to complete來連結兩個動詞。故(D)為正確答案。