跨域學習成主流 這些科系培育學生多元能力養成新興領袖

【文／樊語婕】

隨著全球化與資訊科技的日新月異，知識更迭更加快速，許多議題與工作更為多元複雜，不再局限於單一領域專業，需要跨領域人才的溝通協調，因此跨域學習成為高教趨勢。

成功大學透過全校不分系學士學位學程，中山大學則推出人文暨科技跨領域學士學位學程創新育才，培育具備創新視野、解決問題能力、跨域發揮的人才，期望學生在興趣中發揮最大潛力。

成大不分系 專題導向培養領導人才

成功大學的校友調查中發現，比起單一科系的畢業生，擁有輔系、雙學位等跨域畢業生薪資增加為1.5倍。於是自106學年度起，成大開設全校不分系學士學位學程（以下簡稱成大不分系）培育學生具備宏觀視野、專業素養、科技力、創新力、終身學習能力且關懷社會的領導人才。

成大不分系希望學生依據興趣主題修課、發展專題，以問題導向和專題製作為學習方向，因此系上必修規畫「跨領域問題導向專題」，以四個學期共18學分，從釐清問題到解決方案，引導學生聚焦大型專題。校內99%的課程都可以自由選修，成大教務長、不分系學程主任王育民舉例，曾有學生對期貨預測軟體有興趣，就積地極至管理學院、電機系、資訊系選修相關課程。

成大不分系學生可依興趣主題修課、發展專題，以問題導向和專題製作為學習方向。（照片提供／成功大學全校不分系學程）

今年剛畢業的陳子涵分享，她就讀不分系時選修校內的「老化與生活」學程，自己的「高齡創新專題」便是以學程的脈絡為根基發展，運用成大豐富的資源，探討如何以創新方法提高成功老化或健康老化的機會，除了彙整文獻，她也探訪高雄與台南在地社區與長者互動，實地了解長者需求。

三師共同輔導 彈性學習學用同步

系上對於學生的輔導更是多元，每個學生都擁有三名導師，分別為行政導師、生活導師與學習導師，行政導師協助選修課程問題解決，生活導師為學生解惑學習、人生等各式疑難雜症；學習導師由系上專任教師擔任，協助學生掌握專題進度、銜接興趣產業、媒合業師等。

強調應用、實踐、學習彈性，皆是成大不分系的特色。透過周末密集式授課、微學分、工作坊、線上學習等彈性設計，幫助學生學用同步，成為一名入世的學術人。例如不分系學生湯若綺關注食農議題，特地北上至宜蘭民宿學習，進行完整的實踐以及入世學習。

王育民分享，成大不分系已有三屆畢業生，第一屆有兩位畢業生，其中侯智薰原本就讀化工系，轉至不分系後如魚得水成為知名網紅，畢業後自創「雷蒙三十」品牌，開設Podcast節目。另一位畢業生史蕓瑄原本念生科系，轉到不分系後展現對社會企業的熱血，曾經擔任國際志工的她，帶領團隊赴非洲從事教育服務，教導非洲孩童體驗雷射雕刻等科技應用，從規畫、募資、招募、實踐一手包辦。

成大名列全國四所「重點培育雙語標竿大學」，設有許多全英語課程，入學學生的 多益測驗 分數至少都有600分水準。成大不分系鼓勵學生善用英文接軌國際，例如有學生聚焦在永續議題，對接聯合國17項SDGs，並且串聯台灣水資源短缺、水庫生態、離岸風電生態衝擊等在地議題；系上也規畫自主學習0.5學分，鼓勵學生透過SDG Academy網站修讀線上英語課程並取得學分認證。

「我們很看重學習動機，如果學生能夠展現特定領域的興趣、曾經為它付出努力，就會是我們有興趣的人才。」王育民也強調，進入成大不分系就讀，不能只有想法，還要有相對應的規畫與做法，「歡迎學生保持好奇，在有限的時間內選擇主題、進入實際場練習，在興趣中學習。」

不分系讓我提升了語言與資料彙整的能力，也讓我勇於接受不同領域的知識。―陳子涵／成大不分系系友、中國醫藥大學產學博士班

中山大學人科學程 深入真實場域讓夢想成真

從2020年延燒至2021年的新冠肺炎疫情，攪亂了人們的生活常軌，中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程（以下簡稱人科學程）主任陸曉筠分享，未來的人才必須要能因應各種變動，因此，人科學程育才的核心價值就在於彈性、韌性，引領學生經歷跨領域的碰撞，在做中學的模式中實踐成長。

中山大學人科學程讓學生在實作課程做中學，從中了解科技的應用。（照片提供／中山大學人科學程）

人科學程自109學年度首度招生，核心領域包括人類需求、環境、設計、機械製造、創新創業；共學群更廣納食品安全、海洋生物資源、AIoT、半導體電子、智慧城市、在地創生等20多個領域。學程強調人本優先，並以創新科技為工具，因此大一大二必修設計溝通與表達、基礎程式應用等關懷，大二開始根據學生關注的興趣主題，對接各式社會問題或挑戰，例如環境永續、高齡長照、偏鄉教育等，引導學生透過大數據、科技等方式解決問題。

人科學程還邀請機械及環境專業的老師開設「產品結構的ESG秘密」工作坊，帶領大家拆解電扇等電器，了解廢棄電器拆解改裝的無限可能。學程師生也主辦每年五月底在高雄鹽埕街區的「鹽夏不夜埕」夜間藝術策展，親身參與創意街區實踐。

培養整合能力 多元接軌實務

不只重視跨域創新的實踐，人科學程還設計各式議題導向課程，培養學生洞悉社會問題與未來趨勢的整合能力。例如透過「科技創新趨勢與需求探索」課程，讓大一新生了解最新科技與相關應用，引導學生思考社會有哪些問題、該如何透過科技解決問題；大二「當代社會問題與創新案例研究」帶領學生進入高雄市鹽埕區，直擊場域內的各式議題。

除了激發學生的人文關懷熱血外，也透過專題、工作坊與實習等多元方式接軌實務。例如每年暑假一學分跨領域接軌課程，大一暑假為跨領域探索、大二暑假為跨領域實作、大三暑假為跨領域產業合作。

學生在大三、大四進入真實場域，例如NGO組織、企業，實踐所學與理念，國內已簽約合作的企業包括雲朗集團、台灣港務公司高雄港務分公司、MZone大港自造特區等，學生也可赴海外交換半年，體驗日、星、美、德等國的創新產業現場。

英語角落活動 生活中學英語

人科學程大二學生施驊宸分享，大一必修課除了教授Python程式、3D繪圖等專業能力，老師也會帶領大家洞察未來科技趨勢，想像未來需求與帶動改變，透過課堂上分組討論、設計原型（Prototype）與期末展覽展現創意，一起想像、改變未來。

在英語實力方面，中山大學為全台四所「重點培育雙語大學」之一，未來將轉型為雙語大學，校內設有全英語卓越教學中心，推動各式全英語課程。中山大學去年起舉辦英語角落活動「English Table」，由外籍生擔任語言導師，每天設計不同的英語對話主題，幫助學生從生活中學習英語，也增進與外籍學生、異國文化交流的機會。

陸曉筠指出，人科學程希望招收具備跨域特質的學生，「知道自己想做什麼、有強烈的動機與熱情。」例如讀文組同時擁有理工魂，或是理組學生亟欲解決社會問題。人科學程的宣言就是：「你們負責作夢，我們陪你讓它成真。」

中山大學人科學程以「創意設計方法」引導學生思考感興趣的議題。（照片提供／中山大學人科學程）

除了Python程式、3D繪圖等專業能力，透過課堂分組討論與期末展覽也讓我了解未來趨勢，展現創意。―施驊宸／中山大學人科學程二年級

成功大學全校不分系學士學位學程

特色：依據興趣主題修課、發展專題，以問題導向和專題製作為學習方向，以跨域教育培育學生具備宏觀視野、專業素養、科技力、創新力、終身學習能力與關懷社會的領導人才，領航解決未來多元挑戰。

生涯進路：畢業後多元發展，包括社會企業、自媒體、微型創業等。

中山大學人文暨科技跨領域學士學位學程

特色：入圍《2021亞洲泰晤士報高等教育獎》最佳教學策略獎肯定，透過跨領域的碰撞，實踐做中學的學習模式，培育學生跨領域、人文思考、社會關懷、創新、解決問題等多元能力。

生涯進路：數位策展人、城市規畫師、高齡服務設計師、AI產品經理、使用者體驗設計師、虛擬實境設計師、機器人培訓師、NGO從業人員、虛擬實境設計師等。