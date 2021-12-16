高中不只死讀書 她活動滿檔靠時間管理獲多益915分

【文／謝維容、楊旻蓁】

「跨出舒適圈，讓我看到更不一樣的視野。」就讀新竹竹北高中三年級的謝沛岑喜歡多方嘗試，無論是長跑、游泳、跳舞、彈鋼琴，樣樣都行，多才多藝的她運用英語為自己規畫精采的求學生活，在校內是各類英語競賽的常勝軍，更擁有豐富的出國交換和遊學經驗，謝沛岑將英語視為朋友，與英語的友誼之路，在她童年時就萌芽。

美國參訪蘋果公司 立志就讀電機系

因為父母相當重視雙語教育，謝沛岑學會英文26個字母之後，認為比起寫注音，能表達出意義的英文單字更酷，便按照繪本內容抄寫英文句子，因此反而在會寫中文字前就學會寫英文。進入小學後，她定期與線上老師練習英語會話，直到高中再到英檢補習班，培養聽說讀寫全方位的英語能力。

紮實的學習歷程，讓謝沛岑順利掌握說英語的技巧，國二時就透過新竹市的交換學生計畫到美國矽谷度過三周。「我原本擔心自己會有溝通障礙，但那邊有很多人會主動來跟我聊天，讓我很嚮往以後能到矽谷生活。」隨後至科技公司蘋果電腦的總部參訪，更讓她立定大學就讀電機系、到海外留學求職的目標。

一趟海外之旅，也讓謝沛岑發現自己還需要培養與陌生人對話的勇氣，於是國中畢業後報名遊學團前往加拿大溫哥華，主動與來自墨西哥、英國、伊朗、沙烏地阿拉伯、香港等地的同學聊天，和世界各地的朋友分享彼此的生活方式與文化，謝沛岑在那趟旅程中看見了更寬廣的視野。

上高中後，謝沛岑也積極尋求各種拓寬眼界的機會，高一參加新竹市五校高中共同舉辦的模擬聯合國會議，並報名WOW Camp國際青年行動營，「這些活動讓我大開眼界，有英語講得跟母語一樣流利的人、有年紀跟我一樣但已經設立環保組織『菸沒綠洲』並發起淨街行動的人。」看到這些優秀學生的表現就會讓謝沛岑思考，除了讀書之外，其實可以參加一些社團，讓世界變得更好。

謝沛岑（左三）參加五校模擬聯合國會議和各校學生培養好感情，也發現高中生能付諸行動貢獻社會。（照片提供／謝沛岑）

帶著滿滿收穫回到校園，謝沛岑決定在校創立德國文化研究社，延續先前到德國旅遊的經驗，介紹德國文化、德國音樂家、藝術家、電影，也介紹德國各大景點，幫助學弟妹建立國際觀。創立社團的初衷源自於謝沛岑對異國文化語言的好奇心，她擔任副社長時，還帶領社員找出招生宣傳的主軸，樂於多方嘗試的她更從中培養領導力和責任感。

課外活動滿檔，在兼顧課業成績上謝沛岑自有一套秘訣。她習慣每周安排好當周的讀書進度和時間規畫，並彈性調整讀書範圍。她會每天空下一小時彈性時間，用來補足昨天沒做到的部分或檢視這周成果，調整每周的讀書目標。她還會按照自己的注意力調整範圍。「我讀一個科目太久，注意力會分散，所以我把文理科交錯著讀。英語現在是我的紓壓科目，數理讀到很煩時做一題英文閱讀測驗，就能讓我感到放鬆。」

時間管理有一套 維持運動習慣

量身訂做讀書計畫，也替謝沛岑爭取到優異的英語檢定證照。高一時她在母親的建議下報考 TOEIC Listening and Reading Test ，因為完全沒準備，她對結果很不滿意。隨後她規畫一天寫題目一天訂正，還計時以模擬考場情境，訓練自己在考試結束前十分鐘完成考題，預留檢查時間，高二就進步到915分。同時，她也注意到學術導向的TOEFL ITP測驗並主動報考，拿下好成績替學習歷程加分。

出色的學業表現之外，謝沛岑還是運動健將，她熱愛跑步，每年都會參加學校的長跑比賽，國中和高中分別獲得全校1500公尺第三名、800公尺第五名的好成績。「運動讓我感到非常快樂」，跑步對謝沛岑來說不僅能釋放壓力，揮灑的汗水也洗滌自己的心靈，現在長跑已經是她不可或缺的興趣與習慣。不斷嘗試各種活動探索自我的謝沛岑，已經立志大學就讀電機系。同時，英語在謝沛岑的學習之路上也不曾缺席，從協助她與各國朋友交流，轉變成她精進學業時深入了解資訊的工具，到現在成為讀書時讓她放鬆的朋友。

謝沛岑喜歡運動，對於長跑也很拿手，每年都會參加校內長跑比賽。（攝影／AK photo studio）

未來謝沛岑還準備申請大學的雙聯學位，到海外展開另一段英語的探索之旅，希望未來能朝矽谷邁進，為此，她將更努力精進外語能力，期許自己可以把英檢都考到最高分。她也建議學弟妹在高一時就多多參與校外活動，挖掘自身興趣還能拓展視野，讓自己在與他校同學交流的過程中相互砥礪成長。

兩次的美加交換經驗，讓謝沛岑定下到海外讀書的升學目標。（照片提供／謝沛岑）

About謝沛岑

出生：2004年

學校：竹北高中三年級

競賽活動參與：高一全校英文作文比賽第二名、高二校內即席演講比賽優等、高三校內英文單字比賽第三名、全國高中物理探究比賽第二名

幹部經驗：高一創立德國文化研究社擔任副社長

檢定證照：高二考取TOEIC (L&R) 915分、TOEFL ITP 577分

其他多元表現：高一參加新竹市五校聯合模擬聯合國會議、高一參與WOW Camp國際青年行動營、高二參加Global Taiwan領導人營