畢業不想學非所用？選系前先掌握這些熱門職務

【文／楊旻蓁、程芷盈】

學測倒數，考試日期不斷逼近，學生挑燈夜戰苦讀，無非是為了前進心目中的理想校系，你心中那個理想科系是什麼呢？科系的選擇寄託了學生的自我期許，無論嘗試各種活動探尋自我，或是詢問師長建議，都是為了做出最不後悔的決定。

選系是影響人生方向的重大決定，除了從自身出發，掌握時代趨勢也是選系必須考量的一環，了解產業需求與前景才能獲得先機嶄露頭角。以1990年代為例，當時台灣經濟自由化，加上技術導向的政策促使台灣資訊產品遍布國際，再翻開教育部統計數據，87學年度最多學生就讀的大學細學類前三名分別為外文、企管、資訊，系所熱門程度恰恰反映了產業與時代的需求。

AI大數據當道 產學攜手合作

反觀現在，與上世紀已呈現截然不同的發展，今年九月104玩數據推出「2021十大新興熱門職務調查」，資料顯示近五年來工作機會增幅最大的職缺包含數位轉型專家、客戶成功經理、資料科學家、DevOps工程師、線上互動教師、資安工程師、全端工程師、生理訊號工程師等，104人力銀行資深副總暨人資長鍾文雄解釋，這些都是在疫情催化下，因資訊科技、數位轉型、產業轉型而興起的熱門職務。

回顧近20年熱門科系，哪些不退流行、哪些新勢力竄出頭？（製表／English OK）

因應資訊科技帶來的數位化浪潮，多所大學都增設相關學系學程，如長庚大學人工智慧學士學位學程、淡江大學人工智慧學系等。人工智慧的應用相當廣泛，東海大學資管系主任林正偉說明，包括影像識別、人聲識別操控家電、客服對話機器人，此外，法律工作也能運用文字探勘技術，減少過去資料檢索與了解判例的人力耗費，「可以說幾乎所有領域都跟資訊脫不了關係」。

林正偉也以東海大學與亞馬遜AWS攜手成立的雲端創新學院為例，串聯資工、工業工程、電機、企管、資管及數學等六系，引導學生運用AI技術，培育人工智慧、物聯網等人才以因應創新經營模式。對於資訊領域，不少學生經常分不清資管系與資工系的差別，林正偉解釋，資工系培養學生資訊技術的能力，讓學生擁有開發軟硬體或是整合的技術；資管系則著重在資訊的應用，需學習企業流程，從企業角度訓練學生將技術用在對的地方。

鞏固商管知識 加值分析能力

台積電創辦人張忠謀曾說，後疫情時代是數位科技非常有影響力的世界。近年來產學界都積極關注如何利用科技解決問題，像是客戶成功經理、顧客價值經理等職務便相繼而生，最終目標都是希望幫助顧客在有限的成本內達到最高價值。

每年在熱門科系榜上有名的企管系也在數位化浪潮中，因應市場變化增加更多資訊的應用。中央大學企管系教授陳炫碩說明，以往經營管理的知識是透過經驗與書本的傳承，而在資訊時代，則可以用AI、大數據分析去發現資料所隱藏的訊息，就有機會找出變數之間的確切關聯。

以行銷廣告為例，可以透過曝光、點擊次數等數據分析哪些關鍵字效果好，而顧客又是在哪些時間點、從哪個網頁進入，透過數據的分析找出受眾輪廓，調整行銷策略以精準投放。陳炫碩說，在數位時代下，商管學生的價值就在於學生對企業運作的了解，透過know-how了解資訊的本質，從中做出有效的分析。

科技進步、少子化、高齡化，以及新冠肺炎爆發等因素下，也促使資通訊科技應用於醫療與健康領域。國家發展委員會調查指出，產業導入AI是不可避免的趨勢，其中醫療業的應用備受看好，全民健保累積大量的醫療數據，已吸引眾多團隊將AI投入醫療照護產業。此外，醫療健康資訊、遠距醫療照護、行動醫療、穿戴式裝置等智慧醫療的應用，也是近期產學界積極研究與人才培育的重點。

例如中央大學生醫科學與工程學系就與產業界合作，於109學年度開設「中央大學生醫系服務學習課程」；以人文社會見長的政治大學也開設「醫病風險數據與醫療（照護）管理」通識課程，結合數學、資料科學、醫學等專業，培養健康照護人才。

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企業最愛 跨域學習成優勢

隨著大環境快速變遷，越來越多大專院校招收不分系學生，清華大學清華學院學士班主任吳志明指出，「職場中的團隊都是由不同專長背景的成員組成，這時Leader一定會希望彼此能互相溝通。」

面對瞬息萬變的世界，創新思維也是各大學期望學生所具備的能力，吳志明以清華學院學士班為例解釋，不分系學生大二才開始分流，學生大一時可修習不同科系的課程、接觸不同背景的同儕，「我們希望學生彼此有多一點啟發」。此外，學生可選擇實驗教育方案，未來大二分流到各學院後，可自行設計課程和專題，每個學期向主責老師以及教務處下所設的審議小組報告進度，期望透過創新學制讓學生跳脫一般學系既定的修課規定，根據自我的專長，設計更多彈性自主的學習空間。

掌握未來趨勢 瞄準潛力科系─資訊、工程、商管三大學群前景看好（製表／English OK）

精進英文 培養五大人格特質

104人力銀行每年根據大學學測提供落點分析，今年嘗試增加職涯適性測驗，鍾文雄說，「好的職涯發展是適性而為」，因此建議學生綜合個人特質與分數兩個因素選填科系，若將來有國際交換安排或意願，建議選填志願前可針對各校系提供的資源多做研究，「不見得國立大學在這方面就做得比較好」，要先了解各大學系可以提供哪些資源，並在大學時精進自己。

資訊更迭快速的時代下，大學科系更加重視學生的 英文 能力。陳炫碩以企管系為例，說明甄選面試時首先看重學生的英文能力，「因為它幫助學生自我學習」。無論是新穎的網路資源，或是與最新趨勢相關的文獻，大多以英文呈現，學生若提早培養英文實力，未來學習更能得心應手。針對老一輩或年輕學子普遍認為大學就讀文科較不利於未來求職，鍾文雄觀察，人文科系未來的發展未必不如資訊科技等科系，只要與商學、管理或其他跨域科系結合，具備第二專長更能獲得企業青睞。

鍾文雄也建議學生，透過擔任社團幹部、班代、活動負責人，或是出國交換讓自己接觸不同生活環境與價值觀，培養領導性、冒險性、適應性、企圖心、抗壓性等五項關鍵人格特質，才能在不斷變化的世代中脫穎而出。

（圖片來源／photoAC）