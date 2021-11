學測不卡關！他歸納英文作文高分技巧攻進成大

【文/樊語婕】

英文作文是不少學生的罩門,然而,對於成功大學土木工程學系三年級的吳祐閎來說,靠著上課專心聽、認真抄筆記,每天背誦、與不斷活用單字和句型,多年來累積內化的英文寫作能力早已成為優勢,助他在學測英文作文中拿下17分的好成績。

秘訣一 整理筆記 活用英文素材

吳祐閎從小學持續學習英文,到了國中高中階段, 英文 已成為他的課業強項,而他累積英文能力的秘訣,就在於一本又一本的筆記本。吳祐閎習慣將課文佳句、老師上課補充的文法與單字、英文雜誌與閱讀測驗的漂亮句型,全都整理在筆記本內。

他整合相同意思的單字、片語,並於考試、作業中學習靈活替換、不重複使用,例如文章第一段使用because,第二段就改為due to,而表達開心也可以使用joyfulness與delight等不同單字替換,提升文章質感。吳祐閎不僅透過整理筆記組織學習素材,更在過程中反覆精煉運用單字句型的能力。

升上高三後,為了應戰學測,有效寫出最符合大考中心認定的「好文章」,他擷取學校每周進行模擬考的英文作文解答範文。不僅每天翻閱背誦筆記本內容,平常練習寫作時,吳祐閎也會嘗試運用自己整理的句型與單字,「多用幾次就會記得,不必再翻筆記本都能應用自如,這像是一個淬鍊的過程。」

他將接觸到的所有英文素材整理在無數本筆記本中,透過不斷地練習、活用, 成功在腦袋中建構出英文作文資料庫。根據不同類型、題材的題目,他都能如電子儀器一般,精準快速地挑選最合適的素材組合。要練就如此反應,吳祐閎認為關鍵在於活用筆記,「有空就翻閱,並多多運用在每次的作文中。」

他表示,除了上課認真聽講、整理筆記是學習英文作文的要點,追蹤IG英文學習帳號或其他多媒體學習工具,也能幫助自己累積各種句型、單字與文法知識,豐富作文內容。

秘訣二 用描述性句型 文章更生動

吳祐閎從老師的教材與自己的實作中,歸納出作文的必備結構,包括緊扣主題、進行論述、提出自己的觀點、結論等重點。其中「提出自己的觀點」,他建議平常就要多看英文新聞、關注時事議題,就能針對當前經常出現的時事相關作文題目提早準備、多所發揮。

觀察到學測英文作文佳作都有著「生動、豐富」等文章特性,吳祐閎會在文章中多加入描述動作,例如以with my hands shaking、with my heart beating fast等畫面性十足的描述型句子,取代單純只是寫I am nervous的單調句子,「增加閱卷老師想像的畫面,創造身歷其境的感受。」

根據大考常見的幾種文章形式,吳祐閎分別給予寫作建議。論說文一開始可用generally speaking之類的方式進行廣泛描述,接著針對普遍現象進行論述,再分享自身相關經驗,最後撰寫結論。

記敘文則建議使用漂亮的句型、單字,加深老師印象,例如多用動作描述取代單純的形容詞。他也提醒句子通順有邏輯外,還要避免像流水帳的單調描述,文章必須循序漸進、有重點。而看圖寫作的題型都會有三格圖畫,外加第四格個人創作,若要拿高分,內容就必須發揮創意,讓老師意想不到。

吳祐閎靠英文作文好成績,挺進理想大學校系,並參加各式競賽豐富大學生活。(照片提供/吳祐閎)

靠著勤奮整理筆記、多練習,吳祐閎在學測中拿下優異的英文作文成績,交出英文14級分的漂亮成績單,並成功攻進理想校系。為了分享個人學習技巧,他還化身YouTuber,分享「學測英文作文17分的超實用小技巧,不藏私大公開!!!」影片,吸引超過二萬多人次點閱。未來吳祐閎也會持續靠著英文優勢,在社群媒體發光發熱。

About 吳祐閎

出生:2000年

學校:成功大學土木工程系三年級

學歷:台南私立瀛海中學

英語能力檢定:高三考取TOEIC (L&R) 875分

英文寫作心法

1.句子通順,顧好基本分。

2.文章零錯字。

3.多使用漂亮文法和單字加深閱卷老師印象。

如何強化英文?

1.多看學測作文佳作,了解大考中心評分標準。

2.多涉略英文雜誌文章,增加作文素材豐富度。

3.多練習,錯中學,精煉寫作力。